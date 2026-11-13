ইয়ংয়ের সেঞ্চুরির পর হেনরির হাফডজন শিকার, কিউয়ির দেশে লজ্জায় ডুবল টিম ইন্ডিয়া

ইয়ংয়ের সেঞ্চুরির পর হেনরির হাফডজন শিকার, কিউয়ির দেশে লজ্জায় ডুবল টিম ইন্ডিয়া
সিরিজের চতুর্থ ম্য়াচে 244 রান হারল ভারতীয় দল ৷ যা ওডিআইয়ে তাদের দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে হার ৷
Published : November 13, 2026 at 2:00 PM IST
মাউন্ট মাউনগানুই (নিউজিল্যান্ড), 13 নভেম্বর: 334 রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি-সহ তিন উইকেটের পতন ৷ এরপর বোধহয় জয়ের প্রত্যাশা করাটা বাড়াবাড়ি ৷ ওয়ান-ডে ইতিহাসে প্রথমবার ইনিংসের প্রথম ওভারে (শূন্য রানে) তিন উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে প্রত্যাশিতভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে ব্যর্থ হল টিম ইন্ডিয়া ৷ আগুনে স্পেলে ভারতীয় ব্য়াটিং লাইন-আপের সামনে সংহার মূর্তি ধারণ করলেন ম্য়াট হেনরি ৷ আর বিপক্ষ পেসারদের সামনে এদিন বে-ওভালে লজ্জায় ডুবল ভারতীয় ব্য়াটিং ৷ অল্পের জন্য ওডিআই ক্রিকেটে নিজেদের সর্বাধিক ব্যবধানে হারের রেকর্ড বাঁচল বটে, কিন্তু তিনশোর উপর রান তাড়া করতে নেমে একশোও পার করতে পারল না টিম ইন্ডিয়া ৷
334 রান তাড়া করতে নেমে এদিন 89 রানে শেষ হল ভারতীয় ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ যা ওয়ান-ডে ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার ষষ্ঠ সর্বনিম্ন স্কোরও বটে ৷ প্রথম ওভারে মেডেন-সহ তিন উইকেটের পর 27 রানে হাফডজন উইকেট নিয়ে থামলেন ম্য়াট হেনরি ৷ তিন উইকেট গেল ম্য়াট ফিশারের ঝুলিতে ৷ একটি উইকেট কাইল জেমিসনের ঝুলিতে ৷ কিউয়ি পেসার ত্রয়ীর সম্মিলিত দাপটে 26.4 ওভারে শেষ হল ভারতের ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক 27 রান করলেন ঈশান কিষাণ ৷ চার ব্য়াটার আউট হলেন শূন্য রানে ৷ ওডিআই ক্রিকেটে রানের নিরিখে ভারতের সর্বাধিক ব্যবধানে হারের নজির শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৷ 2000 সালে শারজায় দ্বীপরাষ্ট্রের কাছে 245 রানে হেরেছিল তারা ৷ সুতরাং, এদিনের পরাজয় ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে হার ৷
Will Young with his 5th ODI Century and first against India 🖤🤍 Watch all the action LIVE in NZ on Sky Sport. https://t.co/0PzrqDsOmZ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
টেস্ট সিরিজে প্রস্তুতির কারণে দলের প্রথমসারির বেশ কিছু ক্রিকেটার এদিন ছিলেন না ৷ শুভমন গিলের পরিবর্তে সিরিজে 2-0 এগিয়ে থাকা ভারতকে এদিন নেতৃত্ব দেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ একাদশে এদিন তিনটি পরিবর্তন করে টিম ইন্ডিয়া ৷ রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ঈশান কিষাণ ও কুলদীপ যাদব সুযোগ পান সিরিজের চতুর্থ ম্য়াচে ৷ টস জিতে আয়োজকদের প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন শ্রেয়স ৷ ওপেনার উইল ইয়ংয়ের ব্য়াটে এদিন স্কোরবোর্ডে বড় রান খাড়া করে কিউয়িরা ৷ টিম সেইফার্টের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে তিনি যোগ করেন 85 রান ৷ দ্বিতীয়জন 48 বলে 58 রান করে ফিরলেও সেঞ্চুরি আটকায়নি ইয়ংয়ের ৷ 88 বলে কেরিয়ারের পঞ্চম শতরানটি পূর্ণ করেন তিনি ৷ শেষপর্যন্ত 108 বলে 125 রান করে আউট হন কিউয়ি ওপেনার ৷ মারেন 14টি চার ও চারটি ছক্কা ৷
Matt Henry. 💥💥💥 https://t.co/b8p1qRvuCU— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
ফিন অ্যালেন করেন 30 বলে 41 রান ৷ 50 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 333 রান তোলে কিউয়িরা ৷ ভারতের হয়ে সবচেয়ে ভালো বোলিং অক্ষর প্যাটেলের ৷ 10 ওভারে 39 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ তবে চায়নাম্যান কুলদীপ আট ওভারে খরচ করেন 73 রান ৷ এছাড়া আকিব নবি এবং গুর্নুর ব্রার দু'টি করে উইকেট পেলেও যথেচ্ছ রান খরচ করেন ৷ ভারতের মতোই বেশ কিছু ক্রিকেটারকে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির জন্য ছেড়েছে নিউজিল্যান্ডও ৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও ওডিআইয়ে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির গড়ে ফেলল তারা ৷ কিউয়িদের সর্বাধিক 290 রানে ব্যবধানে জয়ের নজির আইরিশদের বিরুদ্ধে 2008 সালে ৷
New Zealand dominate proceedings in Mount Maunganui to stage a comeback in the ODI series against India 💪 📝: https://t.co/tfd7SvNYxI https://t.co/ZVKEWLSuvo— ICC (@ICC) November 13, 2026
এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজে 1-2 ব্যবধান কমাল আয়োজকরা ৷ উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচটি ভেস্তে গিয়েছিল ৷ আগামী রবিবার মাউন্ট মাউনগানুইয়েই সিরিজের নির্ণায়ক ম্য়াচটি খেলবে দুই দল ৷