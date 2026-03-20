ল্যাথামের হাফসেঞ্চুরি, বোলারদের দাপটে সিরিজে এগোল নিউজিল্যান্ড
বোলারদের গড়ে দেওয়া ভিতে অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সিরিজে লিড এনে দিলেন টম ল্য়াথাম ৷
Published : March 20, 2026 at 4:46 PM IST
অকল্যান্ড, 20 মার্চ: মহিলা দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজে লিড নিল নিউজিল্যান্ডের পুরুষ দলও ৷ অকল্য়ান্ডে শুক্রবার সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে আট উইকেটে সহজ জয় তুলে নিল কিউয়িরা ৷ যে জয়ের রূপকার দলের বোলাররা ৷ মিচেল স্য়ান্টনার, লকি ফার্গুসন, বেন সিয়ার্সদের দাপটে প্রোটিয়াদের ইনিংস 136 রানে শেষ করে দেওয়ার পর মাত্র দুই উইকেটে সেই রান তুলে নিল বিশ্বকাপের রানার্সরা ৷ তাও আবার 22 বল বাকি থাকতে ৷
সিরিজের প্রথম ম্য়াচ হেরে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজে পিছিয়ে পড়েছিল নিউজিল্যান্ড ৷ এরপর দ্বিতীয় ম্য়াচ 68 রানে বড় ব্যবধানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরায় আয়োজকরা ৷ সেই জয়ের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে ইডেন পার্কে এদিন অতিথি দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় 'ব্ল্যাকক্যাপস' ৷ দ্বিতীয় ওভারে উইয়ান মুল্ডারকে শূন্য রানে ফিরিয়ে প্রোটিয়া শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন লকি ফার্গুসন ৷ চার ওভারে মাত্র ন'রান দিয়ে ম্য়াচের সেরা তিনিই ৷ এছাড়া বেন সিয়ার্স, মিচেল স্য়ান্টনারদের দাপটে একসময় 68 রানে ছয় উইকেট হারায় দঃ আফ্রিকা ৷
এরপর সপ্তম উইকেটে জর্জ লিন্ডে ও জেরাল্ড কোয়েৎজের 32 রানের জুটি একশো পেরোতে সাহায্য করে অতিথি দলকে ৷ 19 বলে 23 রান আসে লিন্ডের ব্য়াটে ৷ শেষদিকে এনকোবানি মোকোয়েনার 20 বলে অপরাজিত 26 রানের সৌজন্যে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 136 তোলে দঃ আফ্রিকা ৷ নিউজিল্যান্ডের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন কাইল জেমিসন, মিচেল স্যান্টনার ও বেন সিয়ার্স ৷ ফার্গুসনের পাশাপাশি কোল ম্য়াকনখি ও জিমি নিশম নেন একটি করে উইকেট ৷
সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতেই জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে আয়োজকরা ৷ ডেভন কনওয়ে ও টম ল্যাথামের ওপেনিং পার্টনারশিপে যোগ হয় 96 রান ৷ এরপর গত ম্য়াচের হাফসেঞ্চুরিয়ন কনওয়ে 26 বলে 39 রানে ফিরলেও জিতে মাঠ ছাড়েন আরেক ওপেনার টম ল্যাথাম ৷ টিম রবিনসন 17 রানে আউট হলে নিক কেলিকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জেতান স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 55 বলে 63 রানে অপরাজিত থেকে যান ল্যাথাম ৷ তাঁর ইনিংস সাতটি চারের পাশাপাশি সাজানো ছিল দু'টি ছক্কায় ৷ 16.2 ওভারেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় কিউয়িরা ৷ সোইসঙ্গে আট উইকেটে জিতে সিরিজে 2-1 ব্যবধানে লিড নেয় স্য়ান্টনার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 22 মার্চ ওয়েলিংটনে সিরিজের চতুর্থ ম্য়াচ ৷ যা দঃ আফ্রিকার কাছে মরণ-বাঁচন ৷
📸 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/HheY4beSXs
পুরুষদের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক টি-20 সিরিজ খেলছে দু'দলের মহিলা ক্রিকেট দলও ৷ সেখানেও সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে শুক্রবার দঃ আফ্রিকাকে ছয় উইকেটে হারাল নিউজিল্যান্ড ৷ আট বল বাকি থাকতে প্রোটিয়াদের দেওয়া 150 রানের টার্গেট চার উইকেট হারিয়ে তুলে দেয় অ্যামিলিয়া কের নেতৃত্বাধীন কিউয়ি ব্রিগেড ৷ জোড়া উইকেট-সহ ব্য়াট হাতে 38 বলে 55* রান করে ম্য়াচের সেরা সোফি ডিভাইন ৷