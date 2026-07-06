'এখানেই শেষ', ব্রাজিল হারতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় নেইমারের

'এখানেই শেষ', ব্রাজিল হারতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় নেইমারের
মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই শুরু হয়েছিল নেইমারের আন্তর্জাতিক ফুটবলে পথচলা ৷ সোমবার সেই মাঠেই সম্পূর্ণ হল বৃত্তটা ৷ যদিও শেষটা সুখের হল না ৷
Published : July 6, 2026 at 1:29 PM IST
নিউইয়র্ক, 6 জুলাই: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর বিষয়টি বিবেচনা করার আগে ব্রাজিলের হয়ে শেষবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন ৷ কার্লো আন্সেলোত্তি সবদিক পর্যলোচনা করে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রেখেওছিলেন তাঁকে ৷ শেষমেশ যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দলের অকাল বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণময় আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে বিদায় জানালেন নেইমারও ৷
2002 সালে শেষবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে ব্রাজিল সাফল্যহীন ৷ তবে 2006, 2010, 2014, 2018 এবং 2022- প্রত্যেকবারই কমপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে 'সেলেকাও' শিবির ৷ 2026-এ এসে বিশ্বকাপের পরিসর বাড়তে কোয়ার্টার ফাইনালেও ওঠা হল না পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের ৷ স্বাভাবিকভাবেই মনখারাপ বিশ্বব্যাপী ব্রাজিল সমর্থকদের ৷ যা দ্বিগুণ হল নেইমারের অবসর ঘোষণার সিদ্ধান্তে ৷ নিউইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে নরওয়ের কাছে 2-1 গোলে হারের পর আবেগঘন মুহূর্তে অবসর ঘোষণা করেন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা ৷
2010 সালে ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই ৷ 16 বছর পর একই মাঠে দাড়ি পড়ল তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারে ৷ স্বভাবতই ম্যাচের পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বার্সেলোনা, পিএসজি'র প্রাক্তনী ৷ অবসর ঘোষণায় নেইমার বলেন, "দেশের জন্য আমি সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি ৷ কিন্তু এখানেই শেষ ৷ এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই হয়েছিল কেরিয়ারের শুরুটা, সেখানেই থামল আমার পথচলা ৷" নেইমার জুনিয়রের বুটজোড়া তুলে রাখার সঙ্গে শৈল্পিক ফুটবলের একটা অধ্যায় শেষ হল সাম্বা ফুটবলে ৷
Neymar’s Brazil career came full circle at MetLife Stadium, the venue of his first and last game for the Brazil, as well as his first and last goal. ❤️ pic.twitter.com/eApPol2Chx— Ney (@Neycromancer) July 5, 2026
কাফ মাসলে চোটের কারণে চলতি বিশ্বকাপে মাত্র দু'টো ম্য়াচে মাঠে নামলেন নেইমার ৷ তাও পরিবর্ত হিসেবে ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে স্কটল্য়ান্ডের পর নরওয়ের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে আন্সেলোত্তি 68 মিনিটে নামান তাঁকে ৷ হার নিশ্চিত জেনেও সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্রাজিল জার্সিতে শেষ গোলটি করলেন স্যান্তোস ফুটবলার ৷ বিপক্ষ গোলরক্ষকের সঙ্গে জড়ালেন উত্তপ্ত বাক্য়-বিনিময়ে ৷
16 বছরের কেরিয়ারে ব্রাজিলের হয়ে 130টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেইমারের ঝুলিতে 80টি গোলের পাশাপাশি রয়েছে চারটি হ্যাটট্রিক ৷ এই পরিসংখ্যান তাঁকে ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসিয়েছে ৷ তিনি পেছনে ফেলেছেন ফুটবল সম্রাট পেলে'কেও ৷ চোট-আঘাত অন্তরায় না-হলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে হয়তো আরেকটু সমৃদ্ধ করতে পারতেন নেইমার ৷ অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদকজয়ী দলের সদস্যও থেকেছেন তিনি ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরা রেখেই বানপ্রস্থে গেলেন একদা ব্রাজিলের 'ওন্ডার কিড' ৷