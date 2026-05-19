নেইমারের প্রত্যাবর্তন ! স্য়ান্তোস ফরোয়ার্ডকে রেখে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ব্রাজিলের

নেইমারের প্রত্যাবর্তন ! স্য়ান্তোস ফরোয়ার্ডকে রেখে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ব্রাজিলের
2023 সালের পর ব্রাজিলের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নেইমার দ্য সিলভা স্যান্তোস জুনিয়রের ৷ এই নিয়ে চতুর্থ বিশ্বকাপে অংশ নেবেন তিনি ৷
Published : May 19, 2026 at 8:17 AM IST
রিও ডি জেনেইরো, 19 মে: ফুটবল বিশ্বকাপের দামামাটা বোধহয় জোরালোভাবে বাজতে শুরু করল ৷ কারণ সোমবার বিশ্বকাপের জন্য 26 সদস্যের দল ঘোষণা করে দিল ব্রাজিল ৷ আর সেই দলে সুযোগ করে নিলেন নেইমার ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন 'সেলেকাও'দের বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণায় সবচেয়ে বড় চমক বোধহয় এটাই ৷
কারণ, আড়াই বছর জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর সরাসরি স্যান্তোস ফুটবলারকে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ দিলেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ উল্লেখ্য, ইতালির বর্ষীয়ান এই কোচ ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সাম্প্রতিক অতীতে বারংবার জাতীয় দলে উপেক্ষিত থেকেছেন একদা ব্রাজিলের ওন্ডার কিড ৷ কারণ হিসেবে নেইমারের ফিটনেসকেই খাড়া করে এসেছেন আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সফল কোচ ৷ তবে নেইমার তাঁর ফিটনেস জাহির করতে পারলে যে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জন্য বিবেচিত হবেন, তেমনটাও জানিয়ে রেখেছিলেন আন্সেলোত্তি ৷
নেইমারও বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেতে মুখিয়ে ছিলেন ৷ এমনকী 2026 বিশ্বকাপ খেলে যে তিনি বুটজোড়া তুলে রাখতে চান, তেমন ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন একদা বার্সেলোনা, পিএসজি'র প্রাক্তনী ৷ শেষমেশ চোট-আঘাতের পালা কাটিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাব ফুটবলে নিজেকে প্রমাণ করে কোচের আস্থা জিতে নিলেন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷ সবমিলিয়ে নেইমারকে নিয়েই 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' যাচ্ছে সাম্বার দেশ ৷
রিও ডি জেনেইরোয় সোমবার মিউজিয়াম অব টুর্নামেন্টে ব্রাজিলের 26 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেন আন্সেলোত্তি ৷ সেখানে ব্রাজিলের জার্সিতে 79 গোল করা নেইমারের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা ৷ এই নিয়ে চতুর্থ বিশ্বকাপে অংশ নেবেন বছর চৌত্রিশের ফরোয়ার্ড ৷ এপ্রসঙ্গে আন্সেলোত্তি জানান, গত এক বছর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পরেই নেইমারকে দলে রাখা হয়েছে ৷ তাছাড়া এই মুহূর্তে স্য়ান্তোস ফুটবলার একদম ফিট রয়েছেন বলেও জানান তিনি ৷
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
নেইমারের পাশাপাশি দলে সুযোগ পেলেন গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার ৷ চোটের কারণে লিভারপুলের হয়ে শেষ 10 ম্য়াচে মাঠে নামতে না-পারায় তারকা গোলরক্ষককে নিয়ে সংশয় ছিল ৷ কিন্তু স্কোয়াড ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দূর হল তা ৷ চোট পেয়ে বার্সেলোনার হয়ে মাঝপথে মরশুম শেষ হয়ে যাওয়া তারকা ফরোয়ার্ড রাফিনহা'কেও দলে রেখেছেন আন্সেলোত্তি ৷ তবে চলতি মরশুমে চেলসির হয়ে সর্বাধিক 15 গোল ও পাঁচটি অ্যাসিস্টের পরেও বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেলেন না জোয়াও পেদ্রো ৷ স্কোয়াডে অবশ্য প্রত্যাশামতোই সুযোগ করে নিলেন 19 বছরের স্ট্রাইকার এন্ড্রিক ৷
এছাড়াও সুযোগ করে নিয়েছেন ক্যাসেমিরো, ম্যাথিউজ কুনহা, মার্কুইনহোস, গ্যাব্রিয়েল, ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের মত চেনা নামের সকলেই ৷ বিশ্বকাপে গ্রুপ-সি'তে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্য়ান্ডের সঙ্গে রয়েছে ব্রাজিল ৷ 13 জুন আফ্রিকা সেরা মরক্কোর বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু সেলেকাও'দের ৷
একনজরে ব্রাজিল স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: অ্যালিসন, এডেরসন, ওয়েভারটন
- ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স স্যান্দ্রো, দানিলো, লিয়ো পেরেইরা, ব্রেমার, ইবানেজ, ওয়েসলে, মার্কুইনহোস, গ্য়াব্রিয়ে, ডগলাস স্যান্তোস
- মিডফিল্ডার: ব্রুনো গুইমারায়েস, ক্য়াসেমিরো, দানিলো স্যান্তোস, ফ্যাবিনহো, পাকুয়েতা
- ফরোয়ার্ড: এন্ড্রিক, মার্তিনেলি, থিয়াগো, কুনহা, রাফিনহা, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, লুইজ হেনরিক, নেইমার ও রায়ান ৷