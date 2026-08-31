যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অবাক হার, কেঁদে ভাসালেন জকোভিচ
দু'দশক পর এবং কেরিয়ারে তৃতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে হারতে হল সার্বিয়ান কিংবদন্তিকে ৷
Published : August 31, 2026 at 12:11 PM IST
নিউইয়র্ক, 31 অগস্ট: শেষবার 2006 সালে পল গোল্ডস্টেইনের কাছে হেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি ৷ পরে অবশ্য সেই মেলবোর্ন পার্কে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন ৷ গত দু'দশকে গ্র্যান্ড স্ল্যামে বেশ কিছু অঘটনের সাক্ষী হতে হলেও প্রথম রাউন্ডে হারের স্বাদ আর পাননি তিনি ৷ কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে 2026 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অবাক হার হজম করলেন নোভাক জকোভিচ ৷ 20 বছর পর এবং কেরিয়ারে তৃতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে হারতে হল সার্বিয়ান কিংবদন্তিকে ৷
2023 সালে ফ্লাশিং মেডো'তেই কেরিয়ারে শেষ মেজরের স্বাদ পেয়েছেন জকোভিচ ৷ পঞ্চমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ের লক্ষ্যে নামা সার্বিয়ান'কে হারিয়ে অঘটন ঘটালেন আর্জেন্তিনার মারিয়ানো নাভোনে ৷ 24টি গ্র্যান্ড স্ল্য়ামের মালিক ও প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই জকোভিচ অনামী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারলেন পাঁচ সেটের লড়াইয়ে ৷ আর্থার অ্য়াশ স্টেডিয়ামে আর্জেন্তাইন প্রতিযোগীর পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে টানা 78টি প্রথম রাউন্ডের ম্য়াচ জয়ের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল জকোভিচের ৷
বাঁ-পায়ের সমস্যা এবং পিঠের সমস্যায় ম্যাচ চলাকালীন এদিন মেডিক্যাল বিরতি নিতে হয় উনচল্লিশের জোকার'কে ৷ ফলত নাভোনে'র বিরুদ্ধে এদিন সেরাটা দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের মালিক ৷ সারা ম্য়াচে এদিন 70টি 'আনফোর্সড এরর' করেন জকোভিচ ৷ আর সেই সুযোগটাই লুফে নেন বিশ্বের 49 নম্বর ৷ চার ঘণ্টা 36 মিনিটের লড়াইয়ে বাজিমাত করেন তিনি ৷ পঞ্চম সেটে প্রথম গেম জিতলেও 1-3 ব্যবধানে পিছিয় পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জকোভিচ ৷ শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণাও ফুটে উঠছিল তাঁর অভিব্যক্তিতে ৷
It's Mariano Navone's night in Arthur Ashe Stadium! pic.twitter.com/6pLpUwlUpw— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026
গ্যালারি থেকে দর্শকদের শব্দব্রহ্মের মাঝে শেষমেশ উঠে দাঁড়ালেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ আইডল জকোভিচের বিরুদ্ধে ম্য়াচ জিতে নাভোনে বলেন, "এটা অবিশ্বাস্য ৷ আমার জন্য এটা বিরাট কৃতিত্ব ৷ স্বপ্ন যেন সত্যি হল ৷" হেরে জকোভিচ বলেন, "এটা খুব প্রত্যাশিত ছিল ৷ কারণ কোর্টে আমি ভয়ঙ্কর অসুস্থতা বোধ করছিলাম ৷ মারিয়ানো'কে অভিনন্দন ৷"
Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026
Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.
4+ hours at 39 years old.
The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.
🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o
পয়লা নম্বর জ্যানিক সিনার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷ দু'নম্বর কার্লোস আলকারাজ চোট সারিয়ে এপ্রিলের পর প্রথম টুর্নামেন্ট খেলছেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ৷ ফলত চতুর্থ বাছাই জকোভিচের কাছে দারুণ সুযোগ ছিল গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যাটা 25 করে নেওয়ার ৷ কিন্তু অবাক হারে হাতছাড়া হল সেই সুযোগ ৷
- যে তিনটি ক্ষেত্রে গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন জকোভিচ:
- অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (2005): প্রতিদ্বন্দ্বী মারাত সাফিন
- অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (2006): প্রতিদ্বন্দ্বী পল গোল্ডস্টেইন
- যুক্তরাষ্ট্র ওপেন (2026): প্রতিদ্বন্দ্বী মারিয়ানো নাভোনে