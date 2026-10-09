33 বলে শূন্য, এক যুগ বাদে টেস্ট প্রত্যাবর্তনে লজ্জার নজির ম্য়াডিনসনের

33 বলে শূন্য, এক যুগ বাদে টেস্ট প্রত্যাবর্তনে লজ্জার নজির ম্য়াডিনসনের
যদিও ম্য়াডিনসনের প্রত্যাবর্তনের গল্প অনুপ্রেরণা হতে পারে বাকিদের ৷ কারণ দেড় বছরেরও কম সময় আগে কর্কট রোগের কারণে কেমোথেব়্য়াপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে ৷
Published : October 9, 2026 at 3:52 PM IST
ডারবান, 9 অক্টোবর: তাঁর টেস্ট স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি ৷ কিন্তু ক্য়ামেরন গ্রিনের পরিবর্ত হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াডে জায়গা করে নেওয়া নিক ম্যাডিনসনকে একাদশে রেখে শুক্রবার প্রথম টেস্টে নামল অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু এক দশক পর লাল-বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে লজ্জার নজির জুড়ল ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে বাইশ গজে ফেরা ক্রিকেটারের নামের পাশে ৷
প্রোটিয়া সফরে প্রথম টেস্টের প্রথমদিন ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে ম্য়াডিনসন ফিরলেন 33 বলে শূন্য রান করে ৷ 11তম ওভারে মার্কো জানসেনের ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ একইসঙ্গে নাম তুলে ফেলেন লজ্জার নজিরে ৷ তাঁর 33 বলের এই ইনিংস অজি ওপেনার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে লম্বা শূন্য রানের ইনিংস ৷ যা সার্বিকভাবে তালিকার তৃতীয়স্থানে থাকবে ৷
শেষবার 2016 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে বক্সিং-ডে টেস্টে মাঠে নেমেছিলেন ম্য়াডিনসন ৷ এরপর গত দশ বছরে আর জাতীয় দলের হয়ে কোনও ম্য়াচ খেলেননি তিনি ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও সর্বশেষ টেস্ট ম্য়াচটি এই বাঁ-হাতি ব্য়াটার খেলেছিলেন একবছরের বেশি সময় আগে ৷ ফলত গ্রিনের পরিবর্ত হিসেবে জাতীয় দলের স্কোয়াডে তাঁর প্রত্যাবর্তন চমকে দিয়েছিল অনুরাগীদের ৷
যদিও ম্য়াডিনসনের এই প্রত্যাবর্তনের গল্প অনুপ্রেরণা হতে পারে বাকিদের ৷ কারণ দেড় বছরেরও কম সময় আগে কর্কট রোগের কারণে কেমোথেব়্য়াপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে ৷ ম্য়াডিনসনের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক হওয়া সত্ত্বেও এদিন একাদশে সুযোগ করে নেওয়া বছর চৌত্রিশের ব্যাটারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷ তিনি বলেন, "কোনও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারই গত ছ'মাসে খুব একটা ক্রিকেট খেলেনি ৷ তবে আমার মনে হয়েছে ও (ম্য়াডিনসন) ভালো জায়গায় রয়েছে ৷"
A brutal Test return for Nic Maddinson after a decade out of the Aussie side 💔 LIVE >> https://t.co/6cH1nSEs5b https://t.co/EGhusHfgfi— Fox Cricket (@FoxCricket) October 9, 2026
2017-18 স্য়ান্ডপেপার গেট কাণ্ডের পর ফের নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে টেস্ট সিরিজ খেলছে 'ব্যাগি গ্রিন' ৷ ডারবানে প্রথম টেস্টে এদিন টস জিতে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে 17 রানে জোড়া উইকেট হারিয়ে বিপাক পড়ে অস্ট্রেলিয়া ৷ ন'রানে ফেরেন তারকা ওপেনার ট্রাভিস হেড ৷ শূন্য রানে আউট হন ম্য়াডিনসন ৷ পরবর্তীতে হাল ধরার চেষ্টা করলেও 37 রানের বেশি লম্বা হয়নি মার্নাস লাবুশেনের ইনিংস ৷ সবমিলিয়ে প্রথম সেশনে তিন উইকেট হারিয়ে 84 রান তুলেছে অতিথি দল ৷
- সবচেয়ে বেশি বল খেলে টেস্টে শূন্য রানে আউট হওয়া ওপেনার:
- ডারিন মারে (নিউজিল্যান্ড)- 39 বল, 1995
- ট্রেভর গ্রিপার (জিম্বাবোয়ে)- 36 বল, 2000
- নিক ম্য়াডিনসন (অস্ট্রেলিয়া)- 33 বল, 2026
- মার্ক ডেকের (জিম্বাবোয়ে)- 30 বল, 1994
- ব্রায়ান লাকহার্স্ট (ইংল্য়ান্ড)- 29 বল, 1971