ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের আগে জোড়া ধাক্কা কিউয়ি শিবিরে, ঘোষিত পরিবর্ত

ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের আগে জোড়া ধাক্কা কিউয়ি শিবিরে, ঘোষিত পরিবর্ত
মার্ক চ্যাপম্যান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে এবং জ্যাক ফোকস হিপ ইনজুরিতে ভুগছেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে ৷
Published : October 9, 2026 at 2:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: চলতি মাসেই নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল ৷ সেখানে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজের পর সমসংখ্যক ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ স্কোয়াড ঘোষণা ইতিমধ্যে হয়ে গেলেও ঘরের মাটিতে টি-20 সিরিজের আগে জোড়া ধাক্কা নেমে এল কিউয়ি শিবিরে ৷ চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার মার্ক চ্যাপম্যান ও মিডিয়াম পেসার জ্যাক ফোকস ৷ শুক্রবার জোড়া পরিবর্তন ঘোষণা করা হল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷
চ্যাপম্যান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে এবং ফোকস হিপ ইনজুরিতে ভুগছেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের তরফে জানানো হয়েছে ইউরোপিয়ান টি-20 প্রিমিয়র লিগের মাঝে চোটের কবলে পড়েছেন দেশের হয়ে 113টি টি-20 ম্য়াচ খেলা চ্যাপম্য়ান ৷ যা তাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকে ছিটকে দিয়েছে ৷ তবে দেশের মাটিতে পরবর্তীতে পাঁচ ম্য়াচের ওডিআই সিরিজে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারকে পাওয়া যাবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে ক্যান্টারবেরিতে অনুশীলনের মাঝে চোট পেয়েছেন ফোকস ৷ হিপ ফ্লেক্সর ইনজুরি সারিয়ে কবে তিনি বাইশ গজে ফিরতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দিহান নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ পরিবর্তে ভারতের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের জন্য ব্লেয়ার টিকনারকে ডেকে নিয়েছে তারা ৷ অন্যদিকে চ্যাপম্যানের বদলে 16 জনের স্কোয়াডে এলেন জোশ ক্লার্কসন ৷ পরিবর্ত দুই ক্রিকেটারের স্কোয়াডে যোগদানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কোচ রব ওয়াল্টার ৷
An update to our T20I squad ahead of the Hero VIDA T20I Series Powered by AI+ Nova Smartphone against India, starting at Hagley Oval on October 22. More | https://t.co/dqTGczJrkV 📲 https://t.co/BeU2146DXX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
আগামী 22 অক্টোবর শুরু হচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড টি-20 সিরিজ ৷ গত টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট দুই দলের সিরিজ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই ওয়াকিবহালমহলের ধারণা ৷ ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে কিউয়িদের নেতৃত্ব দেবেন স্পিনিং অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার ৷ নজর থাকবে ওপেনিং ব্য়াটার টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেনের দিকে ৷ টি-20 সিরিজের পাঁচটি ম্যাচ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে ক্রাইস্টচার্চ, ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড এবং হ্যামিল্টনে ৷ পরবর্তীতে পাঁচ ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে দুই দল ৷
- নিউজিল্যান্ডের পরিবর্তিত স্কোয়াড: স্যান্টনার (অধিনায়ক), অ্যালেন, ব্রেসওয়েল, ক্লার্কসন, কনওয়ে, ডাফি, ফার্গুসন, হেনরি, জ্যাকবস, জেমিসন, মিলনে, মিচেল, ফিলিপ্স, সেইফার্ট, স্মিথ ও টিকনার ৷