'যশস্বী' ইনিংস জয়সওয়ালের, ওপেনারদের ব্য়াটিংয়ে ওয়েলিংটনে প্রত্যাঘাত ছুড়ল টিম ইন্ডিয়া
36 বছর বাদে কিউয়িভূমে শতরানের ওপেনিং জুটি তৈরি হল ভারতের ৷ সৌজন্যে যশস্বী ও রাহুল ৷
Published : November 20, 2026 at 1:39 PM IST
ওয়েলিংটন, 20 নভেম্বর: পাঁচ উইকেটে 243 রান তুলে বেসিন রিজার্ভে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছিল নিউজিল্যান্ড ৷ দ্বিতীয়দিন আরও 125 রান জুড়ে থামল আয়োজকদের প্রথম ইনিংস ৷ কিউয়িদের 368 রানের জবাবে দুই ওপেনারের ব্য়াটিংয়ে অবশ্য চরম প্রত্যাঘাত ছুড়ে দিল ভারতীয় দল ৷ একটিমাত্র উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয়দিনের শেষে ভারতের রান 159 ৷ আপাতত 209 রানে পিছিয়ে সফরকারী দল ৷
ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে ম্য়াট হেনরি, কাইল জেমিসন, জ্যাকব ডাফি সমৃদ্ধ নিউজিল্যান্ডের পেস বিভাগের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করলেন দুই ভারতীয় ওপেনার ৷ দিনের শেষবেলায় সেঞ্চুরি হাতছাড়া করে জয়সওয়াল আউট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর 'যশস্বী' ইনিংস ওয়েলিংটন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের রাস্তা তৈরি করে দিল ৷ 89 বলে 85 রান করে হেনরির শিকার হয়ে সাজঘরে ফিরলেন তিনি ৷ জয়সওয়ালের আগ্রাসী ইনিংস সাজানো ছিল 16টি বাউন্ডারিতে ৷ ওপেনিং জুটিতে ভারত তুলল 130 রান ৷
মন্থর ইনিংস খেললেও ক্রিজ আঁকড়ে জয়সওয়ালকে যোগ্য সঙ্গত করে গেলেন আরেক ওপেনার কেএল রাহুল ৷ দিনের শেষে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 52 রানে অপরাজিত শুভমন গিলের ডেপুটি ৷ দক্ষিণী ব্যাটারের 116 বলের অপরাজিত ইনিংস রয়েছে পাঁচটি চার ৷ সঙ্গে 16 রানে অপরাজিত দেবদূত পারিক্কল ৷ 39 ওভারে এক উইকেট হারিয়ে 159 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করল অতিথি দল ৷ সবমিলিয়ে প্রথমদিন তৃতীয় সেশনে বোলারদের নিরাশাজনক পারফরম্য়ান্সের পর যে ভারতকে অনেকটা ব্যাকফুটে মনে হচ্ছিল, সেই ভারতই ওপেনারদ্বয়ের সৌজন্য দ্বিতীয়দিনের শেষে অনেক বেশি ঝকঝকে ৷
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
সবচেয়ে বড় কথা বিপক্ষের দুই ব্যাটার হেনরি নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপ্সের মতোই দুই ভারতীয় ওপেনার বোঝালেন গ্রিন-টপ হলেও বেসিন রিজার্ভের উইকেটে কোনও জুজু নেই ৷ এবিষয়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল 32 বছর বাদে কিউয়িভূমে শতরানের ওপেনিং জুটি তৈরি হল ভারতের ৷ সৌজন্যে যশস্বী ও রাহুল ৷ 1994 সালে শেষবার হ্যামিলটনে নভজোৎ সিং সিধু ও নয়ন মোঙ্গিয়ার ওপেনিং জুটিতে উঠেছিল 102 রান ৷ পাশাপাশি এই জুটি নিউজিল্যান্ডে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ওপেনিং জুটিও বটে ৷ তালিকার শীর্ষে রয়েছে 1990 সালে অকল্যান্ডে মনোজ প্রভাকর ও ডব্লিউভি রমনের 149 রানের জুটি ৷
A solid 100-run opening stand between vice-captain @klrahul and Yashasvi Jaiswal 👌👌 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/BAZVofM4ru— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
এর আগে দ্বিতীয়দিনের শুরুতে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন গতকাল 94 রানে অপরাজিত কিউয়ি ব্য়াটার গ্লেন ফিলিপ্স ৷ সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর অবশ্য খুব বেশিক্ষণ ক্রিজে ছিলেন না তারকা অলরাউন্ডার ৷ 118 রানে আকাশদীপের ডেলিভারিতে ক্লিন-বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার সেঞ্চুরি পূর্ণ করা হেনরি নিকোলস দেড়শত রান পূর্ণ করেন বটে ৷ কিন্তু টেল-এন্ডারদের সাহায্য না-পাওয়ায় ডাবল-সেঞ্চুরি আসেনি তাঁর ব্য়াটে ৷ 175 রান অপরাজিত রয়ে যান তিনি ৷ 121 ওভারে 368 রানে গুটিয়ে যায় কিউয়িদের ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট জসপ্রীত বুমরার ৷ তিন উইকেট যায় আকাশদীপের ঝুলিতে ৷ জোড়া শিকার অংশুল কম্বোজের ৷