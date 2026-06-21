কমলা-ঝড়ে বিধ্বস্ত সুইডেন, পাঁচ গোলে বিশ্বকাপে প্রথম জয় ডাচ'দের

কমলা-ঝড়ে বিধ্বস্ত সুইডেন, পাঁচ গোলে বিশ্বকাপে প্রথম জয় ডাচ'দের
গ্রুপ এফ-এ বড় ব্যবধানে জয় পেল নেদারল্যান্ডস ও জাপান ৷ সুইডেনকে পাঁচ গোল দিল কোম্যান প্রশিক্ষণাধীন ডাচ'রা ৷ অন্যদিকে চার গোলে জিতল জাপান ৷
Published : June 21, 2026 at 3:10 PM IST
হাউস্টন, 21 জুন: পড়শি দেশের কাছে ফুটবলের মহামঞ্চে লজ্জার হার সুইডেনের ৷ গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার নেদারল্যান্ডসের কাছে 5-1 গোলে বিধ্বস্ত তারা ৷ অথচ প্রথম ম্যাচে তিউনিশিয়াকে একই ব্যবধানে হারিয়ে অভিযান শুরু হয়েছিল সুইডিশদের ৷ অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পর বিশ্বকাপে ঘুরে দাঁড়াল ডাচ'রা ৷
প্রথম ম্যাচে জাপানের বিরুদ্ধে দু'বার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ভ্যান ডাইক'দের ৷ সেই ড্র থেকে শিক্ষা নিয়ে পড়শি দেশের বিরুদ্ধে ঝড় তুলে জয়ে ফিরল নেদারল্যান্ডস ৷ একইসঙ্গে বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে কমলা ঝড়ের জোরালো ইঙ্গিত দিয়ে রাখল তারা ৷ দ্রুত গোল তুলে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল ডাচ'রা ৷ পাঁচ মিনিটে কোডি গাকপো'র পাস থেকে নিজের এবং দলের প্রথম গোল করেন ব্রায়ান ব্রবি ৷ 12 মিনিট বাদে 2-0 করে নেদারল্যান্ডস ৷ এবারেও গোলদাতা সান্ডারল্যান্ড স্ট্রাইকার ব্রবি ৷ কিংবদন্তি ডাচ কোচ রোনাল্ড কোম্যান ব্রবির উপর আস্থা রেখেছিলেন ৷ কোচের ভরসার মর্যাদা দিলেন ববি ৷
বিরতির পরে জোড়া গোল গাকপো'র ৷ 47 এবং 54 মিনিটে পরপর গোল করে যান লিভারপুল তারকা ৷ ডাচদের পঞ্চম গোল ডেঞ্জিল ডুমফ্রিয়েসের ৷ জাপান ম্যাচের পরে সুইডেনের বিরুদ্ধেও গোল এই রাইট-ব্যাকের ৷ গাকপো'র সঙ্গে পালা করে সুন্দর ফুটবল উপহার দিলেন রিয়ালে যোগ দিতে চলা এই ফুটবলার ৷ স্প্যানিশ জায়ান্টরা যে কেন তাঁকে পেতে মরিয়া ছিল, বুঝিয়ে দিলেন ইন্টার মিলানের প্রাক্তনী ৷
Three points secured for Oranje 🦁#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
তবে সুইডেন যে খারাপ খেলেছে তা নয় ৷ তবে নেদারল্যান্ডস গোলরক্ষক বার্ট ভারব্রুঘেনের বিশ্বস্ত দস্তানায় বারবার আটকে যায় তাদের যাবতীয় আক্রমণ। আলেকজান্ডার আইস্যাক এবং ভিক্টর গিয়োকেরেস বর্তমানে ইউরোপের অন্যতম প্রতিভাবান স্ট্রাইকার ৷ কিন্তু এদিন ডাচ রক্ষণে বোতলবন্দি দু'জনে ৷ 59 মিনিটে আইস্যাকের পাস থেকে ব্যবধান কমান পরিবর্ত অ্যান্থনি এলাঙ্গা ৷ 89 মিনিটে ক্রিসেনসিয়ো সামারভিল শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন সুইডেন রক্ষণে ৷
Joy for Japan! 🇯🇵#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
এফ গ্রুপের আরেকটি ম্যাচে তিউনিশিয়াকে 4-0 গোলে হারাল জাপান ৷ এশিয়া জায়ান্টদের হয়ে জোড়া গোল করেন আয়াসে উয়েদা ৷ বাকি দু'টি গোল দাইসা কামাদা ও জুনিয়া ইতো'র ৷ জয়ের পর নেদারল্য৷ন্ডসের সঙ্গে সমসংখ্যর চার পয়েন্টে দাঁড়িয়ে জাপান ৷ তবে গোলপার্থক্যে দ্বিতীয়স্থানে তারা ৷ অর্থাৎ শীর্ষে ডাচ'রা ৷