ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জোড়া স্কোয়াড ঘোষণা কিউয়িদের, প্রথম তিন ম্যাচের দলে রাচিন

ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জোড়া স্কোয়াড ঘোষণা কিউয়িদের, প্রথম তিন ম্যাচের দলে রাচিন
ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন ও টিম সেইফার্টের মতো একাধিক ক্রিকেটার ফিরলেন ওডিআই সেট-আপে ৷
Published : October 11, 2026 at 5:11 PM IST
অকল্য়ান্ড, 11 অক্টোবর: পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজের দলঘোষণা হয়েছিল আগেই ৷ এবার দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের জন্য জোড়া স্কোয়াড ঘোষণা করল কিউয়িরা ৷ প্রথম তিন ম্য়াচের স্কোয়াডে ফিরলেন নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্র ৷
এছাড়া ওপেনার ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন ও টিম সেইফার্টের অন্তর্ভুক্তিও হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে ৷ এদের মধ্যে প্রথম দু'জন 2023 সালের পর ফিরলেন ওডিআই সেট-আপে ৷ সেইফার্টও 18 মাসের ব্য়াবধানে প্রত্য়াবর্তন করলেন নিউজিল্যান্ডের ওডিআই স্কোয়াডে ৷ অন্যদিকে কাঁধের চোটে কাবু রাচিন রবীন্দ্র টি-20 স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেও ওডিআই সিরিজের প্রথম তিন ম্য়াচে বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারকে পাবে 'ব্ল্য়াক-ক্যাপস' ৷
আগামী 4 নভেম্বর অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলবে দুই দল ৷ যে সিরিজের জন্য দু'টি আলাদা স্কোয়াড রবিবার ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ৷ প্রথম তিন ম্যাচের স্কোয়াডে থাকা বেশ কিছু ক্রিকেটার যোগ দেবেন টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শিবিরে ৷ তাই শেষ দু'টি ম্যাচের স্কোয়াডে অতিরিক্ত সাত ক্রিকেটারকে যোগ করে আমূল পরিবর্তন আনল তারা ৷
ফিন অ্য়ালেন, লকি ফার্গুসন, টিম সেইফার্ট, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, ম্য়াট ফিশার, মিচ হে এবং নিক কেলি প্রথম তিন ম্যাচের স্কোয়াডে থাকছেন না ৷ এদেরকে শেষ দু'ম্য়াচের স্কোয়াডে প্রাথমিক স্কোয়াডের কয়েকজনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে গোটা সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্য়ান্টনারই ৷ এর আগে চলতি বছর ভারতের মাটিতে 2-1 ব্য়বধানে ওডিআই সিরিজ জিতেছিল কিউয়িরা ৷ যা এদেশের মাটিতে তাদের প্রথম সিরিজ জয় ৷ খুব শীঘ্রই ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজের দলও ঘোষণা করবে তারা ৷
🚨 NEW ZEALAND ODI SQUAD FOR INDIA SERIES 🚨 Santner (C), Mitchell, Henry, Rachin, Allen, Seifert (WK), Phillips, Duffy, Jamieson, Ferguson, Conway, Latham (WK), Young, Tickner, Smith, Bracewell, Chapman, Clarke, Fisher, Kelly, Hay (WK) https://t.co/UFG21rQz7y— Kailash Jyani (@KailashJya02) October 11, 2026
- প্রথম তিন ম্যাচের ওডিআই স্কোয়াড: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্য়াকব ডাফি, ম্য়াট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম ল্যাথাম (উইকেটরক্ষক), ডারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপ্স, রাচিন রবীন্দ্র, ন্য়াথন স্মিথ, উইল ইয়ং ও ব্লেয়ার টিকনার ৷
- শেষ দু'টি ম্য়াচের স্কোয়াড: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্য়ালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্য়ান, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জ্য়াকব ডাফি, ম্য়াট ফিশার, লকি ফার্গুসন, মিচ হে (উইকেটরক্ষক), নিক কেলি, টিম সেইফার্ট (উইকেটরক্ষক), ব্লেয়ার টিকনার ও উইল ইয়ং ৷