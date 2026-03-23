ঘরোয়া টি-20 লিগ সরিয়ে নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের প্রস্তাব নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে, বিতর্ক !

ঘরোয়া টি-20 লিগ সরিয়ে নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের প্রস্তাব নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে, বিতর্ক !
Published : March 23, 2026 at 4:26 PM IST
অকল্য়ান্ড, 23 মার্চ: দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ঘরোয়া টি-20 লিগের পরিকাঠামোয় বড়সড় বদল আনছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ৷ সুপার স্ম্যাশকে সরিয়ে তার জায়গা নিতে চলেছে নব প্রস্তাবিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ৷ যার নাম হতে চলেছে 'নিউজিল্যান্ড-20' (NZ20) ৷ যে ঘটনায় শোরগোল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ডিওন ন্য়াশ ৷
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহিত হয়নি ৷ তবে 21 বছর ধরে চলে আসা 'সুপার-স্ম্যাশ' বন্ধ করে পরিবর্ত হিসেবে 'নিউজিল্যান্ড-20' নামক লিগের প্রস্তাব আনা হয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে ৷ বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন ছ'টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা ৷ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপাতত কথাবার্তা চললেও নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ অনুমোদন ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে ৷ নিউজিল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারপার্সন ডায়ানা পুকেটাপু-লিন্ডন এ বিষয়ে জানিয়েছেন, নয়া প্রস্তাবিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরির বিষয়ে আরও আলোচনা দরকার আগামীতে ৷ বিশেষ করে মহিলা টি-20 লিগ নিয়ে ৷ কারণ মহিলা লিগের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোয় আমূল বদল হবে ৷ তবে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর জানুয়ারি থেকে ঘরোয়া টি-20 লিগ সুপার স্ম্য়াশের জায়গা নেবে নিউজিল্যান্ড-20 ৷
উল্লেখ্য, 2005-06 থেকে শুরু হওয়া সুপার স্ম্য়াশ 21টি মরশুম অতিক্রম করেছে ৷ 2025-26 মরশুমে (পুরুষ সুপার স্ম্য়াশ লিগে) পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতেছে নর্দার্ন ব্রেভ ৷ যা রেকর্ড ৷ সে যাইহোক, নয়া লিগের ভাবনায় এক বিবৃতিতে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ডায়ানা পুকেটাপু-লিন্ডন বলেছেন, "আমরা নিউজিল্যান্ড-20 আয়োজন নিয়ে এখনও কাজ করে চলেছি ৷ মহিলাদের ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতার বিষয়টি আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাই ৷ এতে মহিলা ক্রিকেটের নিয়ে ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে ৷"
News | New Zealand Cricket (NZC) will pursue the proposed NZ20 franchise league as the preferred option for its domestic T20 competition.https://t.co/mQLDnNVIZV— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 22, 2026
এখানেই শেষ নয়, প্রয়োজনে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্যাশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পথও খুলে রাখছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ তবে ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতা বন্ধ করে নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের প্রস্তাবনায় খুশি হতে পারেননি বোর্ডের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট ডিওন ন্য়াশ ৷ ঘরোয়া টি-20 লিগ নিয়ে যে পথে দেশের ক্রিকেট বোর্ড এগোচ্ছে, তার শরিক না-হতেই এই সিদ্ধান্ত দেশের হয়ে 32টি টেস্ট খেলা প্রাক্তন বোলিং অলরাউন্ডারের ৷
দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণায় তিনি বলেন, "শেষ পর্যন্ত এমন একটা সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি যেখানে আমার মনে হয়েছে দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নেওয়ার এটাই সঠিক সময় ৷"