বিশ্বকাপ থেকে প্রস্থান আয়োজক শ্রীলঙ্কার, কিউয়িদের জয়ে বিদায়ের আরও কাছে পাকিস্তান

বিশ্বকাপ থেকে প্রস্থান আয়োজক শ্রীলঙ্কার, কিউয়িদের জয়ে বিদায়ের আরও কাছে পাকিস্তান
2014 সালে খেতাব জয়ের পর টানা পঞ্চমবারের জন্য বিশ্বকাপে শেষ চারে পৌঁছতে ব্যর্থ শ্রীলঙ্কা ৷
Published : February 26, 2026 at 9:36 AM IST
কলম্বো, 26 ফেব্রুয়ারি: গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর তাদের প্রতিযোগিতার 'ডার্ক-হর্স' বলে মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু হারের হ্যাটট্রিক সেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল সেই শ্রীলঙ্কা ৷ ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে 51 রানে হারের পর সুপার-এইটের দ্বিতীয় ম্যাচে রাজধানী কলম্বোয় দ্বীপরাষ্ট্র চূর্ণ হল 61 রানে ৷ একইসঙ্গে টানা পঞ্চমবারের জন্য শেষ চারের গণ্ডি ছুঁতে ব্যর্থ হল তারা ৷
ইংল্যান্ডের মতোই নিউজিল্যান্ড স্পিনারদের ঘূর্ণির সামনে প্রেমদাসার পিচে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ৷ 169 রানের টার্গেট তাড়া করে শ্রীলঙ্কা তুলল মাত্র 107 রান ৷
অথচ নিউজিল্যান্ড ইনিংসের 15 ওভার পরে এই শ্রীলঙ্কাকেই এদিন ফেভারিট দেখাচ্ছিল ৷ মাহিশা থিকশানা, দুষ্মন্ত চামিরাদের দাপটে এদিন প্রথম ব্যাট করে 84 রানে ছয় উইকেট হারায় কিউয়িরা ৷ টপ-অর্ডারের ব্যর্থতা পুষিয়ে শেষ চার ওভারে পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ও কোল ম্যাকনকি ৷ দু'জনে শেষ চার ওভারে যোগ করেন 70 রান ৷
স্যান্টনার করেন 26 বলে ঝোড়ো 47 রান ৷ মারেন দু'টি চার ও চারটি ছক্কা ৷ 23 বলে 31 রানে অপরাজিত থেকে যান ম্যাকনকি ৷ তার আগে 22 বলে মূল্যবান 32 রান আসে রাচিন রবীন্দ্রর ব্যাটে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেটে 168 রান তোলে নিউজিল্যান্ড ৷ তিনটি করে উইকেট নেন থিকশানা ও চামিরা ৷ তবে ব্যাট হাতে কিউয়িদের পাল্টা আক্রমণেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷
রান তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই পাথুম নিশাঙ্কা বোল্ড হয়ে ফেরেন ম্যাট হেনরির ডেলিভারিতে ৷ তৃতীয় ওভারে চারিথ আশালঙ্কাকে ফেরান সেই হেনরি ৷ এরপর প্রেমদাসার রাচিন-ম্যাজিক ৷ জোড়া উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা শ্রীলঙ্কার আরও দু'টি উইকেট একই ওভারে তুলে নিয়ে কোমর ভেঙে দেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ নবম ওভারে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ে স্টাম্প হয়ে ফেরেন কুশল মেন্ডিস ও পবন রত্নায়েক ৷
একাদশ ও ত্রয়োদশ ওভারে রাচিনের শিকার যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দাসুন শানাকা ও দুশন হেমন্ত ৷ 59 রানে ছয় উইকেট হারানো শ্রীলঙ্কার ফের একশো পেরনো নিয়ে সংশয় তৈরি হয় ৷ শেষমেশ একশো পেরোলেও লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে আর পৌঁছনো হয়নি সহ-আয়োজকদের ৷ সর্বাধিক 23 বলে 31 রান করে মিচেল স্যান্টনারের শিকার হন কামিন্দু মেন্ডিস ৷ দুনিথ ওয়েলালাগে করেন 23 বলে 29 রান ৷ 20 ওভারে আট উইকেটে 107 রানে শেষ হয় দ্বীপরাষ্ট্রের ইনিংস ৷
ব্যাট হাতে মূল্যবান ইনিংসের পর 27 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রাচিন রবীন্দ্র ৷ এই জয়ে শেষ চারে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো করল নিউজিল্যান্ড ৷ অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বিদায় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল পাকিস্তানের ৷ সেমিতে যেতে হলে শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সলমন আঘাদের শুধু জিতলেই হবে না ৷ মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের হারের দিকে ৷ সেখানেই শেষ নয় ৷ তারপর রান-রেটের বিচারে শেষ চারে পা রাখবে নিউজিল্যান্ড কিংবা পাকিস্তানের মধ্যে কোনও এক দল ৷ 61 রানে বিরাট জয়ে যা (রান-রেট) এদিন মজবুত করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ৷