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পাথিরাগের কাছে হেরে কমনওয়েলথে রুপো নীরজের, জ্যাভলিনে ব্রোঞ্জও এল ভারতের ঘরে

নীরজের পাশাপাশি পোডিয়াম ফিনিশ করলেন ভারতের যশবীর সিং ৷ 76 বছর পর অ্যাথলেটিক্সে শ্রীলঙ্কাকে পদক দিলেন পাথিরাগে ৷

NEERAJ CHOPRA WINS SILVER
কমনওয়েলথে রুপো জয় নীরজের (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 10:12 AM IST

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গ্লাসগো, 1 অগস্ট: চারবছর আগে চোটের কারণে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ তখন তিনি অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ৷ চার বছর বাদে গ্লাসগো গেমসেও সোনা জয়ের দৌড়ে হট ফেভারিট ছিলেন তিনি, তা সে ফাইনালিস্টের তালিকায় যতই অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম থাকুন না কেন ৷ কিন্তু প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি জিততে ব্যর্থ নীরজ চোপড়া ৷ বদলে গ্লাসগো থেকে রুপো আনছেন পানিপথের ছেলে ৷

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নীরজ স্বর্ণপদক ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন পাক প্রতিদ্বন্দ্বী আরশাদ নাদিমের কাছে হেরে ৷ শনিবার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় জ্য়াভলিন থ্রোয়ারের দ্বিতীয় সোনাজয়ের পথে কাঁটা হলেন আরেক পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগে ৷ 82.84 মিটার ছুড়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বেও শীর্ষে শেষ করেছিলেন সিংহলি এই অ্যাথলিট ৷ ফাইনালে 89.75 মিটার দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করে সোনা আনলেন পাথিরাগে ৷ সেইসঙ্গে গড়লেন ইতিহাসও ৷ অন্যদিকে 85.83 মিটার ছুড়ে নীরজ রুপো আনলেন ঘরে ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো-ও বটে ৷

উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন জ্যাভলিন থেকে জোড়া পদক এল ভারতের ঘরে ৷ নীরজের পাশাপাশি ব্রোঞ্জ আনলেন যশবীর সিং ৷ পোডিয়াম ফিনিশের পথে 85.41 মিটার ছুড়লেন তিনি ৷ শেষ অর্থাৎ, ষষ্ঠ থ্রো'য়ে এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে পদক নিশ্চিত করেন যশবীর ৷ টপ-এইটে পৌঁছনো ভারতের রোহিত যাদব অবশ্য ফিরলেন খালি হাতে ৷ অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমও ফিরলেন শূন্য হাতে ৷ সোনা হাতছাড়া হলেও জ্যাভলিন থেকে জোড়া পদক ভারতের বাড়তি পাওনা ৷ যদিও সোনার আক্ষেপ যাওয়ার নয়, তাও আবার 'সোনার ছেলে'র থেকে ৷

এদিন দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় 85.83 মিটার থ্রো করেন নীরজ, যা পদক নিশ্চিত করে তাঁর ৷ একইভাবে দ্বিতীয়বারে 89.75 মিটার দূরত্বে বর্শা ছুড়ে সোনা মুঠোয় পুরে নেন পাথিরাগে ৷ সম্প্রতি ওয়ান্ডা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের সেরা 92.62 মিটার ছুড়ে প্রত্যাশা নিয়েই গ্লাসগোয় পা রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কার এই তরুণ অ্যাথলিট ৷ আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রত্য়াশায় সিলমোহর দিলেন বছর তেইশের পাথিরাগে ৷ সেইসঙ্গে 76 বছর বাদে কমনওয়েলথ গেমসের অ্য়াথলেটিক্সে শ্রীলঙ্কাকে সোনা উপহার দিলেন তিনি ৷ আর সবমিলিয়ে 2006 মেলবোর্ন গেমসের পর কমনওয়েলথে সোনা জিতল দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ 20 বছর আগে ভারোত্তোলনে শ্রীলঙ্কাকে শেষ সোনাটি দিয়েছিলেন চিন্তানা বিদানাগে ৷

পদকজয়ের জন্য নীরজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লেখেন, "গ্লাসগোয় পুরুষদের জ্য়াভলিন ইভেন্টে অসামান্য পারফরম্যান্সে নীরজ চোপড়ার রুপো জয় ৷ আরও একবার ধারাবাহিকতার চরম নিদর্শন রাখল সে ৷ নীরজের সাফল্যে সকল ভারতবাসী গর্বিত ৷ আগামীর জন্য তাঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল ৷" প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্রোঞ্জজয়ী যশবীর'কেও ৷ অভিনন্দন বার্তা এসেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর তরফেও ৷

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