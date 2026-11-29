তৃতীয়দিনের শেষে চালকের আসনে আয়োজকরা, ক্রাইস্টাচার্চে এখন হার এড়ানোই চ্যালেঞ্জ ভারতের
243 রানে এগিয়ে থেকে তৃতীয়দিন শেষ করল নিউজিল্যান্ড ৷ দ্বিতীয় টেস্টের বাকি পর্বে নেই আকাশদীপ ৷
Published : November 29, 2026 at 4:15 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 29 নভেম্বর: দ্বিতীয়দিনের শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে 116 রান তুলে বেকায়দায় ছিল ভারত ৷ ক্রিজে অপরাজিত ধ্রুব জুরেলের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল প্রথম ইনিংসের রান যতটা সম্ভব নিউজিল্যান্ডের কাছকাছি নিয়ে যাওয়ার ৷ ব্যক্তিগত 88 রানের ইনিংস খেলে দলের রানকে আড়াইশোর কাছাকাছি নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু 110 রানে এগিয়ে থাকা আয়োজকরা তৃতীয়দিনের শেষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিল দ্বিতীয় টেস্টের ৷
এদিন মর্নিং সেশনের শুরুতেই শূন্য রানে আউট হন অংশুল কম্বোজ ৷ যাতে ফলো-অনের আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছিল ভারতীয় শিবিরে ৷ কিন্তু অষ্টম এবং নবম উইকেটে যথাক্রমে আকাশদীপ এবং গুর্নুর ব্রারকে নিয়ে জুরেলের লড়াইয়ে প্রথম ইনিংসে 246 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ আকাশদীপ করেন 52 বলে 29 রান ৷ ব্রার খেলেন 46 বলে 10 রানের ইনিংস ৷ দলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইনিংসকে শতরানের দিকে ভালোই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন জুরেল ৷ কিন্তু 88 রানে তাঁর ইনিংস থামতেই যবনিকা পড়ে ভারতের প্রথম ইনিংসের ৷ জেমিসনের চতুর্থ শিকার হন জুরেল ৷ 170 বলে তাঁর মূল্যবান ইনিংসে ছিল 14টি বাউন্ডারি ৷
প্রথম ইনিংসে 110 রানে পিছিয়ে থাকা ভারতীয় দল এরপর আরও বড় ধাক্কা খায় আকাশদীপ বাকি টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় ৷ ব্য়াটিং সম্পূর্ণ করলেও জেমিসনের বাউন্সার এসে হেলমেটে লাগায় প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া বঙ্গপেসারকে বাকি ম্য়াচে খেলানোর ঝুঁকি নেওয়া হয়নি ৷ পরিবর্তে দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে দেখা যায় গম্ভীরের প্রিয় পাত্র প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাকে ৷ কোনও অজানা কারণ তবু সুযোগ মেলেনি মহম্মদ সিরাজের ৷
New Zealand continued to extend their advantage against India on Day 3 in Christchurch 💪 #WTC27 | 📝: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/jXT9WYmbLs— ICC (@ICC) November 29, 2026
টেস্ট কেরিয়ারে প্রথমবার 292 বল উইকেটহীন থাকার পর শেষমেশ টম ল্যাথামকে (8) ফিরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ চলতি টেস্ট সিরিজে এই নিয়ে তৃতীয়বার ভারতীয় পেসারের শিকার হলেন কিউয়ি অধিনায়ক ৷ এরপর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগেই হেনরি নিকোলসকেও 22 রানে ফেরান 'বুম বুম' ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে 51 রানে ফেরেন কনওয়ে ৷ ওয়াশিংটন সুন্দরের ঘূর্ণিতে তাঁকে দুরন্ত ক্যাচে তালুবন্দি করেন যশস্বী জয়সওয়াল ৷ 93 রানে তিন উইকেট হারানো নিউজিল্যান্ডকে এরপর দিনের বাকি 14 ওভার সাহারা দেন রাচিন রবীন্দ্র ও ডারিল মিচেল ৷
That's a stunner of a catch by Yashasvi Jaiswal and that ends Devon Conway's stay out in the middle. Washington Sundar picks up his first wicket in the second innings. Live - https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/yVoO9iqUNp— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
দিনের শেষে 46 রানে অপরাজিত রবীন্দ্র ৷ 38 বল খেলে পাঁচ রানে অপরাজিত মিচেল ৷ অবিভক্ত জুটিতে দু'জনে তুলেছেন 40 রান ৷ তৃতীয়দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে 133 রান নিউজিল্যান্ডের ঝুলিতে ৷ সবমিলিয়ে 243 রানে এগিয়ে থেকে হ্যাগলে ওভালে চালকের আসনে আয়োজকরা ৷