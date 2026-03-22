রাজ্য সংস্থাকে মান্যতা দিতে নারাজ দেশের সুইমিং ফেডারেশন, ফের ঘোলা সাঁতারের জল
প্রশ্নের মুখে বাংলার সাঁতারুদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ৷ সবমিলিয়ে কয়েকমাসের মধ্যে বাংলার সাঁতার ঘিরে ফের জটিলতা ৷
Published : March 22, 2026 at 1:55 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: চার দশক পর নয়া কমিটি গঠনের পর দিব্যি চলছিল ৷ কিন্তু আচমকা ফের ঘোলা রাজ্য সাঁতারের জল ৷ এবারের কারণও প্রশাসনিক গন্ডগোল ৷ তবে নিজেদের মধ্যে আকচা-আকচি নয়, এবার সমস্যাটা রাজ্য সাঁতার সংস্থার সঙ্গে সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার ৷ যার জেরে বাংলার সাঁতারুদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এখন প্রশ্নের মুখে ৷
- সমস্য়া ঠিক কোথায়: এই সমস্যার মূলে রাজ্য সাঁতার সংস্থার নবনির্বাচিত কমিটি ৷ রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় নেতৃত্বাধীন কমিটি চার দশক ধরে রাজ্য সাঁতার সংস্থার প্রশাসন পরিচালনা করেছে ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁকে সরিয়ে বর্তমান কমিটি দায়িত্বে এসেছে ৷ গতবছর অর্থাৎ, 2025 সালের 26 অক্টোবর এই পালাবদল ঘটে ৷
নয়া কমিটির অধীনে মাঝের 4-5 মাস ভালোই চলছিল রাজ্য সাঁতার সংস্থার কাজকর্ম ৷ প্রেসিডেন্ট দেবাশিস কুমার এবং সেক্রেটারি কঙ্কণ পানিগ্রাহী ইতিমধ্যেই রাজ্য সংস্থার নিজস্ব সুইমিং পুল তৈরির কাজ শুরু করেছেন ৷ যে কোনও প্রশাসনিক খবর বা কোনও নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত হতে এখন জেলা থেকে কলকাতায় আসার দরকার নেই ৷ এমনকী প্রতিযোগিতার নাম নথিভুক্তকরণের জন্য অনলাইনের ব্যবস্থা চালু করেছে নয়া কমিটি ৷ সকলেই এই ব্যবস্থাপনায় খুশি ৷ কিন্তু গন্ডগোলটা বাঁধল সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (SFI) অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে ৷ দেশের সাঁতারের নিয়ামক সংস্থা রাজ্য সাঁতারের নয়া কমিটি গঠনের বিষয়ে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিমরাজি ৷
- কোথায় তাদের আপত্তি: সমস্যাটি এতটাই সূক্ষ্ম এবং নিয়মের জটিলতা সমৃদ্ধ যে, সাধারণভাবে নজরে পড়া কঠিন ৷ গতবছর 26 অক্টোবর রাজ্য সংস্থার যে সভা হয়েছিল সেখানে 12টি জেলার 24 জন সদস্য নতুন কমিটি বেছে নেন ৷ সেই সভায় সংস্থার সেক্রেটারি বেছে নেওয়া হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কঙ্কণ পানিগ্রাহীকে ৷ তাঁর এই নির্বাচন নিয়েই সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'র আপত্তি ৷ কারণ বিগত রামানুজ মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন কমিটি পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহারকে অ্যাফিলিয়েশন-ফি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না-দেওয়ার কারণে অনুমোদন বাতিল করে ৷ ফলে ওই দুই জেলার নাম রাজ্য সাঁতারে নথিভুক্ত হয়নি ৷ এই নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি ৷ সুভাষ সরোবরে রাজ্য সাঁতার চলাকালীন কোচবিহারের রমেন বিশ্বাসের সঙ্গে বিদায়ী সচিবের বাকবিতন্ডা হয় ৷ যা হাতাহাতিতে গড়ানোর উপক্রম হয়েছিল ৷ কোচবিহার রাজ্য সাঁতারে অংশ নিয়েছিল কোচবিহার বাসা (বেঙ্গল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন) নামে ৷ এরপর রাজ্য সাঁতার সংস্থায় গোষ্ঠী রাজনীতির রংবদল হতে থাকে ৷
বিদায়ী সচিব রামানুজ মুখোপাধ্যায় 12টি জেলার সিংহভাগের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন ৷ পরাজয় নিশ্চিত জেনে 26 অক্টোবরের সভায় উপস্থিত ছিলেন না ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে সভা পরিচালনা করেন কোচবিহারের রমেন বিশ্বাস ৷ সভায় দেবাশিস কুমারের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে সচিব/সেক্রেটারি বেছে নেওয়া হয় কঙ্কন পাণিগ্রাহীকে ৷ এখন প্রশ্ন হল অনুমোদন বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট জেলা কি ফের অনুমোদন পেতে পারে ? উত্তরটা হ্যাঁ ৷ সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন জরুরি। রাজ্য সাঁতার সংস্থার সূত্র বলছে, গত 8 অক্টোবর যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহারের সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়নি ৷ তবে বিদায়ী কমিটির সেক্রেটারি অতনু ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর ভুলে দুই জেলা বিপত্তিতে পড়েছিল ৷ প্রসঙ্গত, অতনু ঘোষ 26 অক্টোবরের বৈঠকের আগেই শিবির পরিবর্তন করে দেবাশিস কুমারের দিকে চলে এসেছিলেন। ৷ সেদিন সভা পরিচালনার জন্য রমেন বিশ্বাসকে দায়িত্ব দেওয়া এবং সেক্রেটারি হিসেবে কঙ্কণ পানিগ্রাহীকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচালনগত ভুল ছিল বলে মানছেন অতনু ঘোষ ৷ পাশাপাশি দুই জেলাকে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপের কথাও জানিয়েছেন।
ওই দিনের সভায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অবজার্ভার হিসেবে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে এই ভুলভ্রান্তি হল, তা সকলের অজানা ৷ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি চন্দন রায়চৌধুরী জানিয়েছেন এই বিষয়ে তিনি অবহিত নন। বিওএ'র সচিব জহর দাস বলছেন, "এসএফআই বর্তমান রাজ্য সাঁতার সংস্থাকে মান্যতা দিচ্ছে না এই খবর সত্যি ৷ ওরা কোনও অবজার্ভার পাঠায়নি ৷ এখন যদি মান্যতা পেতে হয় তাহলে কমিটি ভেঙে ফের গড়তে হবে ৷ না-হলে বাংলার সাঁতারুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷ আমি চাইব বাংলার সাঁতারের স্বার্থে আলোচনায় বসে রফাসূত্র বের করা হোক ৷ সাঁতার এবং সাঁতারুর স্বার্থ সবার আগে ৷"
- কী বলছে রাজ্য সাঁতার সংস্থা: রাজ্য সাঁতার সংস্থার বর্তমান সেক্রেটারি কঙ্কণ পানিগ্রাহী বলেছেন তারা সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'কে ইমেল করলেও তার উত্তর এখনও আসেনি ৷ তাঁর কথায়, "আমাকে সদস্যরা মনোনীত করেছেন ৷ আমার নাম সেদিনের হাউজে ওঠার পরে সকলেই সমর্থন করেছিল ৷ আমি কী করে তাঁদের সমর্থনকে অগ্রাহ্য করব ৷ তাছাড়া এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ এখানে এসএফআই-এর প্রবেশাধিকার নেই ৷ তবে আমি ইস্তফা দিতে কখনোই দ্বিধা করব না যদি কোনওরকম অভিযোগ ওঠে ৷ বাংলার সাঁতারের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা আমার কাছে সবার আগে ৷ যা গত কয়েকমাসের কাজে দেখিয়েছি ৷"
সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'র তরফে নিয়ম মেনে সভার আয়োজন এবং নির্বাচন করার কথা বলা হয়ছিল ৷ এই মর্মে চিঠিও দিয়েছিল তারা ৷ এতকিছুর পরেও বর্তমানে এসএফআই অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোয় বেঙ্গল অ্যামেচার স্যুইমিং অ্য়াসোসিয়েশন (BASA) আইনের আশ্রয় নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে অনেকেই ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব বনাম এসএফআই-এর আইনি লড়াইয়ের পরিণতির কথা বলছেন ৷ 35 বছর ধরে আইনি লড়াইয়ের পরে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব হারিয়ে যাওয়ার মুখে ৷ এক্ষেত্রে বাসা'র আইনি লড়াইয়ে হাঁটার ভাবনা বাংলার সাঁতারুদের জাতীয় আসরে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে দেবে না তো ? কারণ এখনও তো বাংলা থেকে আট-দশজন সাঁতারু জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়েন ৷ তাই বলাই যায় প্রশাসনিক কূটকাচালিতে রাজ্য সাঁতারের স্বচ্ছ জল ফের ঘোলা হওয়ার মুখে ৷