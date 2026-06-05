লর্ডসে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন রবিনসনের, ইংল্যান্ড-নিউজিল্য়ান্ড টেস্টের প্রথমদিন পড়ল 16 উইকেট

লর্ডসে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন রবিনসনের, ইংল্যান্ড-নিউজিল্য়ান্ড টেস্টের প্রথমদিন পড়ল 16 উইকেট
কাইল জেমিসনের পঞ্চবাণে প্রথম ইনিংসে মাত্র 140 রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড ৷ পাল্টা দেন রবিনসন ৷
Published : June 5, 2026 at 10:10 AM IST
লন্ডন, 5 জুন: অ্যাশেজে লজ্জার পরাজয়ের (1-4 ব্যবধানে) পর ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় ফিরল ইংল্যান্ড ৷ ভুলচুক শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানির সামনে ৷ আর সেই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথমদিন সাড়া জাগালেন পেসার ওলি রবিনসন ৷ দু'বছর পর লাল-বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে প্রথম ওভারেই মেডেন-সহ তিন উইকেট ইংরেজ ফাস্ট বোলারের ঝুলিতে ৷
সাসেক্সের হয়ে চলতি কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেকে প্রমাণ করে জাতীয় দলে কামব্যাক করেছেন তিনি ৷ লর্ডসে কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জোফ্রা আর্চার, ব্রাইডন কার্সের অনুপস্থিতিতে একাদশেও ঠাঁই হয়েছে বছর বত্রিশের ক্রিকেটারের ৷ আর প্রথমদিনই হোম অব ক্রিকেটে চার উইকেট নিয়ে প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় রাখলেন রবিনসন ৷ কাইল জেমিসনের সৌজন্যে মাত্র 140 রানে ইংল্য়ান্ডকে গুটিয়ে দিয়েও রবিনসনের আগুনে স্পেলে প্রথমদিনের শেষে পাল্টা চাপে অতিথি দল ৷ দিনের শেষ ছয় উইকেট হারিয়ে 61 তুলেছে নিউজিল্যান্ড ৷ টম ল্য়াথাম অ্যান্ড কোম্পানি এখনও পিছিয়ে 79 রানে ৷
লর্ডসে প্রথম টেস্টে এদিন টস জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় কিউয়িরা ৷ কিন্তু কাইল জেমিসন ও ন্যাথম স্মিথের জোড়া ফলায় দেড়শো ছুঁতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ হ্যারি ব্রুকের অর্ধশতরান ছাড়া কুড়ির গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ ইংরেজ ব্য়াটাররা ৷ ব্রুকের 71 বলে 56 রানের ইনিংস সাজানো 10টি বাউন্ডারিতে ৷ তাঁকে ফেরান স্মিথ ৷ ইংল্য়ান্ডের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক 19 রান করেন বেন ডাকেট ৷ 62 রান দিয়ে বেন স্টোকস-সহ পাঁচ উইকেট শিকার জেমিসনের ৷
Quite a start to the Test match summer...— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
New Zealand trail by 79 runs at the close 🏏
An incredible return from OIlie Robinson 👏 pic.twitter.com/BoTaeux7Zn
38 রানে তিন উইকেট স্মিথের ঝুলিতে ৷ 39.4 ওভারে মাত্র 140 রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস ৷ এরপর নিউজিল্যান্ড ব্য়াট করতে নামলে প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেন রবিনসন ৷ বৃষ্টিভেজা লর্ডসে ঝোড়ো হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে জ্বলে ওঠেন তিনি ৷ কিউয়ি ইনিংসের দ্বিতীয় ও ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে রবিনসনের শিকার হন যথাক্রমে ডেভন কনওয়ে, কেন উইলিয়ামসন ও রাচিন রবীন্দ্র ৷ মাত্র দু'রানে তিন উইকেট হারায় অতিথি দল ৷ এরপর 12 রানে রবিনসনের চতুর্থ শিকার হন ডারিল মিচেল ৷ 29 রানে ছয় উইকেট খোয়ানো নিউজিল্যান্ড ব্য়াটিংকে শেষবেলায় কিছুটা ভরসা দেয় গ্লেন ফিলিপ্স ও ন্যাথন স্মিথ জুটি ৷ দু'জনের অবিভক্ত 32 রানের জুটিতে দিনের শেষে ছয় উইকেটে 61 রান তুলেছে কিউয়িরা ৷
Dot. Dot. Wicket. Dot. Wicket. Wicket.— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
Every ball from that ridiculous Ollie Robinson over 👇 pic.twitter.com/A5jhEgkV1p
লর্ডসে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিন মন্দ আলোর কারণে সময়ের আগেই শেষ হয় খেলা ৷ তার আগে ছ'ওভার হাত ঘুরিয়ে তিনটি মেডেন-সহ 10 রানে চার উইকেট রবিনসনের ঝুলিতে ৷ এছাড়া একটি করে উইকেট তুলে নেন গুস অ্য়াটকিনসন ও জোশ টাং ৷