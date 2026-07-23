'কিছু সমস্যা আমাদের সকলের', শিক্ষাব্য়বস্থায় স্বচ্ছতা চেয়ে ছাত্র আন্দোলনের পাশে বিন্দ্রা

'কিছু সমস্যা আমাদের সকলের', শিক্ষাব্য়বস্থায় স্বচ্ছতা চেয়ে ছাত্র আন্দোলনের পাশে বিন্দ্রা
কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি একটা রাষ্ট্রের শক্তি হতে পারে না ৷ NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে এবার সরব অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ৷
Published : July 23, 2026 at 2:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: সর্বভারতীয় মেডিক্য়াল প্রবেশিকা বা NEET-UG'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় উত্তাল রাজধানী দিল্লি ৷ সোনম ওয়াংচুং'য়ের ধরনা পরবর্তী ককরোচ জনতা পার্টি'র নেতৃত্বে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে দিনকয়েক ধরে উত্তাল যন্তর-মন্তর ৷ NEET-UG পেপার লিকের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় দেশের ছাত্র-যুবরা ও বিরোধীরা ৷ চুপ নেই ক্রীড়ামহলও ৷ স্বচ্ছ শিক্ষাব্য়বস্থার দাবি করে সোশাল মিডিয়ায় বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা ৷
রাজনীতির রং গায়ে না-মেখেও বিন্দ্রা জানালেন, এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যেটা আমাদের সকলের ৷ এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডল পোস্টে 2008 বেজিং অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী শুটার লেখেন, "আমি নিজেকে কখনোই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করিনি ৷ তবে আমার বিশ্বাস এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা আমাদের সকলের ৷ শিক্ষাও তেমনই একটি জায়গা ৷"
বিন্দ্রার সংযোজন, "কেবল অর্থনীতির উন্নতি একটি রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না ৷ বরং তরুণ প্রজন্মের জন্য সুযোগ তৈরি, একটা আত্মবিশ্বাস জোগানো শিক্ষাব্যবস্থা, মেধার যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানও একটি রাষ্ট্রের বিরাট শক্তির জায়গা ৷ আমার আশা আমরা একত্র হতে পারব এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারব ৷ কারণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটাই সুযোগ, উদ্ভাবন এবং আশার উৎস ৷"
I have never considered myself a political person. But I do believe that some issues belong to all of us, regardless of where we stand. Education is one of them.— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 23, 2026
The measure of a nation is found not only in its economy or its achievements, but in the opportunities it creates for…
NEET-UG'র প্রশ্নপত্র ফাঁস, পড়ুয়াদের আত্মঘাতী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীতে ছাত্রবিক্ষোভ দেশজোড়া আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ৷ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনায় প্রথমবারের জন্য মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত সকলকে শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মামলায় ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন ৷
প্রধানমন্ত্রী এদিন এক্সে লেখেন, "দেশের যুবদের ভবিষ্যতের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না ৷ তাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি দিতে আমরা ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ দেশের ছাত্রদের স্বার্থরক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেষ্টায় জড়িত কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷"