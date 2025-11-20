ETV Bharat / sports

যোগাসন ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলার জয়জয়কার, প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে সোনায় উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা

জুনিয়র বিভাগে উজ্জ্বল পূর্বা দাস অংশ নিয়েছিলেন পাঁচটি বিভাগে ৷ যার সবক'টিতেই সোনা জিতেছেন তিনি ৷

YOGASANA WORLD CUP
পদক এবং খেতাব হাতে দমদমের পূর্বা দাস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সিঙ্গুর, 20 নভেম্বর: সম্প্রতি হরিয়ানার কারনালে হয়ে গেল যোগাসন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ ৷ যেখানে জয়জয়কার বাংলার প্রতিযোগীদের ৷ পাঁচটি বিভাগে বাংলা থেকে অংশগ্রহণ করা 13 জন প্রতিযোগী জিতে ফিরলেন 45টি পদক ৷ চারদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ভারতের ভিন্ন রাজ্য তো বটেই ৷ অংশগ্রহণ করেছিলেন জাপান, ভিয়েতনাম, হংকং, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরাও ৷

বাংলার প্রতিযোগীদের মধ্যে উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা বাগ ৷ পাঁচটি বিভাগে অংশ নিয়ে চারটি'তে সোনা ও একটি বিভাগে রুপো জিতে ফিরলেন তিনি ৷ জুনিয়র বিভাগে উজ্জ্বল পূর্বা দাসও অংশ নিয়েছিলেন পাঁচটি বিভাগে ৷ যার সবক'টিতেই পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে ফিরছেন তিনি ৷ কাঠের কাজ করে দিন গুজরান করেন নেহার বাবা ৷ আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও লক্ষ্যে বিচ্যুতি ঘটেনি নেহার ৷ যোগাসন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে সিঙ্গুরের মেয়ে সোনা জিতে নিয়েছেন ট্র্য়াডিশনাল, আর্টিস্টিক (একক), রিদিমিক (জুটি) এবং আর্টিস্টিক গ্রুপ ক্যাটেগরিতে ৷ আর্টিস্টিক জুটিতে রুপো পেয়েছেন তিনি ৷ ভবিষ্যতে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণেই পাখির চোখ নেহার ৷

নেহা ও পূর্বার বক্তব্য (ETV Bharat)

কারনালে ষষ্ঠ স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিয়েছিলেন দু'শোরও বেশি প্রতিযোগী ৷ যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 13-16 নভেম্বর ৷ ভারত সরকার স্বীকৃত যোগা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় হুগলি ছাড়াও পদক এনেছেন হাওড়া, বর্ধমান জেলার প্রতিযোগীরা ৷ জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ মিলিয়ে 13জন প্রতিযোগী বাংলা থেকে অংশ নিয়েছিলেন সেখানে ৷ 29টি সোনা, 12টি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ জিতে সেখানে ইতিহাস তৈরি করেছেন তাঁরা ৷ দমদমের পূর্বা দাস সোনা জিতেছেন ট্র্য়াডিশনালে, আর্টিস্টিক (একক), আর্টিস্টিক (জুটি), রিদিমিক (জুটি) এবং রিদিমিক গ্রুপ বিভাগে ৷

YOGASANA WORLD CUP
কারনালে উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা (ETV Bharat)

পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড জুনিয়র বিভাগে (5 বছর থেকে 24 বছর) চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়নস হয়েছেন তিনি ৷ দমদমের বেদিয়াপাড়ার মেয়ে পূর্বা জানিয়েছে, অতীতে মায়ের গয়না বিক্রি করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷ ওয়ার্ল্ড কাপের সাফল্য আগামিদিনে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের আকাঙ্খা আরও বাড়িয়ে দিল তাঁর ৷ অন্যদিকে নেহা জানালেন, আগামিদিনেও যোগাসন চালিয়ে যেতে চান ৷ কিন্তু বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বিপুল খরচ ৷ তাই সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি ৷

YOGASANA WORLD CUP
যোগাসন ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলার জয়জয়কার (ETV Bharat)

ঘটনাচক্রে নেহা এবং পূর্বা দু'জনেরই কোচ কোন্নগরের গৌরাঙ্গ সরকার ৷ তিনি জানালেন, নেহা ও পূর্বা-সহ তাঁর একাধিক প্রতিযোগী পদক এনেছে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ৷ এদের অধিকাংশের পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় ৷ দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা হলে সমস্যা হয় না, কিন্তু দেশের বাইরে ভিয়েতনাম বা সিঙ্গাপুর যেতে প্রচুর খরচ ৷ তাই সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন তিনি ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

NEHA BAG WINS GOLDS IN WORLD CUP
PURBA DAS
যোগাসন ওয়ার্ল্ড কাপ
YOGASANA SPORTS WORLD CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.