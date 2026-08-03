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'...গ্লাসগো'র হল সারা', আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথের ব্যাটন উঠল ভারতের হাতে

2030 আমেদাবাদের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা প্রতিযোগিতার 24তম সংস্করণ কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষও বটে ৷ 13টি সোনা-সহ 39 পদক জিতে গ্লাসগোয় চতুর্থস্থানে শেষ করল ভারত ৷

CWG 2026 CLOSING CEREMONY
কমনওয়েলথ ফ্ল্যাগ গ্রহণ করছেন আইওএ প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 11:10 AM IST

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গ্লাসগো, 3 অগস্ট: কমনওয়েলথ গেমসের 23তম সংস্করণের যবনিকা পড়ল গ্লাসগোয় ৷ ভারতীয় সময় সোমবার মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা তৃতীয় চার্লসের হয়ে গেমসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স এডওয়ার্ড ৷ আর গ্লাসগো গেমসের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল 2030 কমনওয়েলথ গেমসের ৷ শতবর্ষে যা অনুষ্ঠিত হবে আমেদাবাদে ৷ এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের ব্য়াটন তুলে দেওয়া আমেদাবাদ তথা ভারতের হাতে ৷

কমনওয়েলথ স্পোর্টস প্রেসিডেন্ট ডঃ ডোনাল্ড রুকারে আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা এদিন তুলে দেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়ার হাতে ৷ নীরজের থেকে তা গ্রহণ করেন দেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা ৷ শেষে গুজরাতের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সংভি তা গ্রহণ করেন ৷ যেহেতু আমেদাবাদ 2030 সালে অর্থাৎ, শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক ৷ সেহেতু এদিন গ্লাসগোয় সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পরতে পরতে মিশে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া ৷ সেখানে স্কটিশ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানও পরিলক্ষিত হয় ৷

গ্লাসগোয় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক ছিলেন জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ মহিলাদের 57 কেজি বিভাগে দেশকে সোনা এনে দিয়েছেন এই বক্সার ৷ গেমসের সমাপ্তি ঘোষণায় শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসে অ্য়াথলিটদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডিউক অব এডিনবার্গ বলেন, "সকল দেশের অ্য়াথলিটদের আমি আমেদাবাদ কমনওয়েলথ গেমসের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ৷ চার বছর বাদে ভারতের মাটিতে 24তম কমনওয়েলথ গেমস উদযাপিত হবে, যা গেমসের শতবর্ষও বটে ৷"

গ্লাসগোয় এদিন গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতান ভারতের সেতার মায়েস্ত্রো ঋষভ মিশ্র, সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবন ও তাঁর দুই ছেলে সিদ্ধার্থ এবং শিবম মহাদেবন ৷ ছিলেন গুজরাতি গায়িকে ভূমি ত্রিবেদীও ৷ সবমিলিয়ে ভারতের মাটিতে শতবর্ষে কমনওয়েলথ গেমসের প্রতীক্ষা শুরু হল মহাসমারোহে ৷

গ্লাসগোয় 13টি সোনা, 17টি রুপো ও ন'টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট 39টি পদক জিতে চারে থামল ভারত ৷ এর মধ্যে ভারতীয় দল সবচেয়ে সফল বক্সিং'য়ে ৷ সাতটি সোনা ও তিনটি রুপো এসেছে বক্সিং থেকে ৷ উল্লেখ্য, 2022 সালে বার্মিংহ্যাম গেমসেও চারেই শেষ করেছিল ভারত ৷ 70টি সোনা-সহ মোট 171টি পদক জিতে শীর্ষে থামল অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে শেষ করল যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও কানাডা ৷

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CWG 2026 CLOSING CEREMONY

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