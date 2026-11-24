ছিটকে গেলেন তারকা পেসার, দ্বিতীয় টেস্টের আগে দুঃসংবাদ নিউজিল্যান্ড শিবিরে
চলতি সপ্তাহে ওয়েলিংটনে অনুশীলনের মাঝেই হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন 'ব্ল্যাক-ক্যাপসে'র হয়ে ছ'টি টেস্ট খেলা টিকনার ৷
Published : November 24, 2026 at 4:11 PM IST
ওয়েলিংটন, 24 নভেম্বর: ডারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্সের ব্যাটে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে হার বাঁচানো গিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে জোরালো প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় নিউজিল্যান্ড ৷ এমন সময় কিউয়ি শিবিরে বয়ে এল দুঃসংবাদ ৷ চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন ব্লেয়ার টিকনার ৷
- হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট টিকনারের: প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ড একাদশে ছিলেন না টিকনার ৷ ফলত তাঁর ছিটকে যাওয়া টম ল্যাথাম অ্যান্ড কোম্পানির কাছে বড় ধাক্কা এমনটা বলা যাবে না ৷ তবে উদ্বেগের তো বটেই ৷ মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ল্যাঙ্কি পেসারের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় ৷ যেখানে জানানো হয়েছে চলতি সপ্তাহে ওয়েলিংটনে অনুশীলনের মাঝেই হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন 'ব্ল্যাক-ক্যাপসে'র হয়ে ছ'টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার ৷ ডান-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন তিনি ৷ চোটের সঠিক মূল্যায়নের পরই টিকনারের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে ৷
- টিকনারের পরিবর্ত ঘোষিত: ইতিমধ্যেই টিকনারের পরিবর্ত ঘোষণা করা হয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে জুড়ছেন ম্য়াট ফিশার ৷ যিনি ভারতের চলতি সফরে ওয়ান-ডে সিরিজেরও অংশ ছিলেন ৷ কেবল স্কোয়াডের অংশ থাকাই নয়, ওয়ান-ডে সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি উইকেটও নিয়েছেন তিনি ৷ মঙ্গলবারই স্কোয়াডে যোগ দেওয়ার কথা ফিশারের ৷
এখন দেখার প্রথম টেস্টে পেসারদের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দ্বিতীয় টেস্ট নিউজিল্যান্ডের পেস বিভাগে কোনও বদল আসে কি না ৷ সেক্ষেত্রে একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ফিশারের ৷
An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
- প্রথম টেস্ট ড্র: সোমবার অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত প্রথম টেস্ট ৷ 368 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে 720 রান তুলেও জয় ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম ইনিংসে 352 রানে লিড নেওয়া ভারতের জয়ের জন্য পঞ্চমদিন প্রয়োজন ছিল বিপক্ষের আট উইকেট ৷ কিন্তু তিন উইকেটের বেশি তুলে নিতে পারেনি তারা ৷ নিষ্প্রাণ উইকেটে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থেকে ভারতের জয় আটকে দেন মিচেল ও ফিলিপ্স ৷ আগামী 27 নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্ট ৷
- নিউজিল্যান্ডের পরিবর্তিত স্কোয়াড: ল্যাথাম (অধিনায়ক), ব্লান্ডেল, কনওয়ে, ডাফি, ফিশার, ফক্সক্রফ্ট, হেনরি, জেমিসন, মিচেল, নিকোলস, ফিলিপ্স, রবীন্দ্র, স্মিথ ও ইয়ং ৷