ভারতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করল নেপাল ও ওমান

ভারতের মাটিতে টি-20 বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করল নেপাল ও ওমান
মুখোমুখি সাক্ষাতের আগেই বুধবার আইসিসি'র মার্কি ইভেন্টের মূলপর্বে পৌঁছে গেল দুই দেশ ৷ ভাগ্য ঝুলে আর একটি দেশের ৷
Published : October 16, 2025 at 3:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: সুপার সিক্স পর্বের (এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক কোয়ালিফায়ার) দু'টি করে ম্য়াচ বাকি থাকতেই আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করল নেপাল এবং ওমান ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে ৷ সেইসঙ্গে আগামী বছর বিশ্বকাপের জন্য 19টি দেশ ইতিমধ্য়েই যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল ৷ মার্কি ইভেন্টে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে বাকি রইল একটি স্থান ৷ এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক কোয়ালিফায়ার থেকেই বিশ্বকাপে পৌঁছবে আরেকটি দেশ ৷
একইসঙ্গে বুধবার নেপাল ও ওমানের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হল সংযুক্ত আমিরশাহী সুপার সিক্সের ম্য়াচে বুধবার সামোয়াকে হারানোয় ৷ একইদিনে অন্য ম্য়াচে পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল নেপাল ও ওমান ৷ নেপাল সেই ম্য়াচে 38 রানে ওমানকে হারিয়েছে ৷ কিন্তু দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাতের আগেই দুই দেশ বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত করে ৷ সামোয়াকে 77 রানে হারিয়ে এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক থেকে আরেকটি দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷ তবে দৌড়ে রয়েছে জাপানও ৷
নেপালের বিশ্বকাপ যাত্রায় অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছেন তারকা স্পিনার সন্দীপ লামিচেন ৷ সুপার সিক্সের চার ম্য়াচে তাঁর সংগৃহিত উইকেটসংখ্য়া 10 ৷ উল্লেখ্য, সুপার সিক্সের প্রথম চারটি ম্য়াচেই জয় পেয়েছে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট দেশটি ৷ কাতারের বিরুদ্ধে লামিচেন নিয়েছিলেন 18 রানে পাঁচ উইকেট ৷ বুধবার এশিয়া কাপে অংশগ্রহণকারী ওমানের বিরুদ্ধে অবশ্য একটি উইকেট নিলেন তিনি ৷ ওপেনার কুশল ভুর্তেলের ঝোড়ো 69 রানে ভর করে এদিন প্রথম ব্য়াট করে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 151 রান তোলে নেপাল ৷
Nepal and Oman have become the latest teams to book their spot at next year's Men's #T20WorldCup in India and Sri Lanka 🙌— ICC (@ICC) October 16, 2025
Details 👇https://t.co/6k9k6Roo9t
জবাবে ওমানকে 113 রানে বেঁধে রেখে ম্য়াচ জিতে নেয় তাঁরা ৷ নেপালের হয়ে এদিন সর্বাধিক তিন উইকেট নেন গুলসন ঝা ৷ ম্য়াচ জিতে চার ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নেপাল ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট ওমানের ৷ অন্যদিকে সামোয়াকে হারিয়ে চার ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে আমিরশাহী ৷ বৃহস্পতিবার পঞ্চম ম্য়াচে জাপানের মুখোমুখি হচ্ছে তাঁরা ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে সর্বশেষ হিসেবে 2026 টি-20 বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করে নেবে মরুদেশ ৷
- বিশ্বকাপে পৌঁছে গিয়েছে যে 19টি দেশ :
ভারত (আয়োজক), শ্রীলঙ্কা (আয়োজক), আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্য়ান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়া, নেপাল, ওমান ৷