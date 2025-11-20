যোগাসন ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলার জয়জয়কার, প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে সোনায় উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা

যোগাসন ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলার জয়জয়কার, প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে সোনায় উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা
Published : November 20, 2025 at 5:24 PM IST
সিঙ্গুর, 20 নভেম্বর: সম্প্রতি হরিয়ানার কারনালে হয়ে গেল যোগাসন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ ৷ যেখানে জয়জয়কার বাংলার প্রতিযোগীদের ৷ পাঁচটি বিভাগে বাংলা থেকে অংশগ্রহণ করা 13 জন প্রতিযোগী জিতে ফিরলেন 45টি পদক ৷ চারদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ভারতের ভিন্ন রাজ্য তো বটেই ৷ অংশগ্রহণ করেছিলেন জাপান, ভিয়েতনাম, হংকং, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরাও ৷
বাংলার প্রতিযোগীদের মধ্যে উজ্জ্বল সিঙ্গুরের নেহা বাগ ৷ পাঁচটি বিভাগে অংশ নিয়ে চারটি'তে সোনা ও একটি বিভাগে রুপো জিতে ফিরলেন তিনি ৷ জুনিয়র বিভাগে উজ্জ্বল পূর্বা দাসও অংশ নিয়েছিলেন পাঁচটি বিভাগে ৷ যার সবক'টিতেই পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে ফিরছেন তিনি ৷ কাঠের কাজ করে দিন গুজরান করেন নেহার বাবা ৷ আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও লক্ষ্যে বিচ্যুতি ঘটেনি নেহার ৷ যোগাসন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে সিঙ্গুরের মেয়ে সোনা জিতে নিয়েছেন ট্র্য়াডিশনাল, আর্টিস্টিক (একক), রিদিমিক (জুটি) এবং আর্টিস্টিক গ্রুপ ক্যাটেগরিতে ৷ আর্টিস্টিক জুটিতে রুপো পেয়েছেন তিনি ৷ ভবিষ্যতে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণেই পাখির চোখ নেহার ৷
কারনালে ষষ্ঠ স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিয়েছিলেন দু'শোরও বেশি প্রতিযোগী ৷ যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 13-16 নভেম্বর ৷ ভারত সরকার স্বীকৃত যোগা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় হুগলি ছাড়াও পদক এনেছেন হাওড়া, বর্ধমান জেলার প্রতিযোগীরা ৷ জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগ মিলিয়ে 13জন প্রতিযোগী বাংলা থেকে অংশ নিয়েছিলেন সেখানে ৷ 29টি সোনা, 12টি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ জিতে সেখানে ইতিহাস তৈরি করেছেন তাঁরা ৷ দমদমের পূর্বা দাস সোনা জিতেছেন ট্র্য়াডিশনালে, আর্টিস্টিক (একক), আর্টিস্টিক (জুটি), রিদিমিক (জুটি) এবং রিদিমিক গ্রুপ বিভাগে ৷
পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন রাউন্ড জুনিয়র বিভাগে (5 বছর থেকে 24 বছর) চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়নস হয়েছেন তিনি ৷ দমদমের বেদিয়াপাড়ার মেয়ে পূর্বা জানিয়েছে, অতীতে মায়ের গয়না বিক্রি করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷ ওয়ার্ল্ড কাপের সাফল্য আগামিদিনে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের আকাঙ্খা আরও বাড়িয়ে দিল তাঁর ৷ অন্যদিকে নেহা জানালেন, আগামিদিনেও যোগাসন চালিয়ে যেতে চান ৷ কিন্তু বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বিপুল খরচ ৷ তাই সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি ৷
ঘটনাচক্রে নেহা এবং পূর্বা দু'জনেরই কোচ কোন্নগরের গৌরাঙ্গ সরকার ৷ তিনি জানালেন, নেহা ও পূর্বা-সহ তাঁর একাধিক প্রতিযোগী পদক এনেছে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ৷ এদের অধিকাংশের পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় ৷ দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা হলে সমস্যা হয় না, কিন্তু দেশের বাইরে ভিয়েতনাম বা সিঙ্গাপুর যেতে প্রচুর খরচ ৷ তাই সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন তিনি ৷