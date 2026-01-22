ঝড় তুলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে 'জোকার'

ঝড় তুলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে 'জোকার'
প্রথম প্লেয়ার হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যামে 400তম জয় থেকে এক ধাপ দূরে নোভাক জকোভিচ ৷
Published : January 22, 2026 at 11:57 AM IST
মেলবোর্ন, 22 জানুয়ারি: রজার ফেডেরারকে ছোঁয়ার দিকে আরও একধাপ এগোলেন নোভাক জকোভিচ এবং সেটা খুব সহজেই ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শততম ম্য়াচ তাঁর জেতা হয়ে গিয়েছিল প্রথম রাউন্ডেই ৷ বৃহস্পতিবার ইতালির ফ্রান্সেসকো মায়েস্ত্রেলিকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন মেলবোর্ন পার্কে 10 বারের খেতাব জয়ী সার্বিয়ান ৷ সবচেয়ে বেশি খেতাব জকোভিচ জিতলেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সর্বাধিক 102টি ম্যাচ জয়ের নজির রয়েছে ফেডেরারের ঝুলিতে ৷ এদিন 101তম ম্য়াচ জিতে সুইশ কিংবদন্তির খুব কাছে চলে এলেন জকোভিচ ৷ অর্থাৎ, তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেলে 'ফেডেক্স'কে স্পর্শ করবেন তিনি ৷
সে যাইহোক, সবচেয়ে বড় কথা নোভাক জকোভিচকে ফিটনেসের দিক থেকে একেবারে তরতাজা লাগছে চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ৷ যেখানে 11তম খেতাবের লক্ষ্যে নেমেছেন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো ৷ নভেম্বরে এথেন্সে 101তম ট্যুর-লেভেল খেতাব জয়ের পর এই প্রথম কোর্টে নামলেন তিনি ৷ অথচ কোনও জড়তা ছাড়াই দিব্যি তৃতীয় রাউন্ডে পা রাখলেন জকোভিচ ৷ আবার কোনও সেট না-খুইয়ে ৷ উল্লেখ্য গত মরশুমে ফিটনেস সমস্য়ায় ভোগা সার্বিয়ান তারকা মেলবোর্ন পার্কে বিদায় নিয়েছিলেন সেমিফাইনাল থেকে ৷
Another AO third round for Nole 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026
He drops just seven games on his way to a straight sets win@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/iPO3g5aUaR
এদিন স্ট্রেট সেটে জকোভিচের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-2, 6-2 ৷ রড লেভার এরিনায় দ্বিতীয় রাউন্ডে ব়্যাংকিংয়ে 142 নম্বরে থাকা মায়েস্ত্রেলির বাধা পেরোতে দু'ঘণ্টা 15 মিনিট সময় নিলেন জকোভিচ ৷ সার্ভিসে আধিপত্য রেখে এদিন ম্য়াচ মুঠোয় পুরলেন 25টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷ ম্য়াচ জয়ের পাশাপাশি নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি আশ্বস্ত করবে তাঁকে ৷ প্রথম সার্ভিস পয়েন্টের 86 শতাংশ জিতে এদিন জয় আরও সহজ করলেন জকোভিচ ৷ 47 মিনিটে এদিন প্রথম সেট 6-3 ব্যবধানে জিতে নেন তিনি ৷
পরের দু'টি সেটে জয় আরও সহজ হয় জকোভিচের ৷ ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে একপ্রকার দাঁড়াতেই দেননি তিনি ৷ দু'টো সেটই 6-2 ব্যবধানে জিতে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করে ফেলেন সর্বাধিক অজি ওপেন জয়ী প্লেয়ার ৷
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফেডেরারের নজির ছোঁয়ার পাশাপাশি তৃতীয় রাউন্ডে একটি বিশ্বরেকর্ডের লক্ষ্যে নামবেন 'জোকার' ৷ বিশ্বের প্রথম প্লেয়ার হিসেবে গ্র্য়ান্ড স্ল্যামে 400টি ম্য়াচ জয়ের হাতছানি সার্বিয়ান তারকার সামনে ৷ পরের রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের ভ্যান ডে জান্ডস্কাল্পকে হারালেই সেই মাইলস্টোন স্পর্শ করে ফেলবেন তিনি ৷