চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস গর্ডনের, হাফডজন গোলে শেষ ষোলোর পথে নিউক্যাসল

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস গর্ডনের, হাফডজন গোলে শেষ ষোলোর পথে নিউক্যাসল
প্রথম লেগে আজারবাইজানের কারাবাগ ফুটবল ক্লাবকে 6-1 গোলে হারাল ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ক্লাবটি ৷
Published : February 19, 2026 at 1:41 PM IST
বাকু (আজারবাইজান), 19 ফেব্রুয়ারি: প্লে-অফ রাউন্ডের প্রথম লেগে বড় জয় পেল ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ ক্লাব নিউক্য়াসল ইউনাইটেড ৷ অ্যাওয়ে ম্য়াচে কারাবাগ এফকে'কে হাফডজন গোল দিয়ে রাউন্ড অফ-16'র পথে অনেকটা এগিয়ে গেল তারা ৷ আজারবাইজানের ক্লাবকে প্রিমিয়র লিগের ক্লাবটি হারাল 6-1 গোলে ৷
তফিক বাহরামভ স্টেডিয়ামে বুধবার নিউক্য়াসলের ছ'গোলের মধ্যে একাই চার গোল করলেন অ্যান্থনি গর্ডন ৷ প্রথমার্ধেই চারবার স্কোরশিটে নাম তুলে ঐতিহাসিক কীর্তিও গড়ে ফেললেন বছর চব্বিশের ইংরেজ স্ট্রাইকার ৷ ক্লাবের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিকের নজির তো গড়লেনই, গর্ডনের ঝুলিতে এদিন ধরা দিল আরও সব অনন্য কীর্তি ৷
- দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে প্রথমার্ধেই চার গোল: উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে এক অনন্য কীর্তি গড়লেন গর্ডন ৷ 2014 সালে শাখতার দোনেৎস্কের লুইস আদ্রিয়ানো প্রথম ফুটবলার হিসেবে প্রথমার্ধেই চার গোল করেছিলেন ৷ 12 বছর বাদে দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেই রেকর্ড ছুঁলেন গর্ডন ৷
- ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে দ্রুততম হ্যাটট্রিক: এদিন কারাবাগের বিরুদ্ধে মাত্র 33 মিনিটে হ্যাটট্রিক তুলে নেন নিউক্য়াসল স্ট্রাইকার গর্ডন ৷ যা একজন ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজির ৷
- ভাঙলেন শিয়ারারের রেকর্ড: চার গোলের সঙ্গে সঙ্গে এদিন নিউক্য়াসল কিংবদন্তি তথা প্রাক্তন ইংরেজ তারকা অ্যালান শিয়ারারের রেকর্ড ভেঙে দিলেন গর্ডন ৷ নিউক্যাসল ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি মরশুমে সর্বাধিক ছ'টি গোলের রেকর্ড এতদিন ছিল শিয়ারারের নামে ৷ এদিন সেই রেকর্ড ভেঙে একটি মরশুমে 10 গোলের মালিক হলেন অ্যান্থনি গর্ডন ৷
- হ্যারি কেনকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ: ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি মরশুমে সর্বাধিক 11 গোলের নজির রয়েছে হ্যারি কেনের নামে ৷ গর্ডনের ঝুলিতে চলতি মরশুমে আপাতত 10 গোল ৷ অর্থাৎ, ইংরেজ কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ খোলা থাকছে গর্ডনের সামনে ৷
এদিন ম্য়াচের তিন মিনিটে প্রথম গোলটি আসে গর্ডনের ৷ এরপর যথাক্রমে 32, 33 এবং প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে গোলগুলি করেন নিউক্যাসল স্ট্রাইকার ৷ এর মধ্যে দু'টি গোল আসে পেনাল্টি থেকে ৷ এছাড়া দলের হয়ে বাকি দু'টি গোল ম্যালিক থিয়াউ এবং জ্যাকব মারফির ৷ 54 মিনিটে কারাবাগের হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটি এলভিন ক্যাফারগুলিয়েভের ৷