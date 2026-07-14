দেশে ফিরে নায়কের সম্মান, রাজধানীতে হ্যালান্ড'দের বরণ করলেন লক্ষ অনুরাগী

দেশে ফিরে নায়কের সম্মান, রাজধানীতে হ্যালান্ড'দের বরণ করলেন লক্ষ অনুরাগী
চতুর্থবারের জন্য বিশ্বকাপে পৌঁছনো নরওয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে রেখে এল তাঁদের সেরা পারফরম্যান্স ৷ ব্রাজিলকে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছিল নিশীথ সূর্যের দেশ ৷
Published : July 14, 2026 at 4:57 PM IST
ওসলো, 14 জুলাই: ইংল্যান্ডের কাছে হেরে থেমেছে স্বপ্নের দৌড় ৷ তাতে কী ? বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে দেশে ফিরতে নায়কের সম্মান পেলেন নরওয়ের ফুটবলাররা ৷ প্রায় এক লক্ষ অনুরাগী সোমবার রাজধানী ওসলো'র রাস্তায় বরণ করে নিলেন আর্লিং হ্য়ালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড'দের ৷
28 বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে এবার জায়গা করে নিয়েছিল নিশীথ সূর্যের দেশ ৷ তবে নিছক অংশগ্রহণ নয়, ফুটবলের মহামঞ্চে প্রত্য়াবর্তনের বিষয়টিকে নরওয়ে দেখেছিল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মঞ্চ হিসেবে ৷ বলতে দ্বিধা শেষ আটে পৌঁছে বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে নরওয়ে ৷ আর বিশ্বকাপে ইউরোপের দেশটির এই নজরকাড়া ফুটবলের নেপথ্যে যাঁর নাম না-করলেই নয়, তিনি আর্লিং হ্য়ালান্ড ৷ পাঁচ ম্য়াচ খেলে বিশ্বকাপের যাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে সাতটি গোল ৷ একসময় লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে'দের সঙ্গে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ছিলেন তিনি ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে, শেষ ষোলোর ম্য়াচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল নরওয়ে ৷ মাঠে হ্যালান্ড'দের লড়াই কেবল নয়, গ্য়ালারিতে নরওয়ে অনুরাগীদের 'ভাইকিং-রো' সেলিব্রেশনও 'টক অব দ্য় টাউন' হয়ে উঠেছিল ৷ লাল-সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল মিয়ামি'র বিখ্যাত ওসিয়ান ড্রাইভ ৷ আবেগের এই মহাবিচ্ছুরণ জারি রইল জাতীয় দল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে দেশে ফেরার পরেও ৷
Norway national football team welcome home in grand style 🌹🤍— Proud in Heart 🤯 (@Proudinheart) July 14, 2026
I love the reception ❤️❤️#Worldcup2026 #Fifaworldcup #Fifaworldcup2026 #Fifaworldcup26 pic.twitter.com/yiveptVeis
বিশ্বকাপ খেলা নায়কদের বরণ করে নিতে ওসলোর রাস্তায় জমায়েত করেছিলেন এক লক্ষেরও বেশি অনুরাগী ৷ নরওয়ে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে দেশের মাটিতে অবতরণ করেন হ্য়ালান্ড'রা ৷ হুডখোলা বাসে চড়ে অনুরাগীদের ভিড়ে শহর পরিক্রমা করেন ফুটবলাররা ৷ এরপর নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্স হাকোনের নেতৃত্বে বিখ্য়াত 'ভাইকিং-রো' সেলিব্রেট করেন অনুরাগী ও ফুটবলাররা ৷ সবমিলিয়ে বিশ্বকাপ না-জিতে ফিরতে পারলেও দেশের মানুষ বিশ্বকাপ জয়ীদের মতোই বরণ করে নিলেন নরওয়ে ফুটবলারদের ৷
🚨🇳🇴 The Norwegian national team received a heroes’ welcome after their World Cup campaign. 👏❤️— X_GÖAL (@Xrkt111686) July 14, 2026
They won admiration around the world for their performances, determination, and fighting spirit. 💪🏆 pic.twitter.com/sbkYTLM1TN
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে 1-4 গোলে হারলেও প্রথম দুই ম্য়াচে ইরাক ও সেনেগাল'কে হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করে ফেলেছিল নিশীথ সূর্যের দেশ ৷ এরপর রাউন্ড অব-32 ও শেষ ষোলোয় যথাক্রমে আইভরি কোস্ট ও ব্রাজিলকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল নরওয়ে ৷