অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শততম জয়, বিশ্বরেকর্ড গড়ে অভিযান শুরু জকোভিচের

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শততম জয়, বিশ্বরেকর্ড গড়ে অভিযান শুরু জকোভিচের
রজার ফেডেরারের পর দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে অজি ওপেনে 100 ম্য়াচ জয়ের নজির গড়লেন সার্বিয়ান ৷
Published : January 19, 2026 at 7:06 PM IST
মেলবোর্ন, 19 জানুয়ারি: দশটি খেতাব জিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সবচেয়ে সফল খেলোয়াড় এযাবৎ তিনিই ৷ সোমবার রড লেভার এরিনায় একাদশ খেতাব জয়ের অভিযানটা মেজাজেই শুরু করলেন নোভাক জকোভিচ ৷ স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর ৷ সেইসঙ্গে রজার ফেডেরারের পর দ্বিতীয় প্লেয়ার হিসেবে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে 100 ম্য়াচ জয়ের নজির গড়লেন সার্বিয়ান মহাতারকা ৷
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডের বাধা পেরোতে এদিন মাত্র দু'ঘণ্টা সময় নিলেন জকোভিচ ৷ 24টি মেজর জয়ের মালিক প্রথম রাউন্ড জিতলেন 6-3, 6-2, 6-2 ব্যবধানে ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সর্বাধিক জয়ের নিরিখে এখনও শীর্ষ রয়েছেন রজার ফেডেরার ৷ তাঁর 102টি জয়ের রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে এখনও তিনটি জয় প্রয়োজন 'জোকার'-এর ৷ বছর আটত্রিশের জকোভিচের পক্ষে যা এবছর করে ফেলা অসম্ভব কিছু নয় ৷ তাছাড়া আগামী বছর তাঁকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে কি না, সে বিষয়েও হলফ করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷
Win No.100 for the ten timer in Melbourne!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026
Novak, all class.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/3fTqCrx9gS
সে যাইহোক, মেলবোর্ন পার্কে ফেডেরারের মাইলস্টোন ছোঁয়ার দিনে একটি বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেললেন সার্বিয়ান ৷ প্রথম প্লেয়ার হিসেবে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে 100টি করে ম্য়াচ জয়ের নজির ছুঁলেন জকোভিচ ৷ আগেই ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডনে একশো ম্য়াচ জয়ের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন তিনি ৷