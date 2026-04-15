চেন্নাইয়ের কাছেও হার, আইপিএল ইতিহাসে লজ্জার নজিরে রাহানের কেকেআর

চেন্নাইয়ের কাছেও হার, আইপিএল ইতিহাসে লজ্জার নজিরে রাহানের কেকেআর
এই প্রথম আইপিএলে প্রথম পাঁচ ম্যাচ জয়হীন শাহরুখ খানের দল ৷ পরিকল্পনাহীন ক্রিকেটে চেন্নাইয়ের কাছে হার 32 রানে ৷
Published : April 15, 2026 at 7:40 AM IST
চেন্নাই, 15 এপ্রিল: চোট সারিয়ে ফিরলেন বরুণ চক্রবর্তী ৷ কিন্তু জয়ে ফিরল না কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ বলা ভালো পাঁচ ম্যাচ কেটে গেলেও 2026 আইপিএলে জয়ের স্বাদ পেল না কেকেআর ৷ মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে 32 রানে হেরে আইপিএলের ইতিহাসে লজ্জার নজিরেও নাম তুলে ফেলল আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ কোটিপতি লিগের ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রথম পাঁচ ম্যাচে জয়হীন তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ 193 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 160-এর বেশি তুলতে ব্যর্থ পার্পল ব্রিগেড ৷
কেকেআরকে এদিন বল হাতে ভাঙলেন আফগান স্পিনার নূর আহমেদ ৷ মোক্ষম সময় তিন উইকেট নিয়ে রাহানেদের ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিলেন ৷ অথচ টস জিতে এদিন প্রত্যাশিতভাবে রান তাড়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন নাইট অধিনায়ক ৷ চিপকের ঘূর্ণির কথা মাথায় রেখে নভদীপ সাইনিকে বসিয়ে বরুণকে ফেরায় নাইটরা ৷ অর্থাৎ, তিন স্পেশালিস্ট স্পিনারে শুরু করে তারা ৷
সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (7) ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ তবে ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করেন আরেক ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ৷ গত ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ন এদিন হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও খেলে যান 32 বলে 48 রানের দামি ইনিংস ৷ আয়ুষ মাত্রে করেন 17 বলে 38 রান ৷ 29 বলে 41 রানের মূল্যবান ইনিংস আসে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ব্যাটে ৷
20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 192 রান তোলে সিএসকে ৷ চার ওভারে 21 রানে এক উইকেট নিয়ে ভালো বোলিং নারিনের ৷ তিন ওভারে 21 রান দিয়ে এক উইকেট নেন অনুকূল ৷ চার ওভারে 35 রান দিয়ে জোড়া শিকার কার্তিক ত্যাগীর ৷ তিন ওভারে 26 রান দিলেও উইকেটহীন বরুণ ৷ দু'ওভার হাত ঘুরিয়ে 30 রান খরচ করে উইকেট পাননি ক্যামেরন গ্রিনও ৷ তবে সবচেয়ে খারাপ বোলিং বৈভব অরোরার ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে দিলেন 55 রান ৷
2 Roars in a row! 💛💯#WhistlePodu #CSKvKKR pic.twitter.com/N1MS8W0Phh— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 14, 2026
জবাবে ওপেনিংয়ে প্রথমবার ফিন অ্যালেন ও সুনীল নারিন জুটিকে ব্যবহার করে কেকেআর ৷ কিন্তু তা সফল হয়নি ৷ পাঁচ ওভারে 29 রানের মধ্যে ফিরে যান দুই ওপেনার ৷ ফের ব্যর্থ অ্যালেন করেন মাত্র এক রান ৷ 17 বলে 24 করে আউট হন নারিন ৷ তৃতীয় উইকেটে হাল ধরেছিলেন আজিঙ্কা রাহানে ও অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ দু'জনে 50 রানের জুটি বাঁধলেও নূর আহমেদের ঘূর্ণি নাইটদের পরিকল্পনা ঘেঁটে দেয় ৷
Gave 💯/💯— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 14, 2026
Got 💯/💯
Player of the Match, Noor!✨#WhistlePodu #CSKvKKR pic.twitter.com/b5VTFbtiXu
যদিও তার আগে রঘুবংশীকে 27 রানে ফিরিয়ে জুটিটা ভাঙেন ইমপ্যাক্ট-সাব আকিল হোসেন ৷ এরপর রাহানে (28), রিঙ্কু সিং (6) ও গ্রিনকে (0) ফিরিয়ে নাইটদের জয়ের রাস্তায় তালা ঝুলিয়ে দেন আফগান স্পিনার ৷ 79/2 থেকে আচমকা 90/6 হয়ে যায় নাইটরা ৷
এরপর সপ্তম উইকেটে রোভমান পাওয়েল ও রামনদীপ সিং'য়ের জুটিতে 63 রান উঠলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ 23 বলে 35 রানে ফেরেন রামনদীপ ৷ পাওয়েল অপরাজিত থাকেন 22 বলে 31 রানে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে সর্বসাকুল্যে 160 তোলে নাইটরা ৷ ম্যাচের সেরা নূর তিন উইকেট নেন চার ওভারে 21 রান দিয়ে ৷ জোড়া উইকেট অংশুল কম্বোজের ৷ টানা দু'টি জয়ে ধীরে-ধীরে উপরে ওঠার চেষ্টায় সিএসকে ৷ অন্যদিকে জয়হীন নাইটরা সেই তিমিরেই ৷