প্রাচীর হলেন মিচেল-ফিলিপ্স, নিউজিল্যান্ডকে বাগে পেয়েও ঐতিহাসিক জয় এল না ভারতের
দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্য়ান্ড পাঁচ উইকেটে 239 রান তোলার পর এদিন করমর্দন সেরে নেন দু'দলের ক্রিকেটাররা ৷
Published : November 23, 2026 at 10:31 AM IST
ওয়েলিংটন, 23 নভেম্বর: জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল আট উইকেট ৷ ফলত পঞ্চমদিন ওয়েলিংটন টেস্টের ভাগ্য ছিল ভারতের হাতে ৷ অন্যদিকে জয় থেকে সরে নিউজিল্যান্ডের নজর ছিল ম্যাচ বাঁচানোয় ৷ ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের স্বপ্ন ফিকে করে পঞ্চমদিন অভীষ্টে পৌঁছলেন কিউয়ি ব্য়াটাররা ৷ চতুর্থদিন বিপক্ষের জোড়া উইকেট তুলে নেওয়া ভারতীয় বোলাররা পঞ্চমদিন হাত ঘুরিয়ে তুলতে সমর্থ হলেন মাত্র তিন উইকেট ৷ বলা ভালো ডারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্স নামক প্রাচীরে ধাক্কা খেল তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্য়ান্ড পাঁচ উইকেটে 239 রান তোলার পর এদিন করমর্দন সেরে নেন দু'দলের ক্রিকেটাররা ৷ অর্থাৎ, ওয়েলিংটনে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট শেষ হল অমীমাংসিতভাবে ৷
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