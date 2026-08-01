পাথিরাগের কাছে হেরে কমনওয়েলথে রুপো নীরজের, জ্যাভলিনে ব্রোঞ্জও এল ভারতের ঘরে

পাথিরাগের কাছে হেরে কমনওয়েলথে রুপো নীরজের, জ্যাভলিনে ব্রোঞ্জও এল ভারতের ঘরে
নীরজের পাশাপাশি পোডিয়াম ফিনিশ করলেন ভারতের যশবীর সিং ৷ 76 বছর পর অ্যাথলেটিক্সে শ্রীলঙ্কাকে পদক দিলেন পাথিরাগে ৷
Published : August 1, 2026 at 10:12 AM IST
গ্লাসগো, 1 অগস্ট: চারবছর আগে চোটের কারণে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ তখন তিনি অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ৷ চার বছর বাদে গ্লাসগো গেমসেও সোনা জয়ের দৌড়ে হট ফেভারিট ছিলেন তিনি, তা সে ফাইনালিস্টের তালিকায় যতই অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম থাকুন না কেন ৷ কিন্তু প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি জিততে ব্যর্থ নীরজ চোপড়া ৷ বদলে গ্লাসগো থেকে রুপো আনছেন পানিপথের ছেলে ৷
টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নীরজ স্বর্ণপদক ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন পাক প্রতিদ্বন্দ্বী আরশাদ নাদিমের কাছে হেরে ৷ শনিবার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় জ্য়াভলিন থ্রোয়ারের দ্বিতীয় সোনাজয়ের পথে কাঁটা হলেন আরেক পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার রুমেশ থরাঙ্গা পাথিরাগে ৷ 82.84 মিটার ছুড়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বেও শীর্ষে শেষ করেছিলেন সিংহলি এই অ্যাথলিট ৷ ফাইনালে 89.75 মিটার দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করে সোনা আনলেন পাথিরাগে ৷ সেইসঙ্গে গড়লেন ইতিহাসও ৷ অন্যদিকে 85.83 মিটার ছুড়ে নীরজ রুপো আনলেন ঘরে ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো-ও বটে ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন জ্যাভলিন থেকে জোড়া পদক এল ভারতের ঘরে ৷ নীরজের পাশাপাশি ব্রোঞ্জ আনলেন যশবীর সিং ৷ পোডিয়াম ফিনিশের পথে 85.41 মিটার ছুড়লেন তিনি ৷ শেষ অর্থাৎ, ষষ্ঠ থ্রো'য়ে এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে টপকে পদক নিশ্চিত করেন যশবীর ৷ টপ-এইটে পৌঁছনো ভারতের রোহিত যাদব অবশ্য ফিরলেন খালি হাতে ৷ অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমও ফিরলেন শূন্য হাতে ৷ সোনা হাতছাড়া হলেও জ্যাভলিন থেকে জোড়া পদক ভারতের বাড়তি পাওনা ৷ যদিও সোনার আক্ষেপ যাওয়ার নয়, তাও আবার 'সোনার ছেলে'র থেকে ৷
Champions know. 💫— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
The javelin was still in the air. The message was already clear. 🔥
Neeraj Chopra's second throw travelled 85.83m, his season's best. 🤩
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/OZpCUfPVFA
এদিন দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় 85.83 মিটার থ্রো করেন নীরজ, যা পদক নিশ্চিত করে তাঁর ৷ একইভাবে দ্বিতীয়বারে 89.75 মিটার দূরত্বে বর্শা ছুড়ে সোনা মুঠোয় পুরে নেন পাথিরাগে ৷ সম্প্রতি ওয়ান্ডা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের সেরা 92.62 মিটার ছুড়ে প্রত্যাশা নিয়েই গ্লাসগোয় পা রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কার এই তরুণ অ্যাথলিট ৷ আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রত্য়াশায় সিলমোহর দিলেন বছর তেইশের পাথিরাগে ৷ সেইসঙ্গে 76 বছর বাদে কমনওয়েলথ গেমসের অ্য়াথলেটিক্সে শ্রীলঙ্কাকে সোনা উপহার দিলেন তিনি ৷ আর সবমিলিয়ে 2006 মেলবোর্ন গেমসের পর কমনওয়েলথে সোনা জিতল দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ 20 বছর আগে ভারোত্তোলনে শ্রীলঙ্কাকে শেষ সোনাটি দিয়েছিলেন চিন্তানা বিদানাগে ৷
Congratulations to Yash Vir Singh for winning the Bronze in the Men’s Javelin event! He produced an impressive throw, reflecting his zeal and dedication. His achievement will inspire many young athletes. All the best to him for the endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/nMq59WERgs— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
পদকজয়ের জন্য নীরজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লেখেন, "গ্লাসগোয় পুরুষদের জ্য়াভলিন ইভেন্টে অসামান্য পারফরম্যান্সে নীরজ চোপড়ার রুপো জয় ৷ আরও একবার ধারাবাহিকতার চরম নিদর্শন রাখল সে ৷ নীরজের সাফল্যে সকল ভারতবাসী গর্বিত ৷ আগামীর জন্য তাঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল ৷" প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্রোঞ্জজয়ী যশবীর'কেও ৷ অভিনন্দন বার্তা এসেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর তরফেও ৷