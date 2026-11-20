প্রতিভা অন্বেষণে জলপাইগুড়ির ফুটবল ক্যাম্পে মেসির দেশের ফুটবল আধিকারিকরা
বিশ্বের 30টি দেশে অ্যাকাডেমি খুলতে চলেছে মেসির দেশের ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ তার মধ্যে ভারত একটি ৷
Published : November 20, 2026 at 4:19 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 নভেম্বর: নয়া ফুটবল প্রতিভার অন্বেষণে বাংলা এবং ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে সম্প্রতি গাঁটছড়া বেঁধেছে আর্জেন্তাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে সেদেশের ফুটবলের ডেভেলপমেন্ট শাখা 'আর্জেন্তিনা ফুটবল ইন্টারন্যাশনাল' ৷ বিশ্বের 30টি দেশে অ্যাকাডেমি খুলতে চলেছে মেসির দেশের ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ তার মধ্যে ভারত একটি ৷ গাঁটছড়া বাঁধার দিনকয়েকের মধ্যে বাংলায় কাজও শুরু করে দিল আর্জেন্তিনা ফুটবল ইন্টারন্যাশনাল ৷ প্রতিভা খুঁজতে শুক্রবার জলপাইগুড়ির মোহিতনগর ক্যাম্পে এলেন আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কমার্শিয়াল ম্যানেজার মার্টিন টুলা ও আর্জেন্তিনা জুনিয়র ফুটবল দলের হেড কোচ আলেহান্দ্রো লিনো এবং স্পোর্টস ম্যানেজার নিকোলাস সানালিত্রো ৷
জানা গিয়েছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে এরাজ্যেও বিভিন্ন ফুটবল অ্যাকাডেমি ঘুরে দেখছেন আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা-আধিকারিকরা ৷ ভারতের চারটি জোনে আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কোচিং ক্যাম্প করতে আগ্রহী ৷ ইতিমধ্যে কলকাতায় আমুজি স্পোর্টসের চুক্তিবদ্ধও হয়েছে সেদেশের ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ শুক্রবার মোহিতনগর ক্যাম্পের কচিকাঁচাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ৷ এহেন কর্মকাণ্ডের ফলে নতুন প্রজন্মের ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত হবে, পাশাপাশি জলপাইগুড়ির ফুটবল প্রতিভা বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ৷
আমুজি স্পোর্টসের উদ্যোগে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে 'জলপাইগুড়ি মোহিত স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি'র মাঠে এদিন আসেন আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমির তিন প্রতিনিধি মার্টিন, নিকোলাস ও আলেহান্দ্রো ৷ মাঠ ও খুদে ফুটবলারদের মান খতিয়ে দেখেন তাঁরা ৷ পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির বেশ কিছু ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ও বিভিন্ন স্কুলেও যাবেন তাঁরা ৷
আমুজি স্পোর্টসের প্রধান রাজীব ঘোষ জানান, আর্জেন্তিনা ফুটবল ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে 10 বছরের চুক্তি হয়েছে ৷ দেশের চারটি জোনে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ও ফিডার অ্যাকাডেমি গড়া হবে ৷ কলকাতা, কল্যাণী, বোলপুর সাই এবং মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে ৷ মোহিতনগরের পর জলপাইগুড়ি সাই কেন্দ্রও পরিদর্শন করবেন প্রতিনিধিরা ৷ আর্জেন্তিনার স্পোর্টস ম্যানেজার নিকোলাস জানান, ফুটবলের মানোন্নয়নের জন্যই তাঁদের ভারতে আসা ৷ অন্যদিকে আলেহান্দ্রো লিনোর কথায়, "আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে আরও টুর্নামেন্ট ও দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা প্রয়োজন ৷ সেই চেষ্টাই আমরা করছি ৷"