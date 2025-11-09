ঝুলিতে 101তম এটিপি খেতাব, ফেডেরারকে টপকে ইতিহাসে জকোভিচ
গত 48 বছরের সবচেয়ে বয়স্ক প্লেয়ার হিসেবে এটিপি খেতাব জয়ের নজির গড়লেন সার্বিয়ান মহাতারকা ৷
Published : November 9, 2025 at 3:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: কেরিয়ারের সায়াহ্নে পৌঁছে কমেছে ক্ষিপ্রতা, রিফ্লেক্স ৷ বর্তমানে টেনিস বিশ্বের প্রথম দুই তরুণ তুর্কি কার্লোস আলকারাজ ও জ্যানিক সিনারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এঁটে উঠছেন না তিনি ৷ তা সত্ত্বেও আটত্রিশে সমানতালে নজির গড়ে চলেছেন নোভাক জকোভিচ ৷ শনিবার যেমন গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে হেলেনিক চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন তিনি ৷ যা সার্বিয়ান মহাতারকার কেরিয়ারের 101তম এটিপি খেতাব ৷
গত মে মাসে গোনেট জেনেভা ওপেনে খেতাব জিতে জিমি কন্নর্স এবং রজার ফেডেরারের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন 'জোকার' ৷ বিশ্বের তৃতীয় টেনিস প্লেয়ার (পুরুষ) হিসেবে শততম এটিপি খেতাব জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ শনিবার একশোর গণ্ডি ছাড়িয়ে সংখ্যাটাকে 101-এ নিয়ে গেলেন জকোভিচ ৷ গত দু'বছর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বাদ না-পাওয়া সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো এদিন ফাইনালে হারালেন ইতালির লরেঞ্জো মুসেত্তিকে ৷ 4-6 ব্যবধানে প্রথম সেট হেরে পিছিয়ে পড়া 'বুড়ো' জকোভিচ কামব্যাক করলেন দারুণভাবে ৷ বোঝালেন একেবারে ফুরিয়ে যাননি ৷ ফাইনালে 'জোকার' জিতলেন 4-6, 6-3, 7-5 ব্যবধানে ৷
- বয়স্ক হিসেবে এটিপি খেতাবের নজির: গ্রিসের রাজধানীতে 38 বছর পাঁচ মাস বয়সে এটিপি খেতাব জিতে আরও একটি নজির এদিন গড়ে ফেলেন পুরুষ টেনিসে সর্বাধিক 24টি মেজরের মালিক ৷ 1977 সালে কেন রোজওয়ালের পর সবচেয়ে বেশি বয়সে এটিপি খেতাব জয়ের রেকর্ড এদিন ধরা দেয় জকোভিচকে ৷ অর্থাৎ, এটিপি খেতাবজয়ী গত 48 বছরে সবচেয়ে বয়স্ক টেনিস প্লেয়ার হয়ে গেলেন সার্বিয়ান তারকা ৷ অস্ট্রেলিয়ার রোজওয়াল অবশ্য খেতাব জিতেছিলেন 43 পেরিয়ে ৷
- হার্ড-কোর্টে ছাপিয়ে গেলেন ফেডেরারকে: কেরিয়ারের 101তম এটিপি খেতাব জয়ের পথে শনিবার এথেন্সে হার্ড-কোর্টে 72তম খেতাব ঝোলায় পুরলেন জকোভিচ ৷ আর এই নজিরে রজার ফেডেরারকে ছাপিয়ে গেলেন তিনি ৷ শনিবারের আগে পর্যন্ত হার্ড-কোর্টে সর্বাধিক খেতাব জয়ের নিরিখে সুইস কিংবদন্তির সঙ্গে একাসনে ছিলেন জকোভিচ ৷ দু'জনের ঝুলিতে ছিল 71টি খেতাব ৷ এদিন মুসেত্তিকে হারিয়ে একসময়ের প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেললেন 'জোকার' ৷ হার্ড-কোর্টে সর্বাধিক খেতাব জয়ের নিরিখে তৃতীয়স্থানে থাকা আন্দ্রে আগাসি অনেকটাই পিছিয়ে ৷ হার্ড-কোর্টে প্রাক্তন মার্কিন তারকার কেরিয়ার সংখ্যা 46 ৷
I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home 🙏🏼. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 8, 2025
To Lorenzo, what an epic battle. Congratulations… pic.twitter.com/hNBWaKv6X9
সে যাইহোক সর্বাধিক এটিপি খেতাব জয়ের নিরিখে জিমি কন্নর্সের থেকে এখনও বেশ খানিকটা পিছিয়ে জকোভিচ ৷ তবে ফেডেরারকে (103) ছোঁয়ার খুব কাছে রয়েছেন তিনি ৷ সর্বাধিক 109টি এটিপি খেতাব জিতে শীর্ষে মার্কিন কিংবদন্তি কন্নর্স ৷ এদিকে এথেন্সে জয়ের পর এটিপি ফাইনালস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন জকোভিচ ৷ কাঁধের চোটের কারণে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে জানান সার্বিয়ান গ্রেট ৷