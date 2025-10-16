ETV Bharat / sports

ভারতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করল নেপাল ও ওমান

মুখোমুখি সাক্ষাতের আগেই বুধবার আইসিসি'র মার্কি ইভেন্টের মূলপর্বে পৌঁছে গেল দুই দেশ ৷ ভাগ্য ঝুলে আর একটি দেশের ৷

OMAN SECURE T20 WORLD CUP SPOT
ওমান ক্রিকেট দল (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: সুপার সিক্স পর্বের (এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক কোয়ালিফায়ার) দু'টি করে ম্য়াচ বাকি থাকতেই আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করল নেপাল এবং ওমান ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে ৷ সেইসঙ্গে আগামী বছর বিশ্বকাপের জন্য 19টি দেশ ইতিমধ্য়েই যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল ৷ মার্কি ইভেন্টে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে বাকি রইল একটি স্থান ৷ এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক কোয়ালিফায়ার থেকেই বিশ্বকাপে পৌঁছবে আরেকটি দেশ ৷

একইসঙ্গে বুধবার নেপাল ও ওমানের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হল সংযুক্ত আমিরশাহী সুপার সিক্সের ম্য়াচে বুধবার সামোয়াকে হারানোয় ৷ একইদিনে অন্য ম্য়াচে পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল নেপাল ও ওমান ৷ নেপাল সেই ম্য়াচে 38 রানে ওমানকে হারিয়েছে ৷ কিন্তু দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাতের আগেই দুই দেশ বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত করে ৷ সামোয়াকে 77 রানে হারিয়ে এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক থেকে আরেকটি দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷ তবে দৌড়ে রয়েছে জাপানও ৷

নেপালের বিশ্বকাপ যাত্রায় অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছেন তারকা স্পিনার সন্দীপ লামিচেন ৷ সুপার সিক্সের চার ম্য়াচে তাঁর সংগৃহিত উইকেটসংখ্য়া 10 ৷ উল্লেখ্য, সুপার সিক্সের প্রথম চারটি ম্য়াচেই জয় পেয়েছে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট দেশটি ৷ কাতারের বিরুদ্ধে লামিচেন নিয়েছিলেন 18 রানে পাঁচ উইকেট ৷ বুধবার এশিয়া কাপে অংশগ্রহণকারী ওমানের বিরুদ্ধে অবশ্য একটি উইকেট নিলেন তিনি ৷ ওপেনার কুশল ভুর্তেলের ঝোড়ো 69 রানে ভর করে এদিন প্রথম ব্য়াট করে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 151 রান তোলে নেপাল ৷

জবাবে ওমানকে 113 রানে বেঁধে রেখে ম্য়াচ জিতে নেয় তাঁরা ৷ নেপালের হয়ে এদিন সর্বাধিক তিন উইকেট নেন গুলসন ঝা ৷ ম্য়াচ জিতে চার ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নেপাল ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট ওমানের ৷ অন্যদিকে সামোয়াকে হারিয়ে চার ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে আমিরশাহী ৷ বৃহস্পতিবার পঞ্চম ম্য়াচে জাপানের মুখোমুখি হচ্ছে তাঁরা ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে সর্বশেষ হিসেবে 2026 টি-20 বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করে নেবে মরুদেশ ৷

  • বিশ্বকাপে পৌঁছে গিয়েছে যে 19টি দেশ :

ভারত (আয়োজক), শ্রীলঙ্কা (আয়োজক), আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্য়ান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়া, নেপাল, ওমান ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

NEPAL QUALIFY FOR T20 WORLD CUP
OMAN SECURE T20 WORLD CUP SPOT
T20 WORLD CUP
UAE BEAT SAMOA
ICC MENS T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.