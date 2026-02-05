ভারতের অন্যতম সেরা নই, মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব: লোবেরা

ভারতের অন্যতম সেরা নই, মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব: লোবেরা
Published : February 5, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাব নই, আমরাই দেশের সেরা ক্লাব । মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে হুংকার সার্জিও লোবেরার ৷ গত নভেম্বরে হোসে মোলিনার জুতোয় পা-গলিয়েছেন। মাঝের সময়ে দল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বাগানের নতুন কোচ । বুঝতে চেয়েছিলেন চলতি বছরে যথেষ্ট শক্তিশালী দল গড়েও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কেন ব্যর্থ ! ট্রফি ও ডার্বির সাফল্য কেন অধরা ?
ভারতীয় ফুটবলে চলতি মরশুম টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । দেশের সর্বোচ্চ লিগ ছোট আকারে হচ্ছে । অর্থাৎ দেশের সেরা হওয়ার দৌড় গত কয়েকবছরের তুলনায় অনেক কঠিন । ছোট্ট ভুলে বড় ক্ষতির সামনে পড়তে হতে পারে ভারতীয় ফুটবল ৷ যা হয়তো পূরণ করা কঠিন হবে । বিষয়টি মাথায় রেখেই সতর্ক সার্জিও । একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী এই স্প্যানিশ ফুটবল ম্যানেজার ৷
বাগানের দায়িত্ব নিয়ে সল্টলেকে যুবভারতী স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিতে প্রথমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন লোবেরা ৷ তিনি বলেন,“রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলে সেটা ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হয় । মোহনবাগানেও তাই । এখানে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা মানে ব্যর্থ ।” প্রত্যাশার চাপ যে কলকাতার দুই প্রধানে রয়েছে, তা শুনেছিলেন। এবার তা উপলব্ধি করছেন ।
তবে প্রত্যাশার চাপ নিয়ে তিনি এবং তাঁর দলের ছেলেরা যে বাড়তি চিন্তিত নয়, এদিন সেটাও বুঝিয়ে দিলেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ । চাপ অনুভব করার চেয়ে চাপ উপভোগ করছেন বলেও জানান সবুজ-মেরুন 'হেডস্যর' ৷ গত দু'মাস ধরে দলের অনুশীলন করার পর জানিয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ৷ শুধু কোচই নন, দলের ফুটবলাররাও যে মাঠে নেমে প্রমাণ করতে চায়, তাও জানিয়ে দিয়েছেন লোবেরা।
ইতিমধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচে প্রতিপক্ষকে দুমড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। দলের প্রতিটি ফুটবলারকে ব্যবহার করছেন । দিমিত্রি পেত্রাতোস মোলিনার আমলে কার্যত বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছিলেন । সেই পেত্রাতোসকে নতুনভাবে ব্যবহার করে আরও ঝকঝকে করে তুলোছেন । আক্রমণের যাবতীয় অস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্যই নীল-নকশা সাজাচ্ছেন । ডার্বির গুরুত্ব জানেন। তবে মে মাসের 3 তারিখ ডার্বি জিতলেই লক্ষ্যপূরণ বলতে রাজি নন। তিনি বলেন, “খেতাব জিততে চাই, কিন্তু সঙ্গে ডার্বি জিতে সমর্থকদের খুশি করতে হবে ৷"
পুরো দল ফিট এবং ফর্মে রয়েছে । তারই মধ্যে একটি খারাপ খবর আশিস রাইয়ের চোট । চলতি মরশুমে তাঁকে পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে লোবেরা বলেন, “আশিস রাইকে হয়তো আমরা এবারের আইএসএলে পাব না।” সব মিলিয়ে আইএসএলের বল গড়ানোর আগে লিগের বাকি 13 দলকে সবুজ-মেরুনের লক্ষ্যের কথা পরিষ্কার করে দিলেন লোবেরা। একই সঙ্গে সদস্য-সমর্থকদের জন্য দিলেন আস্থা রাখার বার্তা ।