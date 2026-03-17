কনওয়ের হাফসেঞ্চুরির পর দুরন্ত বোলাররা, দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সমতায় ফিরল বিশ্বকাপের রানার্সরা

কনওয়ের হাফসেঞ্চুরির পর দুরন্ত বোলাররা, দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সমতায় ফিরল বিশ্বকাপের রানার্সরা
বল হাতে দুরন্ত পেসার বেন সিয়ার্স ও লকি ফার্গুসন ৷ 176 রান তাড়া করতে নেমে তাসের ঘর প্রোটিয়া ব্যাটিং ৷
Published : March 17, 2026 at 4:39 PM IST
হ্যামিলটন (নিউজিল্যান্ড), 17 মার্চ: প্রথম ম্য়াচে হজম করতে হয়েছিল লজ্জার হার ৷ ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজের দ্বিতীয়টিতে দুরন্ত প্রত্যাঘাত করল নিউজিল্যান্ড ৷ ডেভন কনওয়ের হাফসেঞ্চুরি ও বোলারদের সম্মিলিত দাপটে হ্যামিলটনে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ 68 রানে জিতল কিউয়িরা ৷ 176 রান তাড়া করতে নেমে কোনওক্রমে একশো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল প্রোটিয়াদের ইনিংস ৷
বিশ্বকাপের ঠিক পরবর্তী সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতে এদিন আয়োজকদের প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন প্রোটিয়া অধিনায়ক কেশব মহারাজ ৷ সেডন পার্কে ওপেনিং জুটিতে 48 রান তুলে শুরুটা ভালোই করেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও টম ল্য়াথাম ৷ তবে ল্য়াথাম 11 রানে ফেরার পর দ্রুত ফেরেন টিম রবিনসনও (1) ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে নিক কেলিকে সঙ্গে করে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কনওয়ে ৷ তবে 12 বলে 21 রান করে ওই ওভারেই আউট হয়ে ফেরেন কেলি ৷
মূলত কনওয়ের ব্য়াটেই স্কোরবোর্ডে ছয় উইকেট হারিয়ে 175 রান তোলে বিশ্বকাপের রানার্সরা ৷ বাঁ-হাতি ওপেনারের 49 বলে 60 রানের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের 14 বলে 20 ও শেষদিকে জোশ ক্লার্কসনের ন'বলে 26 রানের ক্যামিয়ো নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জিং রান তোলার পথে সহায়ক হয় ৷
Series level! Lockie Ferguson and Ben Sears bag three wickets apiece to seal a strong victory at Seddon Park. 👌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 17, 2026
জবাবে বেন সিয়ার্স, মিচেল স্যান্টনারদের দাপটে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো শুরু করে এইডেন মার্করাম, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ট্রিস্টান স্টাবসের মতো নামহীন প্রোটিয়া ব্যাটিং ৷ একসময় একশো পেরনো নিয়ে সংশয় তৈরি হয় অতিথি দলের ৷ জর্জ লিন্ডের 12 বলে 33 শেষমেশ একশো পার করলেও 107 রানের বেশি লম্বা হয়নি দঃ আফ্রিকার ইনিংস ৷ কিউয়ি বোলিংয়ের দাপটে 15.3 ওভারে অলআউট হয়ে যায় তারা ৷
Devon delivers! With a composed thirteenth T20I half-century, Devon Conway earns himself ANZ Player of the Match honours. 🏆— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 17, 2026
68 রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সমতা ফেরায় স্যান্টনার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তিনটি করে উইকেট নেন বেন সিয়ার্স ও লকি ফার্গুসন ৷ জোড়া শিকার অধিনায়ক স্য়ান্টনারের ৷ 60 রান করে ম্য়াচের সেরা কনওয়েই ৷ সিরিজের প্রথম ম্য়াচে প্রথম ব্যাট করে মাত্র 91 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল কিউয়িরা ৷ 20 বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নিয়েছিল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টরা ৷ 20 মার্চ অকল্য়ান্ডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে দু'দল ৷