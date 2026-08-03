'...গ্লাসগো'র হল সারা', আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথের ব্যাটন উঠল ভারতের হাতে

'...গ্লাসগো'র হল সারা', আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথের ব্যাটন উঠল ভারতের হাতে
2030 আমেদাবাদের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রতিযোগিতার 24তম সংস্করণ কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষও বটে ৷ 13টি সোনা-সহ 39 পদক জিতে গ্লাসগোয় চতুর্থস্থানে শেষ করল ভারত ৷
Published : August 3, 2026 at 11:10 AM IST
গ্লাসগো, 3 অগস্ট: কমনওয়েলথ গেমসের 23তম সংস্করণের যবনিকা পড়ল গ্লাসগোয় ৷ ভারতীয় সময় সোমবার মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা তৃতীয় চার্লসের হয়ে গেমসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স এডওয়ার্ড ৷ আর গ্লাসগো গেমসের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল 2030 কমনওয়েলথ গেমসের ৷ শতবর্ষে যা অনুষ্ঠিত হবে আমেদাবাদে ৷ এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের ব্য়াটন তুলে দেওয়া আমেদাবাদ তথা ভারতের হাতে ৷
কমনওয়েলথ স্পোর্টস প্রেসিডেন্ট ডঃ ডোনাল্ড রুকারে আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা এদিন তুলে দেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়ার হাতে ৷ নীরজের থেকে তা গ্রহণ করেন দেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা ৷ শেষে গুজরাতের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সংভি তা গ্রহণ করেন ৷ যেহেতু আমেদাবাদ 2030 সালে অর্থাৎ, শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক ৷ সেহেতু এদিন গ্লাসগোয় সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পরতে পরতে মিশে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া ৷ সেখানে স্কটিশ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানও পরিলক্ষিত হয় ৷
গ্লাসগোয় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক ছিলেন জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ মহিলাদের 57 কেজি বিভাগে দেশকে সোনা এনে দিয়েছেন এই বক্সার ৷ গেমসের সমাপ্তি ঘোষণায় শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসে অ্য়াথলিটদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডিউক অব এডিনবার্গ বলেন, "সকল দেশের অ্য়াথলিটদের আমি আমেদাবাদ কমনওয়েলথ গেমসের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ৷ চার বছর বাদে ভারতের মাটিতে 24তম কমনওয়েলথ গেমস উদযাপিত হবে, যা গেমসের শতবর্ষও বটে ৷"
𝐈𝐓’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
IOA President PT Usha, Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi, and India's golden boy Neeraj Chopra take charge of the Commonwealth Games Flag as the host duties officially shift to India for 2030! #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/E8y5jdSrHo
গ্লাসগোয় এদিন গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতান ভারতের সেতার মায়েস্ত্রো ঋষভ মিশ্র, সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবন ও তাঁর দুই ছেলে সিদ্ধার্থ এবং শিবম মহাদেবন ৷ ছিলেন গুজরাতি গায়িকে ভূমি ত্রিবেদীও ৷ সবমিলিয়ে ভারতের মাটিতে শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসের প্রতীক্ষা শুরু হল মহাসমারোহে ৷
গ্লাসগোয় 13টি সোনা, 17টি রুপো ও ন'টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট 39টি পদক জিতে চারে থামল ভারত ৷ এর মধ্যে ভারতীয় দল সবচেয়ে সফল বক্সিং'য়ে ৷ সাতটি সোনা ও তিনটি রুপো এসেছে বক্সিং থেকে ৷ উল্লেখ্য, 2022 সালে বার্মিংহ্যাম গেমসেও চারেই শেষ করেছিল ভারত ৷ 70টি সোনা-সহ মোট 171টি পদক জিতে শীর্ষে থামল অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে শেষ করল যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও কানাডা ৷