'আনফিট' নেইমারকে ছাড়াই প্রীতি ম্য়াচে ব্রাজিল, বিশ্বকাপেও বাদ তারকা ?

'আনফিট' নেইমারকে ছাড়াই প্রীতি ম্য়াচে ব্রাজিল, বিশ্বকাপেও বাদ তারকা ?
আগামী 26 ও 31 মার্চ ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া প্রীতি ম্যাচ খেলবে 'সেলেকাও' ৷ ওই দু'টি ম্য়াচে স্কোয়াড ঘোষণা করলেন আন্সেলোত্তি ৷
Published : March 17, 2026 at 1:15 PM IST
রিও ডি জেনেইরো, 17 মার্চ: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মাটিতে চলতি বছর বিশ্বকাপ খেলে বুটজোড়া তুলে রাখতে চান ৷ দিনকয়েক আগে তেমনই ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন নেইমার জুনিয়র ৷ কিন্তু ব্রাজিলের বিশ্বকাপগামী স্কোয়াডে তাঁর জায়গা হবে কি না, তা নিয়ে রয়ে গিয়েছে একটা বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ যা জোরালো হল সোমবার ৷ ফিটনেসের কারণে বিশ্বকাপের আগে জোড়া প্রীতি ম্য়াচের স্কোয়াডে সাম্বার দেশের মহাতারকাকে রাখলেন না ম্য়ানেজার কার্লো আন্সেলোত্তি ৷
আগামী 26 এবং 31 মার্চ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে জোড়া প্রীতি ম্য়াচ খেলবে 'সেলেকাও' ৷ প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া ৷ ওই দু'টি ম্যাচের জন্য 26 সদস্যের যে স্কোয়াড আন্সেলোত্তি ঘোষণা করেছেন সেখানে নাম নেই স্য়ান্তোস ফরোয়ার্ড নেইমারের ৷ পুরোপুরি ফিট না-হওয়ার কারণেই নেইমারকে ব্রাজিল ম্য়ানেজার স্কোয়াডে রাখেননি বলে সূত্রের খবর ৷
চোট এবং চোটের কারণে বছরের শুরুতে অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে নেইমারকে ৷ এরপর গত মাসের শেষদিকে স্যান্তোসের হয়ে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর ৷ গত রবিবার করিন্থিয়াসের বিরুদ্ধে ম্য়াচে দলের একমাত্র গোলের অ্য়াসিস্ট করেন একদা সাম্বা ফুটবলের 'ওন্ডার কিড' নেইমার ৷ কিন্তু প্রত্য়াবর্তনের পর মোটামুটি ছন্দে থাকা নেইমারকে তাঁর স্কোয়াডে উপযোগী বলে মনে করলেন না আন্সেলোত্তি ৷ প্রীতি ম্য়াচের স্কোয়াডে সুযোগ না-পাওয়া নেইমারকে নিয়ে তাই অনুরাগীমহলে প্রশ্ন, বিশ্বকাপে তাঁকে দেখা যাবে তো ?
তবে বিশ্বকাপগামী স্কোয়াডে সুযোগ করে নেওয়ার প্রশ্নে হাল ছাড়ছেন না বার্সেলোনা, পিএসজি'র প্রাক্তনী ৷ প্রীতি ম্য়াচের স্কোয়াডে বাদ পড়ার পর নেইমার বলেন, "ডাক না-পেয়ে নিঃসন্দেহে আমি হতাশ ৷ কিন্তু কিন্তু একের পর এক অনুশীলন পর্ব, একের পর এক ম্য়াচে আমার দলে জায়গা করে নেওয়ার প্রচেষ্টা জারি থাকবে ৷ এখনও ফাইনাল কল বাকি রয়েছে তাই আমার স্বপ্ন দেখাও জারি রয়েছে ৷"
CONVOCADOS! 📋— brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026
O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.
BATE NO PEITO!
ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl
নেইমারের প্রত্যাবর্তন না-ঘটলেও ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচের স্কোয়াডে এন্ড্রিককে ফেরালেন আন্সেলোত্তি ৷ 19 বছরের স্ট্রাইকারের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে স্কোয়াডে মেডেন কল-আপ পেলেন ব্রেন্টফোর্ড স্ট্রাইকার ইগর থিয়াগো ও বোর্নমাউথের 19 বছর বয়সি মিডফিল্ডার রায়ান ৷
একনজরে ব্রাজিল স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: বেকার, বেন্তো, এদেরসন
- ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, ব্রিমার, দানিলো, ডগলাস স্যান্তোস, গ্যাব্রিয়েল ম্য়াগালহায়েস, ইবানেজ, লিয়ো পেরেইরা, মার্কুইনহোস, ওয়েসলে
- মিডফিল্ডার: অ্য়ান্দ্রে স্য়ান্তোস, ক্যাসেমিরো, দানিলো, ফ্যাবিনহো, গ্যাব্রিয়েল সারা,
- ফরোয়ার্ড: এন্ড্রিক, মার্তিনেলি, থিয়াগো, পেদ্রো, হেনরিক, কুনহা, রাফিনহা, রায়ান ও ভিনিসিয়াস ৷