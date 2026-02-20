তারিককে সমীহ কিউয়িদের, সুপার-এইটের শুরুতেও অনিশ্চিত স্যান্টনার

তারিককে সমীহ কিউয়িদের, সুপার-এইটের শুরুতেও অনিশ্চিত স্যান্টনার
কলম্বোর পিচে বোলাররা খানিকটা সুবিধা পাবেন বলে মত কিউয়ি অলরাউন্ডার চ্যাপম্য়ানের ৷
Published : February 20, 2026 at 7:21 PM IST
কলম্বো, 20 ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান লড়াই দিয়ে শুরু হচ্ছে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইট পর্ব ৷ শনিবার কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে লড়াই মূলত পাক স্পিনারদের বিরুদ্ধে কিউয়ি ব্যাটারদের ৷ অন্তত বিশেষজ্ঞদের ধারণা তেমনটাই ৷
তবে সুপার-এইটে মুখোমুখি হতে চলা দুই দল সাম্প্রতিক অতীতে এত বেশি ম্য়াচ খেলেছে যে, একে অপরের ক্ষমতা বা শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ৷ তাই শুক্রবার প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কিউয়ি অলরাউন্ডার মার্ক চ্য়াপম্য়ান জানিয়ে গেলেন পাকিস্তানের স্পিন আক্রমণ সম্পর্কে তাঁদের কমবেশি ধারণা রয়েছে ৷ যদিও উসমান তারিক নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান স্পিন আক্রমণকে যথেষ্ট সমীহ করছে 'ব্ল্যাকক্যাপস' ৷
চ্য়াপম্যান বলেন, "ক্রিজে যেভাবে এসে থমকে ও বল করে তাতে নিঃসন্দেহে উসমান তারিকের বোলিং-অ্যাকশন অন্যরকম ৷ তাই সেটা তো ফ্যাক্টর বটেই ৷ তবে সে ছাড়াও পাকিস্তান দলে আরও একাধিক ভালোমানের স্পিনাররা রয়েছে ৷ সুতরাং পাক স্পিনারদের প্রত্যেকেই সমীহ করার মতো ৷" সঙ্গে কিউয়ি ব্য়াটারের সংযোজন, "পাকিস্তান এমন একটা দল যাদের সঙ্গে গত কয়েকবছরে আমরা খুব ঘন ঘন খেলেছি ৷ তাই ওরা কী করতে পারে, সে সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা আমাদের রয়েছে ৷ আমরা কেবল ওদের বিরুদ্ধে দল হিসেবে খেলতে চাই ৷"
গ্রুপ পর্বে ভারতের পিচে খেলে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ, সুপার-এইটের তিনটি ম্য়াচ কলম্বোয় খেলতে হবে কিউয়িদের ৷ তবে কলম্বোর পিচ খানিকটা মন্থর হওয়ায় বোলাররা সুবিধা পাবেন বলে মত চ্যাপম্যানের ৷ তাঁর কথায়, "ভারতের পিচে নিয়মিত 200 বা তার কাছাকাছি রান উঠছিল ৷ সেখানকার পিচ বোলারদের জন্য খানিকটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ৷ তবে এখানে পিচের চরিত্র খানিকটা মন্থর হওয়ায় আশা করা যায় বোলাররা সুবিধা পাবে এবং তাদের স্কিল দেখানোর সুযোগ পাবে ৷"
The challenge awaits!— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 20, 2026
Watch LIVE in NZ on @skysportnz, with live scoring at https://t.co/3YsfR1Y3Sm.#T20WorldCup pic.twitter.com/Aq9s54RKMR
স্পিন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে, তাও বিলক্ষণ বুঝেছে কিউয়ি শিবির ৷ পাশাপাশি সুপার-এইটের তিন ম্য়াচ একই ভেন্যুতে খেলার সুযোগ তাঁদের জন্য সুবিধার বলে মত বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের ৷ চ্য়াপম্য়ান বলেন, "এই ধরনের টুর্নামেন্টে ভেন্যুর সঙ্গে আত্মস্থ হওয়াটা মস্ত বড় চ্য়ালেঞ্জের ৷ তবে আমরা যেহেতু সুপার-এইটে তিন ম্য়াচই এখানে খেলছি তাই প্রত্যেক ম্য়াচ থেকে কিছু না কিছু শেখার সুযোগ থাকছে ৷"
শেষে অধিনায়ক মিচেল স্য়ান্টনারের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার বিষয়ে আশাবাদী চ্য়াপম্যান ৷ তিনি বলেন, "মিচ মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ৷ শেষ মুহূর্তে শারীরিক কোনও সমস্যা না-এলে আমার মনে আগামিকাল ও মাঠে নামবে ৷"