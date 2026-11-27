ক্রাইস্টচার্চেও উপেক্ষিত সিরাজ, তিন ওভারে তিন উইকেটের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল কিউয়িরা
দ্বিতীয় সেশনে একসময় 110/1 থেকে 110/4 হয়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ৷ হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বিপদ রক্ষা করলেন ব্লান্ডেন ৷
Published : November 27, 2026 at 12:02 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 27 নভেম্বর: প্রথম টেস্টের একাদশে তাঁকে না-রাখা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি ৷ যে বিতর্কে শরিক হয়ে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সুনীল গাভাসকর-রবি শাস্ত্রীরা ৷ কিন্তু সেসব সমালোচনায় পাত্তা না-দিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের একাদশেও পেসার মহম্মদ সিরাজকে রাখল না ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ পরিবর্তে হ্যাগলে ওভালে ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় অভিষেক হল গুর্নুর ব্রারের ৷ শুরুটা ভালো হলেও মাঝে তিন ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ৷ দিনের শেষে টম ব্লান্ডেলের অপরাজিত হাফসেঞ্চুরিতে খানিকটা ঘুরে দাঁড়াল আয়োজকরা ৷ পাঁচ উইকেটে 246 রান তুলে প্রথমদিন শেষ করল নিউজিল্যান্ড ৷
টস জিতে এদিন নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান শুভমন গিল ৷ প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে শূন্য রানে জসপ্রীত বুমরার শিকার হওয়া টম ল্যাথামের অর্ধশতরানে শুরুটা ভালো করেছিল নিউজিল্যান্ড ৷ অধিনায়কের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে 77 রান তুলে সাজঘরে ফেরেন ডেভন কনওয়ে ৷ বাঁ-হাতি কিউয়ি ব্যাটারকে ফিরিয়ে প্রথম টেস্ট উইকেট শিকার করে নেন ব্রার ৷ 31 রানে ফেরেন কনওয়ে ৷ সেইসঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় কিউয়িরা ৷ বোলিং কোচ মর্নে মর্কেলের ইঙ্গিতে সিলমোহর দিয়ে ক্রাইস্টচার্চে এদিন জসপ্রীত বুমরার থেকে টেস্ট ক্যাপ হাতে নেন পঞ্জাব পেসার ৷
এরপর দ্বিতীয় সেশনটা ভারতের নামে করে দেন আকাশদীপ ও কম্বোজ ৷ 42 থেকে 44, টানা তিন ওভারে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে কিউয়িদের চাপে ফেলে দেন দুই ভারতীয় পেসার ৷ এক উইকেটে 110 থেকে চার উইকেটে 110 হয়ে যায় আয়োজকরা ৷ ল্যাথাম (59) ও রাচিন রবীন্দ্রকে (0) ফেরান আকাশ ৷ কম্বোজের ঝুলিতে যায় প্রথম টেস্টের সেরা হেনরি নিকোলসের উইকেট ৷ দিনের দ্বিতীয় সেশনে 54 রানে তিন উইকেটের পতন হয় 'ব্ল্য়াক-ক্য়াপস'-এর ৷
'It takes a lot of hard work, dedication and sacrifices to get this cap. Please keep this cap with utmost respect and keep this honour really high.' Beautiful words from @Jaspritbumrah93 as he hands over the Test cap to Gurnoor Brar 👌🙌👏 #NZvIND https://t.co/LsoDYRwC6e— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
চাপ পড়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ডকে এরপর পঞ্চম উইকেটে লড়াইয়ে ফেরান ডারিল মিচেল ও টম ব্লান্ডেল ৷ জুটিতে দু'জনে যোগ করেন 74 রান ৷ এরপর ব্যক্তিগত 31 রানে ওয়াশিংটন সুন্দরের স্পিনে লেগ স্লিপে ধ্রুব জুরেলের তালুবন্দি হন মিচেল ৷ কিন্তু টলানো যায়নি ব্লান্ডেলকে ৷ ইতিমধ্যেই হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন তিনি ৷ ছ'টি বাউন্ডারি-সহ দিনের শেষে 117 বলে 53 রানে অপরাজিত তিনি ৷ সঙ্গে 26 রানে ক্রিজে রয়েছেন ওয়েলিংটনে কিউয়িদের ম্যাচ বাঁচানোর অন্যতম নায়ক গ্লেন ফিলিপ্স ৷ 85 ওভার ব্যাটিং করে দিনের শেষে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 246 রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড ৷
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
ওয়েলিংটনের পাটা পিচে বোলারদের জন্য সেই অর্থে কিছু ছিল না ৷ ক্রাইস্টচার্চেও মোটামুটি একই ছবির পুনরাবৃত্তি ৷ সারাদিন 19 ওভার হাত ঘুরিয়ে উইকেটহীন রইলেন বুমরা ৷ দ্বিতীয় সেশনে তিনটি ওভার বাদ দিলে ভারতীয় পেসাররা বিশেষ কিছু সুবিধা পেয়েছেন বলা যাবে না ৷ এখন দেখার দ্বিতীয়দিন কত দ্রুত বিপক্ষের ইনিংসে যবনিকা টানতে পারেন ভারতের বোলাররা ৷ তবে ধাক্কা সামলে প্রথমদিন কিউয়িরা যে ঘুরে দাঁড়াল, তা বলাই যায় ৷