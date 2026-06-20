স্কটল্যান্ড ম্যাচে ফিরছেন নেইমার, নিশ্চিত করলেন ব্রাজিল কোচ
হাইতি ম্য়াচের জন্য দলের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া ট্র্যাভেল করেননি নেইমার ৷ নিউ জার্সিতে টিম হোটেলেই রয়ে গিয়েছেন স্যান্তোস ফরোয়ার্ড ৷
Published : June 20, 2026 at 3:14 PM IST
ফিলাডেলফিয়া, 20 জুন: প্রথম ম্য়াচে মরক্কোর বিরুদ্ধে আটকে গেলেও বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে স্বমহিমায় ফিরেছে ব্রাজিল ৷ হাইতিকে 3-0 গোলে হারিয়েছে সাম্বা ব্রিগেড ৷ আর দুরন্ত জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাজিল কোচের একটি ঘোষণা আনন্দ দ্বিগুণ করেছে অনুরাগীদের ৷ চোটের কারণে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের প্রথম দু'ম্য়াচে খেলা না-হলেও তৃতীয় ম্য়াচে দলে ফিরছেন নেইমার জুনিয়র ৷ ম্য়াচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে আশ্বস্ত করলেন কার্লো আন্সেলোত্তি ৷
বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ডাক পেলেও ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়ে কাফ মাসলে চোট জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করেছে নেইমারের ৷ 2023 সালের শেষবার ইয়েলো জার্সিতে দেখা গিয়েছিল স্যান্তোস ফরোয়ার্ডকে ৷ হাইতির বিরুদ্ধে ম্য়াচের জন্য ফিলাডেলফিয়ায় দলের সঙ্গে ট্র্যাভেলও করেননি ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷ বরং নিউ জার্সিতে একাই ম্য়াচ ফিট হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন নেইমার ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো হাইতি ম্য়াচের আগে দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছিলেন নেইমার ৷ মনে করা হচ্ছিল শনিবার মাঠে দেখা যাবে তাঁকে ৷ কিন্তু সেটা হয়নি ৷ অবশেষে আগামী 25 জুন (ভারতীয় সময়) স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পঞ্চম বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচটি খেলতে নামছেন নেইমার ৷
কোচ আন্সেলোত্তির কথায়, "সোমবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেবে নেইমার ৷ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য তৈরি ও ৷" আন্সেলোত্তির ঘোষণায় উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি হাইতি ম্য়াচের নায়ক ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ তিনি বলেন, "নেইমার আমাদের দলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একজন প্লেয়ার ৷ পরবর্তী ম্য়াচে ওর খেলার বিষয়ে আমরা ভীষণ আশাবাদী ৷"
🚨🇧🇷 OFFICIAL: Neymar Jr is set to return for Brazil’s next World Cup match vs Scotland.— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 20, 2026
Carlo Ancelotti confirms the Brazilian star will rejoin team training on Sunday and be called up. ⭐️🐐 pic.twitter.com/B0WuzGlZph
নেইমারকে নিয়ে সুখবর সামনে এলেও আরেক তারকা ফরোয়ার্ড রাফিনহা'কে নিয়ে উদ্বেগ দানা বেঁধেছে সেলেকাও শিবিরে ৷ হাইতির বিরুদ্ধে ম্য়াচে 40 মিনিটে হাঁটুর চোটে মাঠ ছাড়তে হয় বার্সেলোনা ফুটবলারকে ৷ আন্সেলোত্তি ম্য়াচের পর বলেন, "রাফিনহার চোটের বিষয়টি আমরা আগামিকাল মূল্যায়ন করব ৷ ওর চোটের ধরন সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমরা সঠিক ধারণা নেই ৷"
শনিবার 2026 বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রথম জয়ের নায়ক ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ প্রথম ম্য়াচের মতো দ্বিতীয় ম্য়াচেও গোল তো করলেনই, সেইসঙ্গে গোলও করালেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ৷ ভিনিসিয়াসের পাশে জোড়া গোলে উজ্জ্বল ম্য়াথিউজ কুনহা ৷ প্রথমার্ধেই এদিন তিন গোল তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে ফেলে পাঁচবারের খেতাবজয়ীরা ৷