গোড়ালির চোটে মরশুম শেষ নীরজের, এশিয়াডে বড় ধাক্কা খেল ভারত

গোড়ালির চোটে মরশুম শেষ নীরজের, এশিয়াডে বড় ধাক্কা খেল ভারত
চলতি মরশুমে আর কোনও ইভেন্টে অংশ নেবেন না ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে অনুরাগীদের সঙ্গে মনখারাপ করা খবর শেয়ার করলেন তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷
Published : August 29, 2026 at 2:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: জুরিখে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ইভেন্টে অংশ না-নিয়েও চলতি ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের যোগ্য়তা অর্জন করেছেন তিনি ৷ সেপ্টেম্বরের শুরুতে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে দ্বিতীয়বার ডায়মন্ড লিগে সোনা জয়ের লক্ষ্যে নামার কথা ছিল তাঁর ৷ এমন সময় দুঃসংবাদ শেয়ার করলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৷ গোড়ালির লিগামেন্ট ছিঁড়ে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন সোনার ছেলে ৷ ফলে ডায়মন্ড লিগ তো বটেই, আগামী মাসে শুরু হতে চলা এশিয়াডেও নেই নীরজ ৷
শনিবার দুপুরে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে মন খারাপ করা খবর শেয়ার করে নিয়েছেন নীরজ নিজেই ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, সম্প্রতি লুসানে মরশুমের সেরা থ্রো'য়ের পর ধীরে-ধীরে ছন্দ ফিরে পাচ্ছিলেন তিনি ৷ এমন সময় অনুশীলনের মাঝেই গোড়ালির লিগামেন্ট ছিঁড়েছে তাঁর ৷ নীরজ সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "চিকিৎসক এবং টিমের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর মরশুমের বাকি পর্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ৷ নিঃসন্দেহে এটি ভীষণ হতাশাজনক ৷ বিশেষ করে যখন আমি ধীরে ধীরে আমি ছন্দে ফিরছিলাম ৷ কিন্তু ওই যে কথায় আছে দুঃসময় জীবনের অঙ্গ ৷ আমার প্রধান লক্ষ্য এখন পুরোদমে সেরে ওঠা এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসা ৷ তোমাদের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ ৷"
জাকার্তা এবং হ্য়াংঝৌ ৷ এশিয়ান গেমসের গত দু'টি সংস্করণে সোনাজয়ী নীরজ এবারও জাপানের মাটিতে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করার লক্ষ্যে ছিলেন ৷ যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় তারকাকে টেক্কা দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার রুমেশ থারাঙ্গা পাথিরাগে ৷ তা সে কমনওয়েলথ গেমস হোক কিংবা ডায়মন্ড লিগ ৷ চলতি মাসের শুরুতেই কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছেন নীরজ ৷ গ্লাসগোর মাটিতে 85.83 মিটার দূরত্ব ছুড়ে পোডিয়াম ফিনিশ করেছেন তিনি ৷ তবে 89.75 মিটার ছুড়ে একই ইভেন্টে সোনা জিতে নিয়েছেন পাথিরাগে ৷
August 29, 2026
এরপর লুসান ডায়মন্ড লিগে মরশুমের সেরা 88.05 মিটার থ্রো করেও সেই পাথিরাগের কাছেই সোনা হাতছাড়া হয় নীরজের ৷ তবে ক্রমশই ছন্দে ফিরছিলেন পিঠের চোটে অনেকটা দেরিতে মরশুম শুরু করা ভারতীয় জ্যাভলিনের পোস্টার বয় ৷ উল্লেখ্য, গত জুনে দোহা ডায়মন্ড লিগে মরশুমে প্রথমবার ট্র্যাকে নেমেছিলেন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের সোনা এবং প্যারিস অলিম্পিক্সের রুপো জয়ী ৷ কিন্তু গোড়ালির চোটে মাঝপথেই মরশুম শেষ হল তাঁর ৷