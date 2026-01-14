মিচেলের ব্য়াটে ফিকে রাহুলের সেঞ্চুরি, রাজকোটে জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল কিউয়িরা

মিচেলের ব্য়াটে ফিকে রাহুলের সেঞ্চুরি, রাজকোটে জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল কিউয়িরা
রাজকোটে বুধবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতকে সাত উইকেটে হারিয়ে দিল 'ব্ল্যাকক্যাপস' ৷
Published : January 14, 2026 at 10:13 PM IST
রাজকোট, 14 জানুয়ারি: কাজে এল না কেএল রাহুলের দুরন্ত সেঞ্চুরি ৷ ভারতীয় বোলিংকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে তিনম্য়াচের সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড ৷ রাজকোটে বুধবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে ভারতকে সাত উইকেটে হারিয়ে দিল 'ব্ল্যাকক্যাপস' ৷
রাহুলের পাল্টা অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলের জয় সহজ করলেন ডারিল মিচেল ৷ তাঁর অষ্টম সেঞ্চুরির পাশাপাশি কিউয়িদের জয়ে উল্লেখেযোগ্য ভূমিকা নিলেন উইল ইয়ংও ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনের 162 রানের জুটিই জয়ের ভিত গড়ে দিল নিউজিল্যান্ডের ৷ ইয়ংয়ের ব্য়াট থেকে এল 87 রান ৷ ভারতের দেওয়া 285 রানের লক্ষ্যমাত্রা 15 বল বাকি থাকতেই তুলে দিল অতিথি দল ৷ 117 বলে 131 রানে অপরাজিত থেকে গেলেন বিশ্বের দু'নম্বর ব্যাটার মিচেল। ম্যাচের সেরা তিনিই ।
টস জিতে রাজকোটে এদিন ভারতকে প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় কিউয়িরা।আবারও ব্যর্থ ওপেনার রোহিত শর্মা ৷ ফিরলেন 24 রানে। সাড়ে চার বছর পর ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষে ওঠার দিনে বিরাট কোহলির সংগ্রহে মাত্র 23 রান। তারকা যুগলের ব্যর্থতার ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি আসে ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের ব্যাটে।
56 রানে আউট হন তিনি। 118 রানে চার উইকেট হারানো ভারতীয় ব্যাটিংকে বাকি সময়টা ভরসা দেন রাহুল। প্রথমে রবীন্দ্র জাদেজা ও পরে নীতীশ রেড্ডির সঙ্গে বড় পার্টনারশিপ গড়েন কর্ণাটক ব্যাটার। জাদেজা 27 ও নীতীশ রেড্ডি 20 রানে আউট হলেও সেঞ্চুরির লক্ষ্যে অবিচল থাকেন রাহুল। ওয়ান-ডে কেরিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে 112 রানে নট-আউট থেকে যান তিনি। তাঁর 92 বলে 112 রানের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও একটি ছক্কা।
50 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 284 রান তোলে ভারত। জবাবে দুই ওপেনার হেনরি নিকোলস (10) ও ডেভন কনওয়েকে (16) দ্রুত হারালেও তৃতীয় উইকেটে দলের জয় কার্যত নিশ্চিত করেন ইয়ং-মিচেল জুটি।
দলীয় 208 রানের মাথায় নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে ফেরেন ইয়ং। 87 রানে কুলদীপ যাদবের শিকার হন তিনি। ভারতের চায়নাম্যান বোলার 10 ওভারে এদিন খরচ করেন 82 রান।
সে যাইহোক। ইয়ং আউট হলেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন মিচেল। 96 বলে কেরিয়ারের অষ্টম শতরান এদিন পূর্ণ করেন কিউয়িদের চার নম্বর ব্যাটার। শেষ পর্যন্ত 11টি চার ও দু'টি ছক্কায় 131 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি। গ্লেন ফিলিপস অপরাজিত থাকেন 32 রানে। চতুর্থ উইকেটে দু'জনের 78 রানের জুটি সহজ জয় এনে দেয় অতিথি দলকে। আগামী রবিবার ইন্দোরে সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ।