ডাফির পঞ্চবাণ, ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে ডব্লিউটিসি'তে দু'য়ে কিউয়িরা

ডাফির পঞ্চবাণ, ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে ডব্লিউটিসি'তে দু'য়ে কিউয়িরা
তিনম্য়াচের সিরিজ 2-0 ব্যবধানে জিতে নিল প্রথম ডব্লিউটিসি চ্যাম্পিয়নরা ৷ নজির গড়ে ম্য়াচের সেরা কনওয়ে ৷
Published : December 22, 2025 at 11:53 AM IST
মাউন্ট মাউনগানুই (নিউজিল্যান্ড), 22 ডিসেম্বর: দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ ওয়েলিংটনে তাঁর আগুনে স্পেলে মাত্র 128 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস ৷ 56 রানের টার্গেট সহজেই তাড়া করে সিরিজে লিড নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ৷ ওয়েলিংটনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ ইনিংসেও পাঁচ উইকেট শিকার করলেন জ্যাকব ডাফি ৷ আর কিউয়ি পেসারের পঞ্চবাণে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও অসহায় আত্মসমর্পণ অতিথি দলের ৷ 323 রানে তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের 2-0 ব্যবধানে হারাল নিউজিল্যান্ড ৷
462 রানের রেকর্ড লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বিনা উইকেটে 43 রান তুলে চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ জয়ের প্রত্যাশা করেননি অতি বড় ক্য়ারিবিয়ান সমর্থকও ৷ তবে প্রথম টেস্টের মত স্মরণীয় ড্র'য়ের প্রত্যাশা অন্তত রেখেছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু কোথায় কী ? পঞ্চমদিন সকালে কিউয়ি বোলারদের দাপটে ব্র্যান্ডন কিং ছাড়া ন্যূনতম প্রতিরোধ দেখা গেল না কারও ব্য়াটে ৷
একাই পাঁচ উইকেট নিয়ে ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটিং-লাইন আপের কোমর ভেঙে দিলেন ডাফি ৷ চতুর্থ টেস্টে এই নিয়ে তৃতীয়বার ইনিংস পাঁচ উইকেটের স্বাদ পেলেন তিনি ৷ তিন উইকেট গেল আজাজ প্যাটেলের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট পেলেন গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্র ৷ সফরকারী দলের হয়ে সর্বাধিক 67 রান করলেন ব্র্য়ান্ডন কিং ৷ এছাড়া 20 রানের গণ্ডি পেরোতে পারলেন না বাকিরা ৷ রেকর্ড রান তাড়া করতে নেমে দেড়শোর আগেই শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ 80.3 ওভারে 138 রানে শেষ হল তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ এর আগে প্রথম ইনিংসে চার উইকেট পেয়েছিল ডাফি ৷ চলতি ম্যাচে সবমিলিয়ে নয় উইকেট-সহ তিন টেস্টে 23টি শিকার করে সিরিজ সেরা ডাফিই ৷
Jacob Duffy's third 5-wicket-bag puts a full stop on the match and the series.
Thanks so much for all the support so far this summer
সেই সঙ্গে রিচার্ড হ্যাডলিকে (79) টপকে কিউয়িদের হয়ে একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক শিকারি (81) হলেন তিনি ৷ ম্যাচের সেরা ডেভন কনওয়ে ৷ প্রথম কিউয়ি ব্যাটার হিসেবে একই টেস্টের দুই ইনিংসে দ্বিশতরান ও শতরান হাঁকিয়ে রবিবার নজির গড়েছিলেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ বিশ্বের দশম ব্য়াটার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি ৷ সে যাইহোক, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 2-0 হারিয়ে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় লাফ নিউজিল্যান্ডের ৷ বে-ওভালে তৃতীয় টেস্ট জয়ের পর 77.78 পার্সেন্টেজ পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে উঠে এল প্রথম ডব্লিউটিসি চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Proud of the efforts
Opening our World Test Championship campaign with a series win at home.
100 পার্সেন্টেজ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত রেখেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ তিন এবং চারে যথাক্রমে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (75 পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) ও শ্রীলঙ্কা (66.67 পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্টে সিরিজে চুনকাম হওয়া ভারত এই মুহূর্তে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় রয়েছে ছ'য়ে ৷ তাঁদের পার্সেন্টেজ পয়েন্ট 48.15 ৷