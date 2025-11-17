'আজ্জুরি'দের ফের আঁধারে ঠেলে প্রায় তিন দশক বাদে বিশ্বকাপে নরওয়ে

'আজ্জুরি'দের ফের আঁধারে ঠেলে প্রায় তিন দশক বাদে বিশ্বকাপে নরওয়ে
জোড়া গোলে নরওয়ের ইতালি 'বধে'র নায়ক ম্যান সিটি তারকা আর্লিং হ্য়ালান্ড ৷
Published : November 17, 2025 at 3:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: ইতালিকে সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নরওয়েকে রবিবার হারাতে হত কমপক্ষে ন'গোলের ব্যবধানে ৷ কিন্তু গ্রুপ টপারদের বিরুদ্ধে সেটা সম্ভব করে বিশ্বকাপে সরাসরি প্রবেশের স্বপ্ন দেখেননি 'আজ্জুরি' বাহিনীর অতি বড় সমর্থকও ৷ বাস্তবে তা হয়ওনি ৷ জয় তো দূর, এদিন যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্য়াচে নরওয়ের কাছে 1-4 গোলে হেরে বসল চারবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ সেইসঙ্গে 2018, 2022 সালের পর 2026-এও বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হল পাওলো মালদিনির দেশের ৷
তবে ইতালিকে হারিয়ে এদিন 28 বছর পর বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে নিল নরওয়ে ৷ আর ঐতিহাসিক সেই জয়ে জোড়া গোল করে নেতৃত্ব দিলেন মহাতারকা আর্লিং হ্যালান্ড ৷ তাঁর জোড়া গোলের পাশাপাশি স্কোরশিটে নাম তুললেন আন্তোনিয়ো নুসা ও জর্গেন লারসেন ৷ গ্রুপ-আই থেকে আট ম্যাচের সবক'টি জিতে আড়াই দশকেরও বেশি সময় বাদে বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত করল 'নিশীথ সূর্যের দেশ' ৷
প্রথমার্ধে এদিন অবশ্য পিয়ো এসপোসিতোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আজ্জুরি'রা ৷ নরওয়ের চারটি গোলই আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷ আলেকজান্ডার সরলথের বাড়ানো বল ধরে 63 মিনিটে বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের জোরালো শটে 1-1 করেন নুসা ৷ এরপর সান সিরো স্টেডিয়ামে হ্যালান্ড-শো ৷ 78 মিনিটে বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে বাঁ-পায়ের জোরালো ভলিতে দলকে এগিয়ে দেন অরক্ষিত হ্যালান্ড ৷ পরের মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে যান ম্যান সিটি স্ট্রাইকার ৷
Norway have qualified for their first #FIFAWorldCup since 1998! 🇳🇴#WeAre26 pic.twitter.com/oB0z3T2nRP— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 16, 2025
অতিরিক্ত সময়ে ইতালির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন লারসেন ৷ মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল ধরে কার্যত একক দক্ষতায় 4-1 করে যান উলভস তারকা ৷ আর নরওয়ের এই বিরাট জয়ে আবারও আঁধারে ইতালি ৷ গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করে সরাসরি বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ হারালেও প্লে-অফ খেলে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের রাস্তা খোলা থাকছে জেন্নারো গাত্তুসোর ছেলেদের কাছে ৷ উল্লেখ্য, 2018 এবং 2022 সালে প্লে-অফ খেলে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল 2021 সালের ইউরো জয়ীরা ৷
এবার কি প্লে-অফের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে ইতালি ? উত্তর দেবে সময় ৷ তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্লে-অফে পট ওয়ানে জায়গা পেতে চলেছে তাঁরা ৷ সেক্ষেত্রে ফিফা ব়্যাংকিংয়ে নবম স্থানে থাকার দরুণ সেমিফাইনালে রোমানিয়া, সুইডেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড অথবা ওয়েলস বনাম উত্তর ম্যাসেডোনিয়ার মধ্যে বিজয়ী দলের মুখোমুখি হতে পারে ইতালি ৷ নরওয়ে ছাড়াও ইউরোপ থেকে ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, পর্তুগাল ৷