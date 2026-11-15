নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচেও পরাজয়, তিন গোলে হারল খালিদের ছেলেরা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচেও পরাজয়, তিন গোলে হারল খালিদের ছেলেরা
দু'ম্য়াচে আট গোল হজম করে কিউয়ি সফর থেকে ফিরছে 'ব্লু টাইগার্স' ৷
Published : November 15, 2026 at 12:17 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 15 নভেম্বর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে একইদিনে ম্য়াচ খেলছে ভারতের সিনিয়র ক্রিকেট এবং ফুটবল দল ৷ এমন দৃশ্য বিরল ৷ ক্রিকেট দল যখন ওডিআই সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে তখন রবিবার ভারতীয় ফুটবল দলের লক্ষ্য ছিল ব়্য়াংকিয়ে অনেক এগিয়ে থাকা কিউয়িদের বিরুদ্ধে সসম্মানে পরাজিত হওয়া ৷ কারণ দু'দলের গুণমানের বিচার করে ফুটবলে ভারতের জয় আশা করেননি অতি বড় সমর্থকও ৷ বাস্তবে সেটা হলও না ৷ তবে প্রথম ম্য়াচের তুলনায় ভারতের হারের ব্যবধান কমল বটে ৷
প্রথম ম্য়াচে 0-5 গোলে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল 'ব্লু টাইগার্স'কে ৷ আর দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে নিউজিল্যান্ড হারাল 3-0 গোলে ৷ গোলগুলি করলেন ফিন সারম্যান, জেমস ম্য়াকগ্যারি এবং অধিনায়ক ক্রিস উড ৷ সবমিলিয়ে কিউয়ি সফরে দু'ম্য়াচে আট গোল হজম করে ফিরছে ভারত ৷ এদিন অবশ্য ভারতের তুলনায় ব়্য়াংকিংয়ে 50 ধাপ এগিয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডে সবক'টি গোল প্রথমার্ধে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত গোলরক্ষক হৃত্বিক তিওয়ারির সৌজন্যে ব্যবধান বাড়েনি ৷
পাঁচ গোল হজম করা একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন এনে রবিবার দ্বিতীয় ম্য়াচে নেমেছিলেন খালিদ ৷ আনোয়ার আলি না-থাকায় রক্ষণের কঙ্কালসার চেহারা প্রকট হয়েছিল প্রথম ম্য়াচে ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে তাই দুই সেন্টার-ব্যাক পজিশনে বদল আনেন ভারতের কোচ ৷ পরমবীর সিং ও বিজয় ভার্গেসের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেন মেহতাব সিং ও জয় গুপ্তাকে ৷ এছাড়া একাদশে এদিন শুরু করেন নাওরেম রোশন সিং, আশিক কুরুনিয়ান ও মহম্মদ সানান ৷
একাদশে ছ'টি পরিবর্তন নিয়ে নামা নিউজিল্যান্ড ভারতীয় রক্ষণের ডেডলক ভাঙে 22 মিনিটে ৷ কর্নার থেকে ভেসে আসা বল বিশাল কাইথ নাগাল পেতে ব্যর্থ হলে বক্সের মধ্যে অরক্ষিত দাঁড়িয়ে থাকা সারম্যান হেডে 1-0 করেন ৷ 40 মিনিটে 'অল হোয়াইটসে'র হয়ে দ্বিতীয় গোলটি ম্যাকগ্য়ারির ৷ শর্ট কর্নার থেকে বক্সের বাইরে পাওয়া চলতি বলে তাঁর বাঁ-পায়ের জোরালো শট জড়িয়ে যায় জালে ৷ ঠিক দু'মিনিট বাদে তৃতীয় গোলটি করে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেন অধিনায়ক উড ৷ জেস রান্ডালের ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে গোল করে যান নটিংহ্যাম ফরেস্ট স্ট্রাইকার ৷
Full-time in Christchurch. #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/8suFHb0Qy2— Indian Football (@IndianFootball) November 15, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে কাইথের পরিবর্তে তেকাঠির নীচে আসেন হৃত্বিক ৷ তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সের কারণেই ম্য়াচে আর গোল হজম করেনি ভারত ৷ বেশ কিছু ভালো সেভ করে লজ্জা এড়াতে সাহায্য করেন তিনি ৷ অন্যদিকে গোলের জন্য খালিদ একাধিক পরিবর্তন আনলেও ডেভিডরা নিউজিল্যান্ডের রক্ষণ ভেদ করে গোলের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি ৷ ফলত 0-3 গোলে হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় ভারতকে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ভারতের বিরুদ্ধে ম্য়াচে এদিন 'অল হোয়াইটস' ডাগআউটে শেষবারের মতো বসেছিলেন ব্রিটিশ কোচ ডারেন বেজলে ৷ সহজ জয়ে কোচকে বিদায় জানালেন নিউজিল্যান্ড ফুটবলাররা ৷