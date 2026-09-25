আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়াডের শুরুতে চমক নেপালের

আফগানিস্তানকে হারিয়ে এশিয়াডের শুরুতে চমক নেপালের
নেপাল স্পিনারদের ঘূর্ণিতে একশো পেরিয়ে গুটিয়ে যায় আফগানদের ইনিংস ৷
Published : September 25, 2026 at 6:16 PM IST
নিশিন (জাপান), 25 সেপ্টেম্বর: পদকের দাবিদার হিসেবে তাদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখা না-হলেও চলতি এশিয়ান গেমসে চমকে দিতে প্রস্তুত তারা ৷ অভিযান শুরুর ম্য়াচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে যেন বাকিদের প্রচ্ছন্ন বার্তা দিল নেপাল ৷ শুক্রবার অভিযান শুরুর ম্য়াচে আফগানদের পাঁচ উইকেটে হারিয়ে দিল তারা ৷ এর ফলে গ্রুপ-এ থেকে শেষ আটে পৌঁছনোর লড়াইটা জমে গেল বলা যায় ৷ যে গ্রুপে নিঃসন্দেহে ফেভারিট আফগানিস্তান ৷
নিশিনে এশিয়ান গেমসে অভিযানের শুরুতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপাকে পড়ে গতবারের রুপোজয়ী আফগানিস্তান ৷ নেপালের দুই স্পিনার কুশল ভুরতেল ও ললিত রাজবংশীর ঘূর্ণিতে কোনওক্রমে একশো পেরোয় তারা ৷ সর্বাধিক 30 রান ফয়জল খান আহমদজাই ও নাজিবুল্লাহ জাদরানের ৷ নেপাল বোলারদের সামনে কেবল তিন আফগান ব্যাটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে সক্ষম হন ৷
একটি মেডেন-সহ ভুরতেল নেন 21 রানে চার উইকেট ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 13 রানে তিন উইকেট যায় রাজবংশী'র ঝুলিতে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 102 রানের বেশি তুলতে পারেনি আফগানিস্তান ৷ জবাবে 31 রানে তিন উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল নেপালও ৷ কিন্তু পঞ্চম উইকেটে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত পাউডেল ও বর্তমান অধিনায়ক দীপেন্দ্র সিং আইরির'র জুটি জয় এনে দেয় নেপালকে ৷ পঞ্চম উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 46 রান ৷ সর্বাধিক 35 বলে 34 রান করেন অবশ্য সন্দীপ জোরা ৷
#AsianGames #T20I #RESULT #VICTORY— Cricket Nepal (@NepalCricket) September 25, 2026
🇦🇫Afghanistan: 102/7 (F Khan 30, N Zadran 30, K Bhurtel 4/21, L Rajbanshi 3/13)
lost to
🇳🇵Nepal: 103/5 in 17.2 overs (S Jora 34, R Paudel 33*)
by 5 wickets.
32 বলে 33 রানে অপরাজিত থাকেন রোহিত ৷ 15 রান আসে দীপেন্দ্র'র ব্য়াটে ৷ গুলসান ঝা'কে সঙ্গে নিয়ে 16 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে রান তুলে ফেলে নেপাল ৷ 17.2 ওভারে 103 রান তুলে ফেলে তারা ৷ নেপালের এই জয় অবশ্য অঘটন ভাবলে ভুল হবে ৷ কারণ এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-20'তে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হল দুই দল ৷ দু'টি ক্ষেত্রেই বাজিমাত করল নেপাল ৷
ম্য়াচ হেরেও অবশ্য় গ্রুপ-এ'র শীর্ষেই আফগানিস্তান ৷ দু'ম্য়াচে একটি জয় ও একটি হারে তাদের ঝুলিতে দু'পয়েন্ট ৷ একটি ম্য়াচে একটি জয়ে নেপালের ঝুলিতেও একই পয়েন্ট থাকলেও রান-রেটে পিছিয়ে তারা ৷ আগামী 28 সেপ্টেম্বর এশিয়াডে অভিযান শুরু করবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তথা গতবারের সোনাজয়ী ভারতীয় দল ৷ শেষ আটে তারা অবশ্য খেলবে গ্রুপ-বি'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর বিরুদ্ধে ৷