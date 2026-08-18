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দিব্যা-সহ দেশের 17 অ্যাথলিটকে অর্জুন সম্মান, খেলরত্ন পাচ্ছেন না কেউ

অর্জুন প্রাপকের তালিকায় জায়গায় করে নিয়েছেন মহিলা দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দিব্য়া, কমনওয়েলথে পদকজয়ী অ্যাথলিট তেজস্বীন ৷ টানা দ্বিতীয়বার নাম নেই কোনও ক্রিকেটারের ৷

DIVYA DESHMUKH
দিব্য়া দেশমুখ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:01 PM IST

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নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: 2014 সালের পর প্রথমবার ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন সম্মান পাচ্ছেন না দেশের কোনও অ্যাথলিট ৷ তবে মঙ্গলবার ক্রীড়ামন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী 17 জন অ্যাথলিট অর্জুন সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন এবার ৷ এর মধ্যে 2025 দেশের খেলাধুলোর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপকের তালিকায় নেই কোনও ক্রিকেটারের নাম ৷ অর্জুন প্রাপকের তালিকায় জায়গায় করে নিয়েছেন মহিলা দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দিব্য়া দেশমুখ, শাটলার গায়ত্রী গোপীচাঁদ-সহ অন্য়ান্যরা ৷

গতবছরের মতোই এবার অর্জুন প্রাপকের তালিকায় রইলেন না কোনও ক্রিকেটার এবং ফুটবলারে ৷ তবে জাতীয় দলের স্ট্রাইকার হার্দিক সিং গতবছর ধ্য়ানচাঁদ খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন ৷ কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এবার দেশের ক্রীড়ায় সর্বোচ্চ সেই সম্মানপ্রাপ্তিও হচ্ছে না কোনও অ্যাথলিটের ৷ এই নিয়ে তৃতীয়বার খেলরত্নের জন্য মনোনীত হলেন না দেশের কোনও অ্যাথলিট ৷ অর্জুন সম্মানে ভূষিত হওয়া অ্যাথলিটদের তালিকায় নাম রয়েছে সম্প্রতি কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী বক্সার নরেন্দ্র বেরওয়াল, ডেকাথলন অ্যাথলিট তেজস্বীন শঙ্করের ৷

এছাড়া আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার বিদিথ গুজরাতি, মহিলা হকি দলের ফরোয়ার্ড লালরেমসিয়ামি হামারজোৎ, পুরুষ হকি দলের মিডফিল্ডার রাজকুমার পাল, প্যারা-শুটার রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল, প্যারা-অ্যাথলিট একতা ভিয়ানও পাচ্ছেন দেশের খেলোধুলোর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান ৷ অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করে এক বিবৃতিতে ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে লেখা হয়েছে, "সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনুপ কুমার মিশ্র নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়, কোচেদের বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত করতে চলেছে ৷"

লাইভটাইম অ্য়াচিভমেন্ট বা জীবনকৃতি বিভাগে অর্জুন সম্মানপ্রাপ্তি ঘটছে মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার ইসাইয়া অরুমাইনায়াগমের ৷ যিনি 1962 এশিয়াডে সোনাজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ৷ সবুজ-মেরুনের হয়ে একাধিকবার জিতেছেন ডুরান্ড কাপ ৷ ফুটবলমহলে 'বেবি ট্য়াক্সি' নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি ৷

দ্রোণাচার্য সম্মানের জন্য ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে ঘোষিত হয়েছে পাঁচজনের নাম ৷ এর মধ্যে জীবনকৃতি বিভাগে দ্রোণাচার্য সম্মান পাচ্ছেন বক্সিং কোচ ধর্মেন্দ্র সিং যাদব ও কুস্তি কোচ বীরেন্দ্র কুমার ৷ 2025 মরশুমে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য দ্রোণাচার্য সম্মান পাচ্ছেন অ্যাথলেটিক্স কোচ পরবীর সিং, বক্সিং কোচ ছোটে লাল যাদব ও শুটিং কোচ নেহা নন্দকুমার চৌহন ৷

  • একনজরে অর্জুন প্রাপক 17 অ্যাথলিটের তালিকা:
  1. তেজস্বীন শঙ্কর- অ্যাথলেটিক্স
  2. মহম্মদ আজমল- অ্যাথলেটিক্স
  3. প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী- অ্যাথলেটিক্স
  4. তৃষা জলি- ব্য়াডমিন্টন
  5. গায়ত্রী গোপীচাঁদ- ব্য়াডমিন্টন
  6. নরেন্দ্র বেরওয়াল- বক্সিং
  7. বিদিথ গুজরাতি- দাবা
  8. দিব্যা দেশমুখ- দাবা
  9. লালরেমসিয়ামি হামারজোৎ- হকি
  10. রাজকুমার পাল- হকি
  11. সুরজিৎ- কবাডি
  12. পূজা- কবাডি
  13. অরবিন্দ সিং- রোয়িং
  14. অখিল শেওরান- শুটিং
  15. রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল- প্য়ারা-শুটিং
  16. একতা ভিয়ান- প্যারা-অ্য়াথলেটিক্স
  17. ধনুশ শ্রীকান্ত- ডিফ-শুটিং

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