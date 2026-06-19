হাইতির বিরুদ্ধেও নেইমারকে ছাড়াই নামছে ব্রাজিল
নকআউট পর্বের জন্য নেইমারকে ফিট করে তোলার প্রচেষ্টা জারি ব্রাজিল শিবিরে ৷ সেরে ওঠার একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছেন তারকা ফরোয়ার্ড ৷
Published : June 19, 2026 at 12:46 PM IST
নিউ জার্সি, 19 জুন: বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচের আগে প্রথমবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমেছিলেন তিনি ৷ মনে করা হচ্ছিল বুঝি হাইতির বিরুদ্ধে অন্তত পরিবর্ত হিসেবেও দেখা যেতে পারে তাঁকে ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন ৷ চোট সারিয়ে হাইতি ম্য়াচেও ফেরা হচ্ছে না তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়রের ৷
নেইমার হাইতি ম্যাচে না-থাকলেও সেরে ওঠার একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছেন ৷ আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে ব্রাজিল ফুটবলের গভর্নিং বডি'র তরফে ৷ সবমিলিয়ে নকআউট পর্বের জন্য় নেইমারকে ফিট রাখার প্রচেষ্টা জারি ব্রাজিল শিবিরে ৷ দলের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়াতেও যাননি স্যান্তোস ফুটবলার ৷
হাইতি ম্য়াচের আগেরদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, নিউ জার্সিতে থেকেই রিকভারি প্রক্রিয়ার একদম চূড়ান্ত পর্যায় পার করছেন নেইমার ৷ সেখানকার হোটেলের অত্য়াধুনিক সব ব্যবস্থাপনা এবং কলম্বিয়া পার্কে ট্রেনিং সেন্টারে ফিরে আসার লড়াই চালাচ্ছেন তারকা ফরোয়ার্ড ৷
বছর চৌত্রিশের নেইমার আড়াই বছর বাদে জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামার অপেক্ষায় ৷ দীর্ঘ চোট-আঘাত পর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিয়েছেন বার্সেলোনা-পিএসজি'র প্রাক্তনী ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের দলে ডাক পাওয়ার সমসাময়িকই ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়ে কাফ মাসলে ফের চোট পেয়ে বসেন নেইমার ৷ তবে দলের সঙ্গে বিশ্বকাপ খেলতে মার্কিন মুলুকে উড়ে গিয়েছেন তিনি ৷ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার নিউ জার্সিতে রাফিনহা, ফ্য়াবিনহো'দের সঙ্গে অনুশীলনে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷
Neymar will miss Brazil’s second World Cup group-stage match against Haiti in Philadelphia on Saturday.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026
The 34-year-old also sat out his side’s opening 1-1 draw against Morocco on June 13 after suffering a calf injury ahead of the tournament, having been named in Brazil’s squad… pic.twitter.com/gtYsWvgBMq
তবে সতীর্থদের সঙ্গে অল্প সময় কাটিয়ে সাইডলাইনে ফিরে যান তিনি ৷ এরপর কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় নেইমারকে ৷ সবমিলিয়ে তারকা ফরোয়ার্ডকে ছাড়া হাইতির বিরুদ্ধে চলতি বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ ভারতীয় সময় শনিবার সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে শুরু সেই ম্য়াচ ৷ প্রথম ম্য়াচে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোর কাছে 1-1 গোলে আটকে গিয়েছে 'সেলেকাও' ৷ ব্রাজিলের হয়ে প্রথম ম্য়াচে গোলটি করেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷