'বিরাট' সেঞ্চুরিতেও জয় অধরা, কিউয়িদের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে প্রথম সিরিজ হার ভারতের

'বিরাট' সেঞ্চুরিতেও জয় অধরা, কিউয়িদের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে প্রথম সিরিজ হার ভারতের
গৌতম গম্ভীরের কোচিং জমানায় আরও একটি লজ্জার অধ্য়ায় যুক্ত হল রবিবার ৷
Published : January 18, 2026 at 11:09 PM IST
ইন্দোর, 18 জানুয়ারি: বিরাট কোহলির 54তম ওডিআই সেঞ্চুরির দিনে লজ্জার সিরিজ হার ভারতের ৷ পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বিরাট তাঁর কাজটা করলেন ৷ কিছুটা সঙ্গে পেলেন নীতীশ রেড্ডি ও হর্ষিত রানাকে ৷ কিন্তু বাকি ব্য়াটারদের ব্যর্থতায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ওডিআই সিরিজ হারল টিম ইন্ডিয়া ৷ যা 37 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ৷ অর্থাৎ, গৌতম গম্ভীরের কোচিং জমানায় আরও একটি লজ্জার অধ্য়ায় যুক্ত হল রবিবার ৷
338 রান তাড়া করতে নেমে 296 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের সাধের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ জলে গেল বিরাট কোহলির 108 বলে 124 রানের ইনিংস ৷ তা অতিমানবিক হতে গিয়েও হল না ৷ 41 রানে ম্য়াচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ জিতে নিল কিউয়িরা ৷ 1989 সালে এদেশে প্রথম দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজ খেলতে এসেছিল নিউজিল্যান্ড ৷ অর্থাৎ, প্রায় চার দশক ধরে যা পারেননি স্টিফেন ফ্লেমিং, কেন উইলিয়ামসনের মতো তাবড় অধিনায়করা ৷ তাই করে দেখালেন আনকোরা অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল (যদিও চোটের কারণে শেষদিকে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে) ৷
এদিন ব্ল্যাকক্যাপসের জয়ের নায়ক দুই ব্যাটার ডারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্স ৷ গত ম্যাচে অপরাজিত 131 রান করা প্রথমজন নবম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে করলেন 137 ৷ যা তাঁর ওডিআই কেরিয়ারের সর্বাধিক ইনিংস ৷ আর দ্বিতীয়জন কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে করলেন 106 রান ৷ চতুর্থ উইকেটে 219 রান যোগ করে টিম ইন্ডিয়ার হারের রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়ে যান তাঁরাই ৷ 131 বলে মিচেলের বড় ইনিংসে ছিল 15টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 83 বলে সেঞ্চুরি করা ফিলিপ্স মারলেন ন'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ শেষদিকে অধিনায়ক ব্রেসওয়েলের 18 বলে 28 রান কিউয়িদের 50 ওভারে পৌঁছে দেয় 337 রানে ৷
তিনটি করে উইকেট নিলেও আর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানার রান খরচের বহর দেখে ভারতীয় বোলারদের হতশ্রী পারফরম্যান্স সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় ৷ প্রথমজন দিলেন 63 রান ৷ আর রানা খরচ করলেন 10 ওভারে 84 রান ৷ পরে ব্যাট হাতে দ্বিতীয়জন হাফসেঞ্চুরি (52) করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তা কাজে এল না ৷
যেমন কাজে এল না বিরাটের 85তম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি কিংবা নীতীশ রেড্ডির 53 রান ৷ পঞ্চম উইকেটে এই দু'জনের 88 রানের জুটিতে ম্য়াচে ফিরেছিল ভারত ৷ পরে রানাকে সঙ্গে নিয়ে 99 রানের জুটি বাঁধেন বিরাট ৷ কিন্তু 46তম ওভারের চতুর্থ বলে তিনি আউট হতেই সব শেষ ৷ বিরাটের ইনিংসে এদিন ছিল 10টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ শেষপর্যন্ত 46 ওভারে 296 রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত ৷