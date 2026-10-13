জিতিনের গোলে বদলা নিল নর্থ-ইস্ট, হেরে আইএসএল শুরু মোহনবাগানের
নির্ধারিত 90 মিনিটে গোলশূন্য থাকলেও সংযুক্তি সময়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি জিতিন এমএসের ৷
Published : October 13, 2026 at 9:37 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: শিল্ড জয়ের রেশ ধরে রেখেই পাহাড়ে আইএসএলের প্রথম ম্য়াচ খেলতে পৌঁছে গিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ কিন্তু শিল্ডের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ লিগের পার্থক্যটা যে আকাশ-পাতাল, সেটা কলকাতা ছাড়ার আগে ঘোষণা করেছিলেন কোচ প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ আর সত্যিই গুয়াহাটিতে সোমবার আইএসএলের প্রথম ম্যাচ বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে এনে দাঁড় করাল সবুজ-মেরুনকে ৷ অ্য়াওয়ে ম্য়াচে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের কাছে 0-1 গোলে হেরে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অভিযান শুরু করল প্য়ানোসের মোহনবাগান ৷
নির্ধারিত 90 মিনিটে গোলশূন্য থাকলেও সংযুক্তি সময়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি জিতিন এমএসের ৷ ডুরান্ড কাপে পাহাড়ে গিয়েই শুটআউটে হাইল্য়ান্ডার্সকে হারিয়েছিল মোহনবাগান ৷ এরপর আইএফএ শিল্ডের গ্রুপ পর্বে দু'দলেরর সাক্ষাত ছিল অমীমাংসিত ৷ ফলত সোমবারের জয়ে বাগানের বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপে হারের বদলা নিল পেদ্রো বেনালির নর্থ-ইস্ট ৷
পাহাড়ে মোহনবাগানের ভরাডুবি নতুন নয় ৷ তবে এদিনের ভরাডুবি গোলনষ্টের খেসারতে ৷ নবাগত লি আরউইন থেকে সুহেল ভাট, সকলেই একই দোষে দুষ্ট ৷ সুতরাং, শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জিতে যে আশার পারদ চড়েছিল তা পাহাড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল ৷ আনফিট জেমি ম্যাকলারেন দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাননি ৷ অজি স্ট্রাইকারের অভাবও অনুভূত হল প্রতিপদে ৷ তাছাড়া প্রথম একাদশে ছিলেন না মনবীর সিং ৷ রিজার্ভে ছিলেন মিগুয়েল ফিগেরা ৷ ডার্বির নায়ক সমির জেলজকোভিচ, দেজান দ্র্যাজিচরা থাকলেও আক্রমণের দায়িত্ব লি আরউইন একা সামলাতে ব্যর্থ। তবে ম্যাচের আট মিনিটে তাঁর বাঁ-পায়ের জোরালো শট ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরে না-আসলে ছবিটা অন্যরকম হতে পারত ৷
THREE POINTS. CLEAN SHEET. A WILD WILD NORTHEAST 🐺❤️🔥 Jithin’s late, late winner seals a dream start to #MGISL13 🔴⚪️⚫ #StrongerAsOne #8States1United https://t.co/C2GVpMQ9hk— NorthEast United FC (@NEUtdFC) October 12, 2026
সারা ম্যাচে বলের দখল, গোলমুখী শট- সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল ডিম্পেরিসের দল ৷ তবুও সবুজ-মেরুন ছন্নছাড়া ৷ বারবার বক্সে ঢুকে মোহনবাগান ফুটবলাররা খেই হারাচ্ছিলেন ৷ ডুরান্ড, শিল্ডের পর আইএসএলে পৌঁছে গেলেও দলের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকবে ৷ জেলজকোভিচ, অভিষেক টেকচাম, আপুইয়া প্রত্যেকেই বিবর্ণ এদিন ৷ দ্বিতীয়ার্ধেও একইরকম সাদামাটা সবুজ-মেরুন ৷ 53 মিনিটে ফের আরউইনের প্রচেষ্টা বাঁচান নর্ই-ইস্ট গোলরক্ষক গুরমিত সিং ৷ পরিবর্ত হিসেবে নেমে মিগুয়েলের গোলে একটি শট ছাড়া আর কিছুই বলার নেই ৷
A late winner from Jithin MS gave the Highlanders a win over the Mariners, and a perfect start to their #MGISL13 campaign. 🐺 Watch #MGISL13, live on YouTube and #SonyLIV. 📺 #MGIndianSuperLeague https://t.co/0yYECPWGCP— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) October 13, 2026
88 মিনিটে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ হন সুহেল ৷ ঘরের মাঠ হলেও প্রথম ম্য়াচে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডও দিগভ্রান্ত ৷ গোটা ম্যাচে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি মরক্কোন স্ট্রাইকার আলেইদিন আজারেই ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে জিতিন এমএসের সঙ্গে যুগলবন্দিতে 'আশ্চর্য প্রদীপ' জ্বালিয়ে দেন তিনি ৷ 92 (90+2) মিনিটে আলেইদিনের দূরপাল্লার শট শরীর ছুড়ে বাঁচান বিশাল কাইথ ৷ ক্রসবারে প্রতিহত হওয়া ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন জিতিন। শেষ মুহূর্তের সেই গোলে নর্থইস্টের কাছে হেরে রাজধানী যাচ্ছে মোহনবাগান ৷ আগামী 16 অক্টোবর প্যানোসের দলের প্রতিপক্ষ এসসি দিল্লি ৷