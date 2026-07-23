ETV Bharat / sports

'কিছু সমস্যা আমাদের সকলের', শিক্ষাব্য়বস্থায় স্বচ্ছতা চেয়ে ছাত্র আন্দোলনের পাশে বিন্দ্রা

কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি একটা রাষ্ট্রের শক্তি হতে পারে না ৷ NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে এবার সরব অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ৷

ABHINAV BINDRA ON STUDENTS PROTEST
অভিনব বিন্দ্রা (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: সর্বভারতীয় মেডিক্য়াল প্রবেশিকা বা NEET-UG'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় উত্তাল রাজধানী দিল্লি ৷ সোনম ওয়াংচুং'য়ের ধরনা পরবর্তী ককরোচ জনতা পার্টি'র নেতৃত্বে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে দিনকয়েক ধরে উত্তাল যন্তর-মন্তর ৷ NEET-UG পেপার লিকের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় দেশের ছাত্র-যুবরা ও বিরোধীরা ৷ চুপ নেই ক্রীড়ামহলও ৷ স্বচ্ছ শিক্ষাব্য়বস্থার দাবি করে সোশাল মিডিয়ায় বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা ৷

রাজনীতির রং গায়ে না-মেখেও বিন্দ্রা জানালেন, এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যেটা আমাদের সকলের ৷ এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডল পোস্টে 2008 বেজিং অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী শুটার লেখেন, "আমি নিজেকে কখনোই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করিনি ৷ তবে আমার বিশ্বাস এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা আমাদের সকলের ৷ শিক্ষাও তেমনই একটি জায়গা ৷"

বিন্দ্রার সংযোজন, "কেবল অর্থনীতির উন্নতি একটি রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না ৷ বরং তরুণ প্রজন্মের জন্য সুযোগ তৈরি, একটা আত্মবিশ্বাস জোগানো শিক্ষাব্যবস্থা, মেধার যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানও একটি রাষ্ট্রের বিরাট শক্তির জায়গা ৷ আমার আশা আমরা একত্র হতে পারব এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারব ৷ কারণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটাই সুযোগ, উদ্ভাবন এবং আশার উৎস ৷"

NEET-UG'র প্রশ্নপত্র ফাঁস, পড়ুয়াদের আত্মঘাতী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীতে ছাত্রবিক্ষোভ দেশজোড়া আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ৷ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনায় প্রথমবারের জন্য মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত সকলকে শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মামলায় ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন ৷

প্রধানমন্ত্রী এদিন এক্সে লেখেন, "দেশের যুবদের ভবিষ্যতের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না ৷ তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি দিতে আমরা ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ দেশের ছাত্রদের স্বার্থরক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেষ্টায় জড়িত কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

NEET PAPER LEAK PROTEST
PM ON NEET PAPER LEAK
JANTAR MANTAR PROTEST
ABHINAV BINDRA
ABHINAV BINDRA ON STUDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.