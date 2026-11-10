বৃষ্টি-কাঁটায় পরিত্যক্ত ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই, লাইফলাইন পেল কিউয়িরা

বৃষ্টি-কাঁটায় পরিত্যক্ত ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই, লাইফলাইন পেল কিউয়িরা
শেষ দু'টি ম্য়াচে পরিবর্তিত স্কোয়াড নিয়ে নামবে ভারতীয় দল ৷ 'মেন ইন ব্লু'কে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার ৷
Published : November 10, 2026 at 1:25 PM IST
হ্যামিল্টন, 10 নভেম্বর: সিরিজের প্রথম দু'ম্য়াচেও থাবা বসিয়েছিল বৃষ্টি ৷ তা সত্ত্বেও ওভার কমিয়ে ম্য়াচের ফলাফল হয়েছিল জোড়া ম্য়াচের ৷ কিন্তু হ্য়ামিল্টনে মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত তৃতীয় ওয়ান-ডে ম্য়াচে কোনওভাবেই সহায় হলেন না ইন্দ্রদেব ৷ টস হয়েছিল ৷ ওভার কমিয়ে ম্যাচ শুরুর প্রয়াসও হয়েছিল ৷ কিন্তু তৃতীয় ম্য়াচে একটি বলও গড়াল না ৷ ফলত টি-20 সিরিজের পর কিউয়ির দেশে ওডিআই সিরিজ জয়ের অপেক্ষা বাড়ল ভারতের ৷
অন্যদিকে বৃষ্টি-কাঁটায় সিরিজ বাঁচানোর বড়সড় লাইফলাইন পেল আয়োজকরা ৷ এই মুহূর্তে 2-0 এগিয়ে থাকা ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ বাঁচাতে শেষ দু'টি ম্যাচে জিততেই হবে মিচেল স্য়ান্টনার অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ ওয়েলিংটনে গত ম্য়াচে বোলারদের দাপটে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে চার রানে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর তৃতীয় ম্য়াচে এদিন অপরিবর্তি একাদশ নিয়ে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ অন্যদিকে 40 ওভারের ম্য়াচে একাদশে একটি পরিবর্তন নিয়ে নামতে চলেছিল কিউয়িরা ৷ ব্লেয়ার টিকনারের পরিবর্তে ম্য়াট ফিশারকে রেখে এদিন একাদশ সাজিয়েছিল তারা ৷
সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মাউন্ট মাউনগানুই সংলগ্ন তাউরাঙ্গার বে ওভালে ৷ আগামী 13 এবং 15 নভেম্বর নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত ওডিআই সিরিজের শেষ দু'টি দ্বৈরথ ৷ আগামী শুক্রবার তাউরাঙ্গার আবহাওয়া অধিকাংশ রৌদ্রোজ্জ্বল থাকলেও রবিবারের ম্য়াচে ফের বৃষ্টি কাঁটা হতে পারে ৷ এমনটাই পূর্বাভাস ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচে ভারতীয় স্কোয়াডে বড়সড় রদবদল আসবে ৷ আসন্ন টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির কারণে শেষ দু'ম্য়াচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি একাধিক বড় নামকে ৷ বদল আসবে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বেও ৷ শুভমন গিলের পরিবর্তে শেষ দু'ম্য়াচে 'মেন ইন ব্লু'র নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড থাকবে শ্রেয়স আইয়ারের হাতে ৷
গিলের পাশাপাশি কেএল রাহুলও ওডিআই শিবির ছাড়তে চলায় শ্রেয়সের ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন ঈশান কিষাণ ৷ তিলক বর্মা, কুমার কুশাগ্র, আকিব নবি, যশ ঠাকুরের মতো একাধিক নয়া মুখকে দেখা যাবে শেষ দু'ম্য়াচের স্কোয়াডে ৷ যদিও বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা, দুই মহাতারকাকে পেতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷ একই অবস্থা কিউয়ি শিবিরেও ৷ লাল-বলের সিরিজের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ওডিআই শিবির ছাড়বেন টম ল্যাথাম, ডারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপ্সের মতো তারকা ৷ পক্ষান্তরে শেষ দু'টি ওডিআইয়ের স্কোয়াডে জুড়বেন ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন, টিম সেইফার্ট, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্করা ৷
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
এখন দেখার নয়া পরিবর্তিত স্কোয়াড নিয়ে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ হার কিউয়িরা বাঁচাতে পারে কি না ৷ কারণ 2019 সালের পর দেশের মাটিতে গত 11টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হারেনি 'ব্ল্য়াক-ক্যাপস' ৷ শেষবার 2019 সালে ভারতের কাছেই ঘরের মাঠে সিরিজ হেরেছিল তারা ৷