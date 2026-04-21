'কোহলির জন্যই ক্রিকেট দেখা শুরু', ভারতের প্রতি অনুরাগের কথা জানালেন জকোভিচ
ভারতে এসে কোহলির সঙ্গে ক্রিকেট এবং টেনিস খেলার ইচ্ছেপ্রকাশ 'জোকার'-এর ৷ কবে আসছেন এদেশে কিংবদন্তি ?
Published : April 21, 2026 at 1:59 PM IST
মাদ্রিদ, 21 এপ্রিল: ভারতে যখন আসবেন তখন বিরাট কোহলির সঙ্গে টেনিস তো খেলবেনই, একইভাবে মেতে উঠতে চান ক্রিকেটেও ৷ লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন নোভাক জকোভিচ ৷ সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা এও জানালেন যে, বিরাট কোহলির জন্যই ক্রিকেট দেখা শুরু করেছেন তিনি ৷
মর্যাদাপূর্ণ লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে সোমবার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেছেন জকোভিচ ৷ অনুষ্ঠান শুরুর আগে টাইমস নাও'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কেবল 'কিং' কোহলি নয়, ভারতের প্রতিও তাঁর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেন সার্বিয়ান টেনিস মায়েস্ত্রো ৷
তিনি বলেন, "বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় অনুরাগী মহল এবং টেনিস মহল থেকে আমি প্রচুর শুভেচ্ছা পেয়েছি ৷ ফলত ভারতের প্রতি আমার বাড়তি ভালোবাসা, সম্মান রয়েছে ৷ আমি বহু অনুরাগীর সঙ্গে সাক্ষাতও করেছি ৷ তাই ভারতের প্রতি আমার বার্তা, খুব শীঘ্র দেখা হচ্ছে ৷ কারণ ওদেশে আমি ভীষণভাবে যেতে চাই ৷ বছরদু'য়েক ধরে চেষ্টা করছি সেখানে যাওয়ার ৷ আশা করছি শীঘ্রই সেখানে কোনও ইভেন্ট আয়োজন করতে পারব ৷ ম্য়াচ খেলতে পারব ৷ ভারতের মানুষ আমার ভীষণই কাছের ৷"
সার্বিয়ার মতো দেশে ক্রিকেট সেই অর্থে জনপ্রিয় নয় ৷ ফলত ব্যাট-বলের লড়াই ঘিরে বিশেষ উন্মাদনাও নেই ৷ কিন্তু জকোভিচ একজন ক্রিকেট অনুরাগী বিরাট কোহলির জন্য ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিরাট আমার বন্ধুসম যাঁকে শ্রদ্ধা করি একইসঙ্গে ভালোবাসি ৷ সন্দেহ নেই যে ওর জন্যই আমি ক্রিকেট দেখা শুরু করেছি ৷ আগে আমি সেভাবে দেখতাম না ৷ বিরাটের জন্য ক্রিকেট বেশি করে দেখা শুরু করেছি ৷ আমাদের মধ্যে যোগাযোগও রয়েছে ৷"
'জোকার'-এর সংযোজন, "আশা করছি যখন আমি ভারতে আসব বিরাটের সঙ্গে দেখা হবে ৷ আমরা একসঙ্গে খানিকটা টেনিস খানিকটা ক্রিকেট খেলতে পারব ৷ দারুণ মজা হবে ৷ খেলাধুলো উদযাপনের মধ্যে দিয়ে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেব আমরা ৷"
মার্কিন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন স্কিয়ার এলিয়েন গু'র সঙ্গে সোমবার লরিয়াস অ্য়াওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জকোভিচ ৷ যে অ্য়াওয়ার্ডে দাপট টেনিস তারকাদেরই ৷ 2026 লরিয়াস অ্যাওয়ার্ডে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান পেয়েছেন যথাক্রমে কার্লোস আলকারাজ এবং আরিনা সাবালেঙ্কা ৷