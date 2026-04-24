আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপই শেষ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় কিউয়ি কিংবদন্তির

আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপই শেষ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় কিউয়ি কিংবদন্তির
অবসর ঘোষণা করলেন সুজি বেটস ৷ আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের পরই বুটজোড়া তুলে রাখবেন মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি ৷
Published : April 24, 2026 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 এপ্রিল: ইংল্যান্ডের মাটিতে আগামী জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-20 বিশ্বকাপই শেষ ৷ এরপরই দু'দশকের বর্ণময় কেরিয়ারকে বিদায় জানাবেন তিনি ৷ শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় এক ঘোষণায় জানালেন নিউজিল্য়ান্ড কিংবদন্তি সুজি বেটস ৷
আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেট মিলিয়ে কেরিয়ারে 25 হাজারেরও বেশি রানের মালকিন বেটসের ঝুলিতে রয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য নজির ৷ 2006 সালে ভারতের বিরুদ্ধেই ওডিআই ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তির ৷ এরপর গত 20 বছরে 'ব্ল্যাক-ক্যাপসে'র হয়ে ওডিআই'তে সর্বাধিক 5,964 রান সুজি বেটসের ঝুলিতে ৷
আন্তর্জাতিক টি-20'র কথা যদি বলা যায় তাহলে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বের সর্বাধিক রান রয়েছে বেটসের নামে ৷ পুরুষ টি-20'র সর্বাধিক রানসংগ্রাহক বাবর আজমকেও এই ট্য়ালিতে পিছনে ফেলেছেন তিনি ৷ 'হোয়াইট ফার্ন'-এর হয়ে 362টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটারের ঝুলিতে রয়েছে 4,717 রান ৷ প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সাড়ে তিনশো আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলার কৃতিত্বও রয়েছে বেটসের ঝুলিতে ৷ হাত ঘুরিয়ে ওডিআই এবং টি-20 ক্রিকেটে যথাক্রমে 83টি এবং 62টি উইকেটও শিকার করেছেন কিউয়ি অলরাউন্ডার ৷
অবসর ঘোষণায় বেটস বলেন, "কত দ্রুত সময় বয়ে যায় ৷ আমার ফেলে আসা 20 বছরের কেরিয়ারের দিকে তাকালে যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ৷" তাঁর সংযোজন, "নিউজিল্যান্ড জার্সি গায়ে এতগুলো ম্য়াচ খেলার জন্য আমি ভীষণভাবে গর্বিত ৷ প্রতিদিন একজন ভালো মানুষ, ভালো সতীর্থ, ভালো অ্যাথলিট হওয়ার রসদ আমাকে জুগিয়েছে এই জার্সি ৷" তবে মিশন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ৷ 2024 সালে নিউজিল্য়ান্ডের টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সুজি বেটস চলতি বছরও খেতাব ধরে রাখার ব্য়াপারে সংকল্পবদ্ধ ৷ তিনি জানিয়েছেন, খেতাব ধরে রাখতে তাঁর সবটুকু এনার্জি তিনি উজাড় করে দেবেন ৷
সিনিয়র বেটস'কে নিয়ে নিউজিল্যান্ড অধিনায়িকা অ্য়ামিলিয়া কের বলেন, "সুজি সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ৷ ও আমার আদর্শ ৷ আমার সৌভাগ্য যে তাঁর অধিনায়কত্বেই দলে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলাম আমি ৷ কেউ যদি সুজির সঙ্গে একই দলে খেলে থাকে তাহলে সে জানবে ও কতোটা নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার ৷"
Suzie Bates' illustrious career in frames ⌛️🤩— ICC (@ICC) April 24, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বাইশ গজের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড বাস্কেটবল দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুজি বেটস ৷ 2008 বেজিং অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন বছর আটত্রিশের ক্রিকেটার ৷