যুবভারতী থেকে সরবে 'বিদঘুটে' মূর্তি, ডার্বি উপভোগ করে জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী
যুবভারতীর মূল প্রবেশদ্বারে কোমর-কাটা অবস্থায় বল পায়ে দাঁড়ানো মূর্তিটিকে 'বিদঘুটে' বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ ৷
Published : May 18, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 18 মে: বড় ম্য়াচের ঠিক আগেই যুবভারতী থেকে সরেছে বিশ্ব বাংলা লোগো ৷ এবার শহরের খেলাধুলোর প্রাণকেন্দ্র যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল প্রবেশদ্বার থেকে সরবে কোমর-কাটা অবস্থায় বল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটি ৷ যা ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত ৷ রবিবার ডার্বি দেখে বেরনোর সময় সেই মূর্তি সরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে গেলেন রাজ্যের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে সম্প্রতি ৷ বিজেপি সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রবিবার প্রথম যুবভারতীতে বড় ম্য়াচের সাক্ষী হতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী । এদিন ম্যাচের পর স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরনোর সময় নিশীথ জানিয়ে দিলেন, খুব শীঘ্রই পরিবর্তন করা হলে ভিভিআইপি প্রবেশদ্বারের পাশের মূর্তিটি ৷ এমনকী সেটিকে এদিন 'বিদঘুটে' বলেও আখ্য়া দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ সাংবাদিকদের নিশীথ বলেন, "অদ্ভূত বিদঘুটে একটা মূর্তি ৷ একটা কাটা পা তার উপর ফুটবল ৷ আমার তো মনে হয় এই মূর্তি বানানোর পর থেকেই আগের সরকারের খারাপ দিন আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ তারপর মেসি-কাণ্ড হল, সরকার চলে গেল ৷ আমরা নিশ্চিতভাবেই এমন মূর্তি যার কোনও অর্থ নেই সেটা রাখব না, পরিবর্তন করব ৷"
চলতি আইএসএলের একমাত্র বড় ম্য়াচে এদিন ম্যাচ সেরার মিগুয়েল ফিগেরার হাতে ম্য়াচ পুরস্কারও তুলে দেন নিশীথ প্রামাণিক ৷ এদিন স্টেডিয়ামে বড় ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টের ব্যাটিং কোচ কেন উইলিয়ামসন ৷ প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়কের সঙ্গেও সাক্ষাত করে ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ কেন উইলিয়ামসনও এদিন ডার্বি দেখে বেরনোর সময়ে বলে গেলেন, "দারুণ অনুভূতি ৷"
নিষ্ফলা ডার্বির দিনে মাঠের বাইরে সম্প্রীতির ছবিটাই বিশেষ উল্লেখ্য ৷ যে কথা শোনা গেল ক্রীড়ামন্ত্রীর গলাতেও ৷ নিশীথ প্রামাণিক জানিয়ে গেলেন, এরকম সুষ্ঠ পরিবেশে বাষট্টি হাজার দর্শকের ম্য়াচ উপভোগ করাটাই কলকাতার খেলাধুলোর সংস্কৃতির সেরা বিজ্ঞাপন ৷ উল্লেখ্য, এদিন দু'দলের তরফেই সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মোহনবাগান সভাপতি টুটু বসুকে স্মরণ করে টিফো-ব্য়ানার নামানো হয় ৷ যা উল্লেখযোগ্য ৷
আর ম্য়াচের কথা যদি বলতে হয় তাহলে 1-1 গোলে তা শেষ হওয়ায় আইএসএল ফয়সালার জন্য অপেক্ষা বাড়ল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৷ এদিন লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং মোহনবাগানের গোলদাতা জেসন কামিংস ৷ 21 মে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল ৷ শর্তসাপেক্ষে সুযোগ রয়েছে মোহনবাগানের সামনেও ৷