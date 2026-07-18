এজ্জেজারির বদলি ঘোষণা লাল-হলুদের, ইস্টবেঙ্গলে এলেন নাইজিরিয়ার এফিয়ং

এজ্জেজারির বদলি ঘোষণা লাল-হলুদের, ইস্টবেঙ্গলে এলেন নাইজিরিয়ার এফিয়ং
গত আইএসএলের তৃতীয় সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন এফিয়ং ৷ এক বছরের চুক্তিতে কলকাতা জায়ান্টদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন নাইজিরিয়ান ৷
Published : July 18, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 18 জুলাই: ইউসেফ এজ্জেজারি, জেমি ম্য়াকলারেনের ছায়ায় খানিকটা ঢাকা পড়ে গেলেও 2025-26 আইএসএলের অন্যতম সেরা বিদেশি হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য তাঁর নাম ৷ সাত গোলের পাশাপাশি জোড়া অ্যাসিস্টে পঞ্জাব এফসি'কে অনেকটা সময় পর্যন্ত চ্য়াম্পিয়নশিপের দৌড়ে রেখেছিলেন তিনি ৷ গত আইএসএলের অন্য়তম সেরা সেই বিদেশি এফিয়ং এনসুংগুসি'কে সই করাল ইস্টবেঙ্গল ৷ ইউসুফ এজ্জেজারির পরিবর্ত হিসেবে দুর্ধর্ষ এই নাইজিরিয়ান স্ট্রাইকার'কে দলে নিল আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷
এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন এফিয়ং ৷ দিনকয়েক আগে সোশাল মিডিয়ায় লাল-হলুদ'কে বিদায় জানিয়েছিলেন গত আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা এজ্জেজারি ৷ স্প্য়ানিশ স্ট্রাইকারের পরিবর্ত ঘোষণা নিয়ে লাল-হলুদের অন্দরে কানাঘুষো অব্য়াহত ছিল ৷ এদিকে গত মরশুমে দুরন্ত পারফরম্য়ান্সের সুবাদে এফিয়ং'কে পেতে আগ্রহী ছিল আইএসএলের বেশ কয়েকটি ক্লাব ৷ নাইজিরিয়ান স্ট্রাইকারের দিকে নজর ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টেরও ৷ শেষমেশ তাঁকে ছিনিয়ে নিল ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ৷ বুধবার বিকেলে এফিয়ং'য়ের যোগদানের খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় ইস্টবেঙ্গলের তরফে ৷
নিয়মিত গোল করা ছাড়াও এফিয়ং যে গোল করাতেও দক্ষ, সেটা তাঁর পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট ৷ নয়া কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের সবুজ সংকেতেই নাইজিরিয়ান গোলমেশিন আগামী মরশুমে লাল-হলুদ জার্সি পরছেন ৷ গত আইএসএলে যুবভারতীতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একটি দুর্দান্ত গোল করেছিলেন এফিয়ং ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মিগুয়েল ফিগেরার বদলি হিসেবে পঞ্জাব এফসি থেকে দানি রামিরেজ'কে আগেই দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গত মরশুমে পঞ্জাবে রামিরেজের সঙ্গে এফিয়ং'য়ের যুগলবন্দি নজর কেড়েছিল ৷ এবার সেই তালমিল জারি থাকলে এই জুটির থেকে ভালো কিছুর প্রত্যাশা ইস্টবেঙ্গল করতেই পারে ৷
অন্যদিকে পঞ্জাবের গত মরশুমের কোচ প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস আবার মোহনবাগানের হটসিটে এবার ৷ সুতরাং, পুরনো কোচের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ জার্সিতে রামিরেজ-এফিয়ং জুটির প্রমাণের তাগিদ আগামী মরশুমে কলকাতা ডার্বির বাড়তি রসদ ৷ পঞ্জাব এফসি'তে গত মরশুমে যোগ দেওয়ার আগে রোমানিয়া, কাজাখস্তানের সর্বোচ্চ লিগে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এফিয়ং ৷ ডেনমার্কের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব এইচবি কোগে'র জার্সিতে 76 ম্য়াচে 17 গোল রয়েছে লাল-হলুদের নয়া স্ট্রাইকারের ৷
এফিয়ং'য়ের আগমনে চার বিদেশি চূড়ান্ত হল ইস্টবেঙ্গলে ৷ রামিরেজের পর স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাক নাচো মনসালভে'কে দলে নিয়েছে তাঁরা ৷ পাশাপাশি মহম্মদ রশিদের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরন করেছে আইএসএল জয়ীরা ৷ এদিকে 25 জুলাই ডুরান্ড শুরুর আগে আরেকটি ভালো খবর ইস্টবেঙ্গলে ৷ সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই শহরে পা রাখছেন কোচ হাবাস ৷ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ভিসার অনুমোদন মিলেছে স্প্যানিশ কোচের ৷ ফলত শীঘ্রই তাঁকে কলকাতা উড়িয়ে আনার ভাবনায় ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট ৷